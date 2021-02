Vivienda

Ayudas

Las ayudas que puedes pedir si quieres instalar placas solares

¿Estás pensando en invertir dinero para instalar placas solares en tu vivienda? Si quieres sumarte a las energías renovables e instalar paneles solares en tu vivienda pero la inversión se sale un poco de tu presupuesto, en este artículo te explicamos las diferentes ayudas, subvenciones y deducciones que puedes pedir para instalar placas solares.

Tipos de ayudas

Si estás pensando en instalarte placas solares en tu vivienda debes saber que puedes solicitar diferentes tipos de ayudas, bonificaciones y deducciones que se van a aplicar en función a unos parámetros dictados por las comunidades autónomas.

Bonificación del Impuesto por Bienes Inmuebles (IBI) Bonificaciones del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) Deducciones del IRPF Subvenciones a nivel autonómico o municipal Ayudas de las comunidades cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

IBI

El IBI es un impuesto municipal que lo pagan los propietarios de las viviendas y su cuantía la fija el ayuntamiento. La bonificación sobre este impuesto puede alcanzar hasta el 50% dependiendo de la localidad en la que esté ubicado y del uso que se le vaya a dar al tipo de vivienda.

ICIO

El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras o ICIO es un impuesto indirecto que se abona a la hora de hacer una construcción, instalación u obra para la que se necesite una licencia de obras. Los porcentajes varían según las comunidades. La bonificación puede llegar hasta el 95% del total.

IRPF

En la declaración de la renta existe la posibilidad de deducir hasta el 20% de la cantidad que se invierte en la instalación de las placas solares. Para poder beneficiarse de esta reducción la persona solicitante debe ser la propietaria del inmueble y la instalación tiene que haberla realizado una empresa autonómica.

Deducciones y bonificaciones por Comunidades Autónomas

A continuación detallamos las diferentes deducciones e el IBI y en el ICIO según la Comunidad Autónoma en la que residas.

Madrid

En la Comunidad de Madrid las bonificaciones del IBI son del 50% para uso residencial.

En cuanto al ICIO, las bonificaciones fiscales alcanzan el 95%.

Andalucía

En Andalucía las bonificaciones del IBI son:

50% en Almería para un uso residencial durante dos años.

50% en Cádiz durante 4 años para cualquier uso con una bonificación máxima anual de 300 euros del coste de la instalación.

50% en Córdoba durante 10 años para uso residencial.

50% en Granada durante un año para uso residencial

50% en Huelva durante tres años para uso residencial con una bonificación máxima del 33% de la instalación.

15% en Málaga durante 3 años para uso residencial.

50% en Sevilla los primeros tres años para uso residencial.

En cuanto a las bonificaciones del ICIO, en Andalucía son:

En Cádiz, Córdoba, Granada y Málaga un 95%.

En Huelva un 25%

En Jaén un 92%

Aragón

Las bonificaciones del IBI en Aragón son:

En el caso de Huesca es de un 50% durante tres años para uso residencial

En Zaragoza también de un 50% durante tres años para uso residencial.

Las bonificaciones del ICO en Aragón son:

Del 75% de este impuesto en Huesca

50% en Teruel

Hasta del 95% en Zaragoza

Asturias

Las bonificaciones en el IBI:

En Gijón un 50% durante cinco años para uso residencial.

En Oviedo el 50% durante 3 años para uso residencial.

En cuanto al ICIO:

En Gijón un 95% para uso residencial

En Oviedo un 30% para uso residencial.

Castilla-La Mancha

Las bonificaciones del IBI:

En Cuenca es de un 50% durante dos años para uso residencial.

En Guadalajara un 50% durante cinco años para uso residencial.

En Toledo un 30% durante tres años para uso residencial.

Las bonificaciones fiscales del ICIO:

En Albacete la bonificación es del 50%

En Ciudad Real del 60%

En Cuenca y Guadalajara del 95%

En Toledo del 50%

Castilla y León

En cuanto al IBI:

En Ávila un 50% durante un año para todos los usos

En Palencia el 50% durante cinco años para uso residencial

En Salamanca el 30% durante cinco años para uso residencial.

Bonificaciones en el ICIO:

En Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora el 95%

En Soria el 50%

En Palencia el 80%

Cataluña

Bonificaciones en el IBI:

En Barcelona un 50% durante tres años para todos los usos.

En Girona el 50% durante cinco años.

Bonificaciones fiscales en el ICIO:

En Barcelona, Girona, Lleida el 95%

En Tarragona el 8%

Extremadura

Las bonificaciones en el IBI son:

El 10% en Mérida durante cinco años para todos los usos.

En cuanto al ICIO:

El 95% en Mérida

El 50% en Cáceres

Galicia

Las bonificaciones del IBI:

En A Coruña el 50% durante 3 años

En Santiago de Compostela el 50% durante cinco años.

Bonificaciones fiscales del ICIO:

En A Coruña es del 95%

En Lugo del 50%

En Ourense del 30%

En Pontevedra del 75%

Islas Baleares

En cuanto al IBI:

El 40% en Ibiza durante 5 años

El 50% en Mallorca durante 3 años.

ICIO:

En Menorca un 20%

En Ibiza un 95%

En Formentera un 90%

En Mallorca un 95%

Canarias

El IBI:

En Santa Cruz de Tenerife un 50% durante cuatro años.

El ICIO:

En Las palmas de Gran Canaria un 75%

En Tenerife de un 90%

La Rioja

El IBI:

Un 50% en Logroño para residencia habitual.

El ICIO

El 50% en Logroño

Murcia

Las bonificaciones en el ICIO alcanzan el 50%. En la Región de Murcia no ha bonificaciones para el IBI.

País Vasco

Las bonificaciones en el IBI son:

10% durante cinco años en San Sebastián

En Bilbao es del 50% durante 7 años.

En cuanto a las bonificaciones por el ICIO:

En Álava y San Sebastián del 95%

En Bilbao el 60%

Comunidad Valenciana

Bonificaciones en el IBI:

50% en Alicante durante 3 años

50% en Castellón durante 3 años

50% en Valencia durante 3 años.

En cuanto al ICIO:

El 50% en Alicante y Castellón

Por otra parte, hay comunidades como Cantabria que no ofrece bonificaciones en los impuestos del IBI y del ICIO.

Ayudas FEDER

Las ayudas a la inversión en energías renovables cofinanciadas por la Unión Europea a través del FEDER se dirigen tanto a personas físicas como jurídicas. La finalidad es aumentar la participación de las renovables en las distintas comunidades en las que se ofrecen.

Las subvenciones se otorgan a través de una subvención que será percibida por los solicitante de forma definitiva una vez se verifique la ejecución del proyecto, se certifique la inversión y la solicitud de pago sea autorizada. El 80% de la ayuda se podrá anticipar para comenzar la ejecución del proyecto y el presupuesto subvencionable máximo es de 50.000.000 euros.

En 2020 se ha lanzado la primera convocatoria cuyo plazo ha finalizado a finales del año 2020 y que en la actualidad está en proceso de evaluación y adjudicación. Estas ayudas FEDER están presentes en algunas Comunidades Autónomas como Andalucía, Castilla-La Mancha, Asturias, Cataluña, Extremadura, Murcia y Madrid entre otros.

Ayudas autonómicas

De forma paralela a las bonificaciones y reducciones que hemos detallado, existen ayudas a nivel autonómico a través de subvenciones sobre el valor de la inversión inicial. No todas las comunidades ofrecen este tipo de ayudas y estas subvenciones se suelen ofrecer en convocatorias anuales, no están activas todo el año. Las comunidades que ofrecen subvenciones para instalar sistemas de energías renovables como las placas solares son:

En Extremadura

En Extremadura hay una línea de ayudas a costes subvencionables para fomentar la energía renovable. Se trata de una convocatoria con plazo abierto y que se puede solicitar hasta mayo de 2021. Puedes consultar las bases de la convocatoria en este enlace.

En Navarra

En Navarra puedes solicitar deducciones fiscales por invertir en la instalación de energías renovables. Consulta toda la información de la convocatoria en este enlace.

En el País Vasco

En el País Vasco se ha habilitado una línea de ayudas dirigidos a inversiones de energías renovables durante 2020 cuyo plazo sigue abiertos hasta el próximo 30 de junio de 2021. Infórmate de las bases de la convocatoria en este enlace.

En la Comunidad de Madrid

En el caso concreto de la Comunidad de Madrid se ofrece una ayuda del 30% para instalaciones de sistemas de energías renovables sobre un máximo de 15.000 euros subvencionables. Se trata de una convocatoria que ha estado activa en 2020.

En Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha han puesto en marcha un programa de ayudas para el aprovechamiento de las energías renovables. Para poder participar en este programa de ayudas la inversión inicial tiene que ser mayor a 3.000 euros. En estos casos se subvenciona hasta el 30% de los costes de la instalación hasta un máximo de 6.000 euros. El objeto es incentivar el uso de energías renovables como energías limpias. Se trata de una línea de ayudas que se ejecutó en 2020.

Las ayudas que puedes pedir si quieres instalar placas solares was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Las ayudas que puedes pedir si quieres instalar placas solares, te recomendamos que entres en la categoría de Ayudas.

AUTOR Jessica Pascual es redactora en CasaCocheCurro.com. Periodista licenciada con estudios de postgrado y apasionada del entorno digital. "La labor de informar es apasionante, cada día es un nuevo reto".







MÁS NOTICIAS INTERESANTES