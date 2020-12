Guía para pedir la ayuda del Plan Renove de Ventanas

Vivienda

El Plan Renove de Ventanas es una subvención económica que se enmarca en las ayudas a la rehabilitación de viviendas y cuyo objetivo es mejorar la eficiencia energética de los hogares. Si quieres saber más, en este artículo te dejamos una guía al detalle para que sepas cómo pedir las ayudas del Plan Renove y cambiar las ventanas en tu Comunidad Autónoma.

En qué consiste la ayuda

El Plan Renove de Ventanas es una ayuda que se gestiona a nivel autonómico, es decir, que la tramitación de las solicitudes se tiene que hacer a través de cada Comunidad Autónoma.

El objetivo del Plan Renove de Ventanas es mejorar la eficiencia energética de las viviendas y ahorrar en energía. Cambiar unas ventanas viejas por otras fabricadas con mejores materiales favorece el aislamiento de la vivienda y por ende, un ahorro en calefacción o aire acondicionado.

El funcionamiento de la subvención es sencillo: Primero se abona la cuantía total del coste del cambio de ventanas y de forma posterior, si la solicitud de la ayuda se resuelve de forma favorable, la persona que la ha solicitado recibe el ingreso del importe que le corresponda.

Es importante saber que no todas las empresas de ventanas están adheridas a esta ayuda, sino que hay que comprobar los listados de cada comunidad para saber cuáles son las empresas en las que puedes beneficiarte del plan. Además, esta subvención puede solicitarse a nivel individual de la vivienda o a nivel de comunidad de vecinos.

Por comunidades

A continuación detallamos cómo solicitar el Plan Renove en todas las Comunidades Autónomas en las que esta ayuda está activa.

Madrid

El Plan Renove de Ventanas de la Comunidad de Madrid se ha iniciado en octubre de 2020 y va a permanecer activo hasta el próximo 31 de diciembre de 2021.

Esta subvención está dirigida a personas físicas o jurídicas, titulares o arrendatarios de los inmuebles de la comunidad que:

Cumplan los requisitos establecidos y las bases reguladoras.

y las bases reguladoras. Realicen la reforma y el pago correspondiente en los plazos establecidos.

correspondiente en los plazos establecidos. Soliciten la concesión de la ayuda.

Rellenen correctamente los formularios.

Hayan aportado la documentación exigida .

. Sean los mismos que realicen la inversión necesaria.

Son ayudas que pretenden incentivar la renovación de las ventanas para reducir la demanda energética y su tramitación se realiza a través de las empresas instaladoras adheridas.

La solicitud la tiene que realizar la persona interesada a través de la Fundación de la Energía de forma telemática. Después, la empresa instaladora tiene un plazo de 55 días naturales para enviar a la Fundación de la Energía la siguiente documentación:

La documentación necesaria que la empresa instaladora tiene que enviar a la Fundación de la Energía es la siguiente:

Boletín de la solicitud

DNI o NIE

Presupuesto desglosado

Etiquetas de los vidrios instalados

Justificante técnico de la transmitancia térmica

Justificantes bancarios de los pagos realizados

Justificante bancario acreditativo del número de cuenta

Certificado de obligaciones tributarias

Puedes consultar los documentos a presentar con más detalle en el siguiente PDF.

Consulta el listado de empresas adheridas al Plan Renove en la Comunidad de Madrid.

Cuantía de la ayuda: La cantidad que pueden recibir las personas solicitantes puede ascender hasta 110 euros por cada metro cuadrado de vidrio instalado a excepción de que supere el coste elegible. En esos casos, la ayuda será del 25% de ese importe elegible.

País Vasco

El programa de ayudas de ventanas en el País Vasco finalizó su convocatoria en noviembre de 2020. Si quieres estar pendiente de futuras convocatorias, visita este enlace.

Comunidad Valenciana

En Valencia se ha iniciado el pago de las ayudas correspondiente a los Planes Renove de Ventanas en 2020 cuyo plazo finalizó el pasado mes de septiembre.

Aragón

En Aragón finalizó en diciembre el plazo para solicitar el Plan Renove de Ventanas. Te dejamos el enlace de la página oficial para futuras convocatorias.

