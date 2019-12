Vivienda

Hogar Cómo proteger tu casa ante ciclogénesis con fuertes lluvias y vientos

España ha estado en alerta este fin de semana en 21 provincias por nieve, tormenta, lluvia, viento o fuerte oleaje. Esto se debe a un fenómeno atmosférico conocido como ciclogénesis, que trae vientos de 140 kilómetros por hora y lluvias que dejan precipitaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado. Son borrascas rápidas e intensas que destrozan locales, mobiliario urbano y hogares en cuestión de horas. ¿Quieres saber cómo proteger las ventanas de tu casa? Un truco es poner cinta adhesiva en forma de X o aspa y alrededor del cristal con el marco de la ventana para evitar que si el cristal revienta salgan todos los pedazos de cristal disparados y puedan cortarte. Pero te damos más trucos para proteger tu vivienda o asegurar las ventanas del viento.

Los temporales, la principal causa de los desperfectos

Según la empresa Reparalia, una de cada tres incidencias por daños en el hogar, como goteras, humedades e inundaciones, se debe a los daños de este tipo de temporales. Y los fuertes vientos, las descargas de los rayos y las heladas son los responsables del derribo de paredes y tejados, de las subidas de tensión, de los daños en instalaciones eléctricas y de la rotura de cristales de las ventanas. ¿Y cómo protegerse? A continuación te damos todos los detalles:

Para preparar tu hogar a prueba de trombas de agua y temporales de viento, hay que empezar siguiendo las recomendaciones de Protección Civil: «La seguridad en los hogares durante la acción de un fuerte temporal de lluvias, vientos y heladas, pasa por asegurar puertas, ventanas y cristales y todos aquellos objetos que puedan caer a la vía pública».

Trucos para proteger tu casa ante temporales de lluvia y viento

Aísla tu hogar para evitar filtraciones de agua

Es aconsejable sellar los marcos de puertas y ventanas con una espuma autoadhesiva o tiras de goma para evitar la entrada de agua y corrientes de aire. Las tiras de goma son más resistentes y duraderas, por lo que es más recomendable utilizar este tipo para fuertes temporales.

Protege suelos y chimeneas

Las casas con tarima flotante pueden sufrir pequeñas filtraciones ente el zócalo y el suelo. Por ello, resulta de gran utilidad un sellador de silicona, látex o caucho sintético para rellenar los huecos. Para mayor seguridad, consulta con un especialista.

Mantén limpios canalones y bajantes

Durante una ciclogénesis, por los canalones y las bajantes discurre gran cantidad de agua. Por ello, para eliminar el riesgo de que queden obstruidas y puedan generar humedades, es recomendable mantenerlas limpias en esta estación del año.

Protege tus cristales manteniendo las persianas bajadas

Ante la llegada de un temporal se deben utilizar las persianas como escudo para evitar que cualquier elemento impacte contra los cristales ocasionando su rotura.

Cuidado con la instalación eléctrica y los tejados

Una vez que pase el temporal, presta atención a la instalación eléctrica y los tejados. Si alguna estancia de la vivienda ha sufrido una inundación, solicita la ayuda de un profesional antes de conectar cualquier cable. No debemos olvidar revisar los tejados, ya que el viento puede haber ocasionado desprendimientos de tejas que afecten a la vivienda.

Coloca el mobiliario adecuadamente

Además, para evitar los daños por agua en el mobiliario, es recomendable mover el mayor número de objetos a las baldas más altas de las estanterías o a zonas elevadas (primera o segunda planta de la casa). Asimismo, procura tener a mano lo importante, como puede ser un listado de teléfonos útiles y un kit de emergencias.

Cómo preparar una vivienda para un temporal de lluvia, viento y nieve

Si quieres saber cómo puedes preparar tu hogar y evitar las consecuencias de un temporal debes tener en cuenta cómo evitar riesgos, prevenir accidentes y ahorrarnos el coste de reparaciones posteriores. ¡Haz frente a inundaciones, filtraciones de agua, daños eléctricos, roturas de tuberías, cristales!

Los expertos de reparaciones del hogar de Reparalia indican que «el número siniestros aumenta en los hogares sobre todo en los meses de febrero, octubre y noviembre, siendo este último el mes más conflictivo. Además, este tipo de reparaciones se encuentran entre las más costosas, y los arreglos posteriores pueden llegar a pasarnos una factura de hasta 950 euros». Así que mejor estar prevenido con estos consejos:

Guarda todo lo que tenga valor

Cuando sufrimos una inundación en nuestro hogar, los muebles y objetos que tenemos en el piso inferior son los primeros que sufren las consecuencias. Por ello, es imprescindible que hagamos un listado de todos aquellos bienes materiales de valor y los mantengamos en las zonas altas de la casa para evitar cualquier desperfecto.

Prepara las herramientas

Existen zonas más proclives a inundaciones, como el norte de España, las zonas costeras o próximas a los ríos. En estos casos hay que tener a mano un kit de objetos básicos que nos faciliten el trabajo en caso de fuertes lluvias. En el listado debemos incluir linternas, pilas, guantes y toallas. También nos puede ayudar contar con tablas de madera, martillo, clavos, palas, bolsas de arena y zapatos rígidos o botas de agua, y por supuesto, el móvil bien cargado.

Tejados, terrazas y chimeneas

Los tejados son una fuente de filtraciones e inundaciones, al igual que chimeneas y terrazas. Se debe vigilar la limpieza de los canalones, ya que su atasco puede provocar desbordamientos de agua, y el peso de ésta puede ocasionar desprendimientos –con tejas incluidas–, lo que puede derivar en gastos de hasta 300 euros en reparaciones posteriores. Lo mismo ocurre con las arquetas de los sistemas de alcantarillado y evacuación del agua. Estas piezas se tienen que mantener limpias ya que recogen toda el agua de lluvia y, si han acumulado restos de basura, lo más probable es que acaben atascándose.

Humedades

Aunque el temporal sea menor, siempre hay zonas escondidas y recovecos en el hogar en donde acaban apareciendo humedades. En este sentido, la prevención es fundamental, y consiste, básicamente en “aislar” y “tapar”. Solicita el servicio de un profesional que analice aquellas zonas de tu hogar más propicias a sufrir humedades, de forma que puedas intervenir y arreglar, en su caso, aquellas fracturas, huecos o grietas por donde pueda filtrarse agua.

Consejos de la Agencia Estatal de Meteorología ante lluvias torrenciales e inundaciones

Si comienza a llover de manera torrencial hay que tener en cuenta el riesgo de que la tormenta provoque inundaciones. La Agencia Estatal de Meteorología, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior aconseja mantenerse informado en todo momento de la posible evolución de los cambios meteorológico.

Ante previsiones de lluvias intensas o persistentes, tormentas o inundaciones existe una serie de medidas generales que pueden ayudar a prevenir cualquier desgracia o imprevisto desagradable. Tanto si estamos conduciendo, en el campo o en nuestra vivienda Protección Civil y emergencias recomienda extremar dichas precauciones.

Recomendaciones ante lluvias intensas y/o persistentes



• Si va conduciendo, disminuya la velocidad, extreme las precauciones y no se detenga en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua. No atraviese con su vehículo ni a pie los tramos inundados.

• Si tiene que viajar, procure circular preferentemente por carreteras principales y autopistas.

• Si comienza a llover de manera torrencial, piense que existe riesgo de inundación. No atraviese con su vehículo ni a pie los tramos inundados, porque desconoce lo que puede haber debajo del agua y localice los puntos más altos de la zona. No intente salvar su automóvil en medio de una inundación.

• Si se encuentra en el campo, hay que alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, evitando atravesar vados inundados. Igualmente, debe dirigirse a los puntos más altos de la zona.

Recomendaciones ante el riesgo de tormentas



Tenga en cuenta que:

• El peligro de las tormentas para las personas se produce, fundamentalmente, en campo abierto. No obstante, en los núcleos urbanos también hay peligro de caída de rayos, por lo que es conveniente colocarse cerca de los edificios para protegerse de ellos y, en las viviendas, evitar las corrientes de aire.

• Si va conduciendo, un vehículo cerrado puede ser un buen refugio.

• Si la tormenta le sorprende en el campo, evite correr y permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias.

• No se refugie bajo los árboles y aléjese de alambradas y objetos metálicos.

Recomendaciones ante el riesgo de inundaciones



Si existe riesgo de inundación de la vivienda se recomienda:

• Como medidas previas, conviene retirar del exterior de la vivienda aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua; revisar, cada cierto tiempo, el estado del tejado, las bajadas de agua y los desagües.

• Colocar los documentos importantes y productos peligrosos en aquéllos lugares de la casa en los que el riesgo de que se deterioren por la humedad o se derramen sea menor.

• No estacionar vehículos ni acampar en cauces secos, no a la orilla de ríos, para evitar ser sorprendido por una crecida de agua.

• Si llegara a inundarse la vivienda, es fundamental abandonar cuanto antes los sótanos y plantas bajas y desconectar la energía eléctrica. Utilizar preferentemente linternas.

• Interésese por personas mayores y enfermas próximas, que vivan solas o aisladas.

Las lluvias torrenciales en Almería rompen el ‘Puente de los 15 ojos’ en Antas por el desbordamiento del río

Dos de los tres accesos que tiene el municipio almeriense de Antas están cortados tras las fuertes lluvias que ayer provocaron desbordamientos de agua en el río Antas y daños en las infraestructuras de comunicación que lo atraviesan por carretera. Una de ellas, el conocido como ‘Puente de los 15 ojos’ ha quedado destruído, tal y como se puede apreciar en las imágenes, dejando en pie 10 de los 15 arcos que sostenían la infraestructura de piedra.

Actualmente el río ya no lleva agua (habitualmente no tiene agua, es zona de cultivo y huertas). Aún no se descarta que la tercera vía de comunicación por puente al municipio de Antas, a través del acceso a Los Gallados, se corte también para impedir el acceso de los vecinos a la A7 en coche, puesto que unos kilómetros después, a su paso por Huércal-overa, la autopista está cortada por otros desprendimientos en la vía.

En las imágenes se puede apreciar cómo la infraestructura del término municipal de Antas, muy cerca del costero municipio de Vera, ha quedado cortado.

Al igual que el puente que da acceso por carretera al municipio de Cuevas de Almanzora por la N-340 que une Vera con Almería, en este caso por precaución y peligro de desprendimiento, tal y como se puede ver en el siguiente video:

https://www.youtube.com/embed/3crvVkrbGIA En el siguiente video se observa uno de los momentos en que el mismo río Antas llevaba más agua a su paso por el puente de acceso Vera-antas y del que se puede observar cómo el agua salta por encima del puente y la carretera por la que habitualmente circulan los coches. En el puente superior se aprecian desprendimientos de uno de los estribos, que también ha sido dañado por la lluvia.

(Créditos de imágenes y videos: Moisés Navarro)



La causante de estas lluvias torrenciales es una depresión aislada en niveles altos que provoca precipitaciones muy intensas, sobre todo en el área del sur peninsular, como las que se produjeron ayer viernes en las provincias de Murcia, Málaga y Almería.

Consejos para preparar tu casa de las lluvias y evitar goteras, filtraciones o cualquier otros daños del agua

Con la llegada del otoño y las primeras lluvias llegan también a nuestra vivienda los problemas de filtraciones de agua, daños eléctricos, roturas de tuberías y cristales, atrancos y otro tipo de problemas y desperfectos derivados de la incidencia del temporal sobre nuestro inmueble.

En la época de fuertes lluvias aumenta un 19% el número siniestros en los hogares. Los principales destrozos son los derivados del impacto directo e indirecto del agua. Asimismo son frecuentes las roturas de toldos y persianas derivados de los fuertes vientos. Le siguen los daños eléctricos, cortocircuitos y desperfectos derivados de incendios, explosiones y caídas de rayos.

Prevenir las posibles consecuencias del temporal de lluvias otoñal puede suponer un ahorro considerable en reparaciones posteriores, ya que el gasto de una avería causada por problemas de filtraciones o inundaciones tras fuertes lluvias puede sobrepasar los 950 euros. Para evitar riesgos, prevenir accidentes y ahorrarnos reparaciones posteriores, te dejamos una serie de consejos de mantenimiento y prevención para evitar problemas derivados de filtraciones e inundaciones en los principales rincones del hogar:

Los sumideros de la terraza y las arquetas pluviales

En otoño es corriente que los árboles desprendan sus hojas y el viento acumule restos de plantas, plásticos o basura de pequeño tamaño en rincones y calles. Esto también ocurre en los hogares y los sumideros de las terrazas quedan obstruidos superficialmente, lo que hace que se encharque la terraza causando inundaciones. En ocasiones, filtraciones o, incluso, desbordamientos pueden provocar que el agua llegue hasta el salón o las habitaciones, lo que podría alcanzar un coste de aproximadamente 900 euros dependiendo de los daños ocasionados.

Lo mismo ocurre con las arquetas de los sistemas de alcantarillado y evacuación del agua pluvial. Estas piezas se tienen que mantener limpias ya que recogen toda el agua de lluvia y, si han acumulado restos de basura, lo más probable es que acaben atascándose, sin hablar de los ruidos y malos olores que consecuentemente aparecerán. El coste medio de desatascar una tubería ronda los 75 euros.

Los tejados y chimeneas

Los tejados son otra fuente de filtraciones e inundaciones. Se debe vigilar la limpieza de los canalones, ya que su atasco puede provocar desbordamientos de agua, y el peso de ésta puede ocasionar su desprendimiento, con tejas incluidas, y habría que asumir un gasto de aproximadamente 300 euros. Asimismo, es aconsejable colocar un casquillo que evite la entrada de elementos a través de la chimenea y asegurarte de que las ventanas están bien selladas para evitar filtraciones. Los caballetes o limas de convergencia del tejado suelen estar impermeabilizados con pinturas de clorocaucho, pero con las diferencias térmicas acaba cuarteándose, por lo que se aconseja sanear y volver a pintar cada dos años.

Elementos colgantes y mobiliario al aire libre

¿Tienes un precioso comedor o cenador en tu jardín? Más te vale protegerlo de las inclemencias del tiempo. No solo se puede estropear el mobiliario con el agua, el frío o las primeras granizadas, sino que el fuerte viento puede provocar que alguna pieza se suelte y acabe rompiendo cristales o tuberías. Tápalos con protectores o plásticos. En épocas de lluvias, además, la mayor parte de los cortocircuitos se deben la falta de aislamiento de la instalación eléctrica, por lo que asegúrate de que no hay dispositivos rotos o deteriorados que permitan la entrada de agua. Presta también especial atención si cuentas con terrazas o patios equipados con toldos, antenas o electrodomésticos.

Cómo proteger tu casa ante ciclogénesis con fuertes lluvias y vientos was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo proteger tu casa ante ciclogénesis con fuertes lluvias y vientos, te recomendamos que entres en la categoría de Hogar.

AUTOR Javi Navarro es periodista y el creador de CasaCocheCurro.com, un diario con información interesante que publica noticias prácticas para que les saques provecho en tu día a día. Puedes consultar cualquier duda contactando con Javi Navarro en su correo javi@casacochecurro.com. También puedes saber un poco más de su trayectoria profesional como periodista si echas un vistazo a su perfil en LinkedIn.







MÁS NOTICIAS INTERESANTES