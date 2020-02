Pueblos que necesitan gente para vivir y trabajar

Vivienda

¿Vivirías en un pueblo de la España vaciada a cambio de una casa y un trabajo? Actualmente, hay pueblos que necesitan gente y si te planteas irte a vivir al campo, a continuación te explicamos todo lo que necesitas saber sobre estas ofertas de empleo y vivienda de diferentes zonas rurales españolas.

Repoblar la España vacía es una necesidad. Con el paso de los años los pueblos han ido perdiendo habitantes por las migraciones. En concreto, en las últimas décadas se ha producido el traslado de gente joven a las ciudades para buscar trabajo.

Por este motivo en ocasiones escuchamos noticias sobre pueblos que ofrecen casa gratis y trabajo a cambio de mudarse y comenzar una nueva vida en el entorno rural. Aunque encontramos diferentes ofertas en función de las necesidades de la zona: desde aquellos pueblos que necesitan gente para repoblarse, a otros pueblos que dan casa a familias con hijos a cambio de su escolarización en la localidad, hasta pueblos que buscan trabajadores y emprendedores.

Pueblos que dan casa

Actualmente, en febrero de 2020, encontramos activas ofertas de dos pueblos que dan casa a nuevos habitantes interesados en mudarse a estas zonas.

Tremor de Arriba (León)

Otra oferta que encontramos disponible actualmente es en la localidad de León. En un pequeño pueblo situado en la zona de El Bierzo llamado Tremor de Arriba. Sin embargo el que realiza la oferta es el Ayuntamiento de la localidad de Igueña, porque Tremor de Arriba pertenece a esta localidad. Ambos municipios se encuentran apenas a 11 km de distancia.

La oferta consiste en la venta de una serie de viviendas en Tremor de Arriba por un precio que se encuentra en una horquilla desde los 3.500 hasta los 3.800 euros en función de las características del piso.

Se trata de bloques de viviendas que fueron construidos para los mineros en los años 60 y que actualmente están deshabitados.

Algunas de ellas se han ido vendiendo en los últimos años pero en la actualidad siguen quedando algunas disponibles y por eso el Ayuntamiento ha decidido intentar venderlas a estos precios.

Las personas interesadas deberán ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Igueña. En la página web encontramos tanto un teléfono como una dirección de correo electrónico para ponernos en contacto.

La Serrada (Ávila)

El municipio La Serrada, perteneciente a Ávila, es un claro ejemplo de pueblo que necesita actualmente niños pequeños en edad escolar.

Esta localidad busca a familias con hijos en edad escolar que quieran irse a vivir allí para evitar el cierre de su única escuela, el Colegio Rural Valle Amblés. Por eso demandan este perfil concreto. A cambio de escolarizar a los niños en la localidad, la familia recibirá libros gratis y material escolar además de otro tipo de ayudas.

La oferta que realizan desde La Serrada está actualmente activa. Así que si estáis interesados en ella, la forma de conseguir más información es a través del Ayuntamiento de la localidad. En la página web del consistorio encontramos tanto un teléfono como un correo electrónico a través de los que podemos ponernos en contacto.

Pueblos que dan trabajo

Encontramos también ofertas de empleo por parte de algunos pueblos que se iniciaron hace tiempo pero que siguen activas en la actualidad.

Daroca (Zaragoza)

Daroca es una localidad de Zaragoza. Se trata de un pueblo que necesita urgentemente habitantes. A pesar de todos los intentos que se han llevado a cabo para intentar repoblarlo, el alcalde de la localidad, Michel García, hizo un llamamiento el pasado mes de octubre de 2019 alertando de la próxima desaparición del pueblo si no llegan nuevos vecinos. El principal problema de este pequeño pueblo, como el de la mayoría en riesgo, es el envejecimiento de la población.

El alcalde demanda nuevos habitantes para vivir y trabajar. En cuanto a lo segundo, las áreas que más trabajo dan en la zona según el regidor de Daroca son las empresas de agroindustria y el sector primerio.

Las personas que estén interesadas en trabajar en este tipo de sectores pueden acceder a la propia página de Empleo del Ayuntamiento de Daroca que tiene una sección específica donde publican de forma semanal las ofertas de empleo. Encontramos puestos de empleo como Peón de carreteras, director de residencia, vigilante de seguridad o monitor deportivo. Una sección que se actualiza todas las semanas con nuevas ofertas de trabajo.

Además hay que tener en cuenta que en esta localidad se encuentran dos grandes fábricas de pastas: Harinas Lozano y Pastas Romero. Son, en definitiva, dos oportunidades para buscar empleo en la zona.

Oliete (Teruel)

El proyecto ‘Apadrina un Olivo’ que llevaron a cabo desde la Asociación contra la despoblación rural en la localidad turolense de Oliete ha tenido mucho éxito. Se trata de un proyecto que en la actualidad sigue activo y solicita nuevos miembros.

Este proyecto nació como una iniciativa para evitar la despoblación mediante una fórmula para entrar en contacto directo con la naturaleza. Aunque gracias a este proyecto además consiguieron evitar el cierre de la escuela.

Oliete es una localidad que posee gran cantidad de olivos, pero con el paso del tiempo y la creciente despoblación, nadie se encargaba de cuidarlos. Más de 100.000 ejemplares de entre 100 y 500 años se estaban muriendo. A raíz de esta compleja situación el proyecto animaba a personas a apadrinar uno de estos olivos para hacerse cargo de él y visitarlo cuando quisieran. Lo que repercute en la vida del pueblo y también en el aumento de la venta de aceite del que los padrinos se llevan una parte del beneficio.

Un caso concreto del proyecto Apadrina un olivo fue la llegada de una familia con un niño en edad escolar en 2017 que evitó el cierre de la escuela que tenía en ese momento el número mínimo de alumnos para poder permanecer abierta.

La fórmula que siguieron fue publicar una oferta de trabajo dirigida a una persona con conocimientos en agricultura y aceite de oliva. Con el requisito fundamental de tener a un niño en edad escolar. Además les ofrecieron una vivienda que era de titularidad municipal y que el proyecto solicitó al Ayuntamiento para ofrecérsela.

Es decir, a través de este proyecto se ponía en circulación la economía con la venta de aceite, se creaba empleo. La llegada de familias con niños mantenía abierta la escuela, y se evitaba la pérdida de todos estos ejemplares de olivos que no se estaban cuidando.

En la propia página web del proyecto Apadrinaunolivo.org explican todos los pasos necesarios para hacerse cargo de un ejemplar: pudiendo realizar donativos y apadrinamientos anuales o mensuales.

Pueblos que necesitan emprendedores

Aunque uno de los perfiles más demandados para trasladarse a vivir a estos pueblos son las familias con niños en edad escolar, estas localidades también necesitan emprendedores.

Proyecto Holapueblo (Teruel)

En la actualidad encontramos también ofertas enfocadas a este perfil profesional. A través del proyecto Holapueblo, varias localidades de Teruel buscan emprendedores que se asienten en estas zonas para desarrollar sus ideas y proyectos.

El principal objetivo de Holapueblo es buscar la conexión de estas personas emprendedoras con el mundo rural. Mostrarles la posibilidad de emprender también en los pueblos, no solo en la gran ciudad.

Se trata de una iniciativa en la que participa la Diputación de Teruel mediante un proyecto de Red Eléctrica España, y que incluye a 9 municipios turolenses: Orihuela del Tremedal, Guadalaviar, Villafranca del Campo, Molinos, Pancrudo, Martín del Río, Alcalá de la Selva y Ojos Negros.

Requisitos a tener en cuenta para vivir en un pueblo

Uno de los principales requisitos que hay que tener para cambiar de vida y mudarte a un pueblo de muy pocos habitantes consiste en una fórmula de tres ingredientes: Interés, voluntad y ganas de hacerlo.

El ritmo de vida de la ciudad y de este tipo de pueblos, que suelen ser muy pequeños, no tienen ningún parecido en común. Por eso hay que tener claro qué supone vivir en zonas rurales de tan pocos habitantes.

Tiene sus ventajas como por ejemplo menos contaminación y ruido que en las grandes ciudades. Es decir, mayor tranquilidad. Aunque también tiene sus inconvenientes. Puede que ciertos servicios que las personas que viven en ciudades consideran básicos no existan en estos pueblos y necesitemos un transporte para llegar a ellos.

Por este motivo otro de los requisitos que se recomiendan a la hora de empezar una nueva vida en estas zonas despobladas es la posesión de un vehículo propio. Puesto que hay pueblos que no tienen por ejemplo los comercios a los que las personas de ciudad están acostumbradas y por tanto para poder acceder a ellos hay que trasladarse a localidades cercanas.

Es muy importante conocer qué tipo de trabajos hay en estas zonas. Es cierto que el término oferta de empleo en situación de necesidad es muy llamativo. Sin embargo, debemos tener presente que el tipo de ofertas de empleo que podemos encontrar en una gran ciudad poco tienen que ver con la de este tipo de pueblos.

Posteriormente detallaremos ejemplos de puestos de trabajo que se demandan en estas zonas. Aunque adelantamos que en su mayoría tienen que ver con la atención del turismo y los servicios de la zona y mantenimiento del estado del pueblo.

¿Necesito permiso de residencia para irme a vivir a estos pueblos?

Sí, si eres ciudadano extranjero. Una de las principales preguntas que giran en torno a estas ofertas de pueblos que buscan gente para vivir y trabajar suele ser si hay que ser español para poder acceder a ellas.

La respuesta es que en caso de no ser ciudadano español o europeo, sí es necesario estar en posesión del permiso de residencia para poder mudarte y empezar una nueva vida en los pueblos españoles.

No confundir repoblar con ofertas de viviendas gratis y empleo en pueblos

La principal consecuencia del éxodo rural de los últimos años es que muchos pueblos de España han desaparecido o están a punto de hacerlo mientras otros luchan por sobrevivir. En datos, el informe de La sostenibilidad demográfica de la España vacía indica que en 2016 el 60% de los municipios españoles tiene menos de 1.001 habitantes y además ocupan el 40% de la superficie del territorio.

Por este motivo en ocasiones aparecen diferentes noticias de pueblos que dan casa gratis y trabajo a cambio de mudarse allí. Pero como este tipo de ofertas suelen ser muy llamativas y atraer a bastante gente, hay que hacer previamente una aclaración: no es lo mismo la oferta de un pueblo de la España vaciada que necesita repoblarse que aquellos que ofrecen una vivienda o un trabajo por trasladarse a vivir allí.

Normalmente los pueblos que buscan solamente repoblarse lo único que solicitan son habitantes que se muden allí. Sin ofrecerles nada a cambio. Es la opción ideal de personas cuyas labores profesionales pueden hacerlas a distancia. Se trata de una apuesta por la tranquilidad diaria.

Aunque también puede ser opción de una segunda vivienda. Para fines de semana, puentes o vacaciones de verano. Para los días de desconexión de las grandes ciudades y del estrés laboral.

Sí que pueden darse situaciones en las que los pueblos disponen de los recursos necesarios para poder ofrecer vivienda o empleo a cambio de comenzar una nueva vida en ellos. Aunque no siempre es así.

Por eso remarcamos la importancia de no confundir repoblar un pueblo de forma altruista pagando un alquiler o comprando una vivienda en esa zona que recibir ayudas por trasladarse a uno de estos pueblos despoblados.

Pueblos que buscan familias para repoblarse

Como hemos mencionado anteriormente, hay diferentes tipos de ofertas por parte de los pueblos en función de sus necesidades. Existen por ejemplo los pueblos que necesitan habitantes. Estas zonas suelen demandar un perfil muy concreto de persona porque la gran mayoría de los vecinos de la localidad poseen un perfil envejecido.

Por eso estos pueblos buscan a familias y, si tienen hijos pequeños en edad escolar, mucho mejor.

El principal objetivo de estos pueblos cuando solicitan habitantes es que lleguen familias con niños que aporten juventud y mayor ritmo de vida al lugar. Esto además repercute en evitar que el pueblo se vea abocado a desaparecer.

Pueblos que necesitan niños

Los niños suelen ser un valor fundamental para la repoblación de estos lugares. En algunos se producen los cierres de colegios por falta de alumnos. Por eso la llegada de nuevas familias puede suponer la reapertura de una escuela o directamente evitar su cierre.

El mantener una escuela abierta es uno de los pilares fundamentales para que un pueblo no desaparezca. En este artículo exponemos ejemplos de pueblos que ofrecían diferentes servicios a familias para que escolarizaran a sus hijos en los colegios de estas zonas.

Pueblos que necesitan gente para trabajar

Además de los pueblos que necesitan gente, o en concreto, que necesitan familias y niños, encontramos aquellos pueblos que necesitan trabajadores. Se trata de lugares en los que la apertura de una fábrica o un negocio que ha aumentado el volumen de trabajo demanda empleados de forma inmediata para seguir creciendo.

O también se incluyen los pueblos en los que ante la falta de personas no puedan mantener abiertos ciertos negocios porque nadie puede encargarse de ellos. Con la búsqueda de nuevos vecinos que se hagan cargo de estos negocios se busca también revitalizar el pueblo y evitar su desaparición. En estas zonas también se busca a emprendedores que quieran desarrollar sus proyectos en estas zonas.

Organizaciones que unen pueblos que necesitan gente con personas interesadas

Asociación contra la despoblación rural

Ante la necesidad de algunos pueblos de conseguir nuevos habitantes aparecen iniciativas y asociaciones como la Asociación contra la despoblación rural que ayuda a personas interesadas en trasladarse a zonas rurales a que puedan hacerlo.

A través de una página de Facebook indican los principales datos que cualquier familia o persona que esté interesada en mudarse a una zona rural deben indicarles:

– Edades de las personas de la familia. Ya hemos hablado del valor y de la importancia de los niños para estos pueblos con índices de natalidad prácticamente inexistentes.

– El currículum

– El principal motivo de querer trasladarse y empezar una nueva vida en un pueblo.

– Indicar si se tiene coche y carnet de conducir

– En cuanto a los extranjeros. Indicar si tienen permiso de residencia española.

Esta asociación está compuesta por 40 personas de pueblos de Aragón, Soria, Guadalajara y Cuenca. Su principal objetivo según indican en su página web es mantener la presencia de jóvenes en estas zonas rurales y hacer llegar nuevas familias. Su papel fundamental es el de mediadores. Escuchan las demandas de los interesados en vivir en zonas rurales y les ofrecen información.

Proyecto Arraigo

Es una iniciativa que nace en Soria y se amplía a Burgos y Madrid. Los trabajadores del proyecto hacen de intermediarios. Buscan a gente interesada en vivir en pueblos rurales y los conectan con estos lugares. A través de la ayuda del pueblo también se buscan alojamientos para alquilarlos por un mínimo de un año.

Los integrantes del proyecto Arraigo hacen una labor de búsqueda de las necesidades de los diferentes pueblos y las conectan con las demandas de los interesados en residir en ellos. De esta forma han conseguido instalar a 52 familias. Por el momento operan en un total de 85 pueblos repartidos por Madrid, Burgos y Soria.

Volveralpueblo

Volver al pueblo es una plataforma que actúa también como intermediaria. Se dedican a fomentar la repoblación a través de la llegada de nuevos habitantes al medio rural. Para hacerlo posible la plataforma posee bancos de casas, tierras y negocios.

Se trata de un proyecto impulsado por la Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER). En su página web establecen que su principal objetivo es el desarrollo social para evitar la exclusión social de personas que residen en el medio rural.

El funcionamiento de la plataforma es muy sencillo: Facilitan el contacto de casas de tierras y de negocios disponibles en los lugares de actuación de esta plataforma. Para poder participar en esta iniciativa, al igual que en las demás, debes ser español, tener ciudadanía europea o poseer el permiso de residencia o trabajo que acredite el permiso de residencia legal en el país.

En la página web Volver al Pueblo encontramos un apartado donde se publican las ofertas de bancos de casa tierras y negocios por Comunidad Autónoma. Se trata de un portal en el que podemos informarnos de forma actualizada de las diferentes ofertas vigentes en la actualidad.

Como hemos mencionado, se trata de una plataforma que actúa de intermediaria. Por tanto en el caso de estar interesados en mudarnos a una de estas zonas, tenemos que acudir al Centro de Desarrollo Rural de la Zona para tramitar todas las gestiones.

Pueblos en Arte

Pueblos en Arte es una organización que intenta repoblar algunas de estas zonas despobladas de España de una forma distinta a las explicadas en apartados anteriores.

En este caso, la iniciativa pasa por atraer a artistas a estos pueblos. A través de la cultura y el arte intentan repoblar territorios que están en riesgo de desaparecer.

¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Desde Pueblos en Arte se ponen en contacto con el artista. Le invitan al pueblo. En función de su experiencia es el invitado el que decide quedarse allí o no. Aunque podemos adelantar que ya se han producido casos de artistas que se han mudado a estos pueblos. De esta forma crean una comunidad de artistas y atraen a gente joven.

Fundación CEPAIM

La Fundación CEPAIM, destinada a promover modelos de sociedades inclusivas sobre todo garantizando los derechos a personas más vulnerables, inició en 2002 el proyecto Nuevos Senderos. Se trata de una iniciativa destinada a ayudar a personas inmigrantes. Aunque también se da cabida a españoles.

El papel de los encargados del proyecto es el de mediadores. De esta forma ponen en contacto a este colectivo con las diferentes ofertas de viviendas en zonas despobladas. En 2018 los datos mostraban que habían trasladado a un total de 88 familias compuestas por 180 personas.

Plan Repuebla

Se trata de una iniciativa centrada en la provincia de Soria. Un portal a través del que se presentan todas las ofertas de empleo e iniciativas sociales que tienen lugar en esta localidad. También se muestran listados de viviendas para quienes quieran irse a vivir allí y evitar la despoblación de estos lugares.

En la página web Planrepuebla.es podemos encontrar toda la información relativa a ofertas de empleo, viviendas e iniciativas que se realizan actualmente en Soria. Tenemos la opción también de filtrarlo por provincias.

En esta misma provincia surgió otro tipo de fórmula para evitar la despoblación y mantener vivas y activas sus localidades más despobladas. Se trata de un proyecto a cargo de La Exclusiva. Es una empresa social que tiene como principal objetivo cubrir las necesidades básicas de los habitantes de las zonas despobladas de Soria.

Ofrecen servicios como hacer la compra, facilitar el acceso a medicamentos o realizar trámites burocráticos y presentación de documentación oficial en registros. Se trata de un proyecto que no supone ningún tipo de coste añadido para el cliente, que se concentra sobre todo en el sector de la tercera edad. Se inició en 2014 y en base al buen funcionamiento llegaron también a Burgos.

Pueblos que han ofrecido casa o trabajo (o las dos)

A continuación exponemos algunos casos concretos de pueblos que ya han ofrecido en los últimos años vivienda y empleo en España.

La Hiruela (Sierra Norte Madrid)

El Proyecto Arraigo, del que ya hemos hablado arriba, puso en marcha la iniciativa ‘Arraigo Sierra Norte’, cuya área de actuación era la zona Norte de Madrid, la Sierra. En esta zona existen 10 pueblos con menos de 100 habitantes.

Uno de los logros que consiguió esta iniciativa fue que dos familias con niños pequeños se fueran a vivir a una de estas localidades, a La Hiruela. El pueblo les ofrecía alquiler de vivienda y ofertas de trabajo.

Arbancón (Guadalajara)

Esta localidad de Guadalajara en el año 2015 puso en marcha un mecanismo para ofrecer empleo con el objetivo de frenar la despoblación. En concreto, ofertaban la gestión de la tienda de ultramarinos del pueblo así como el alquiler de una casa rural.

El proyecto que se puso en marcha en esta localidad estaba dirigida sobre todo a personas que quisieran desarrollar negocios y emprender en estas zonas rurales. Las dos ofertas se publicaron a través de la página web del Ayuntamiento.

Brihuega (Guadalajara)

En otro pueblo de Guadalajara que a finales de 2019 puso en marcha un proyecto de formación tanto práctica como teórica sobre recualificación y reciclaje profesional. El nombre del proyecto es Reconstruimos pueblo, acondicionamos espacio. Permite la reinserción laboral de personas y evita la despoblación.

Griegos (Teruel)

Esta pequeña localidad de Teruel en 2013 lanzó dos ofertas de trabajo y alquiler gratuito para familias con niños pequeños. Una de las ofertas de empleo estaba destinada a llevar el restaurante de la estación de esquí por alquiler anual de 1.000 euros, que incluye la vivienda. La otra oferta consistía en un alquiler gratis, sin incluir gastos mensuales, y cobrar 150 euros al mes por trabajos en el Ayuntamiento.

El principal objetivo es la llegada de nuevas familias y niños al pueblo. Griegos es una localidad conocida por sus bajas temperaturas puesto que está a gran altitud. Este hecho dificulta la llegada de nuevos habitantes.

A Xesta (Pontevedra)

En esta ocasión su iniciativa corre a cargo de la asociación de vecinos. Para evitar la despoblación de esta pequeña aldea gallega desde la asociación ofrecen alquileres por 100 euros al mes. Los integrantes de este proyecto se dedican a hacer de intermediarios entre los propietarios de la vivienda y los interesados en el alquiler.

Camprovín (La Rioja)

Es una localidad situada en La Rioja. En 2016 lanzó una oferta de vivienda y trabajo para una familia de refugiados a cambio de la escolarización de sus hijos en la escuela de la localidad. La finalidad es doble: evitar el cierre de la escuela y aumentar la vida en el pueblo además de contribuir a la ayuda humanitaria con la integración de refugiados.

A uno de los padres se le ofreció un trabajo de media jornada durante un periodo de seis meses mientras que al otro se le ofreció realizar actividades sociales.

Miravete de la Sierra (Teruel)

En esta localidad de Teruel se puso en marcha un proyecto que tuvo gran éxito: El pueblo en el que nunca pasa nada. Una iniciativa destinada a evitar la despoblación total de la localidad.

A través de esta iniciativa crearon una página web en la que uno de los vecinos hacía una visita guiada por la localidad. Fue una actuación comunicativa que nos permitió conocer un poco más este pueblo y además fue una campaña muy ingeniosa que hizo que esta localidad fuera un poco más conocida.

Arganza y Alija del Infantado (León)

Estas dos localidades de León realizaron diferentes ofertas para intentar repoblarse. Arganza cedía viviendas a familias con hijos para evitar el cierre de la escuela mientras Alija del Infantado ofrecía ayudas de 300 euros para los nuevos inquilinos.

Villarino de Conso y Rubia (Ourense)

Algunas localidades de Ourense como Villarino de Conso y Rubia ofrecían alquileres de viviendas de entre 100 y 200 euros para aquellas familias con hijos de hasta 11 años que quisieran mudarse y así pudieran evitar el cierre de la escuela.

Portell (Castellón)

Este pueblo situado en la localidad de Castellón puso en marcha una oferta de un puesto de trabajo y un alquiler de una vivienda en el que hay que pagar una mensualidad de 50 euros al mes. Es una oferta dirigida a familias con niños que estén en edad escolar para evitar el cierre del colegio de la localidad.

Olmeda de la Cuesta (Cuenca)

Esta localidad de Cuenca buscaba repoblarse. Por este motivo su alcalde decidió poner a subasta a bajo precio solares que se encontraban abandonados en el pueblo. Solo había una condición. Los que compraban el terreno estaban obligados a construir una vivienda. A cambio la localidad se comprometía a construirlas en un periodo de tres años. Aunque no se consiguieron vender todos los solares, sí que se construyeron nuevas viviendas y el pueblo ha aumentado en habitantes. Aunque sólo por temporadas. En invierno sigue sin haber gente.

San Vitero (Zamora)

En San Vitero en Zamora ofrecían trabajo, casa y una huerta a familias con niños pequeños en edad escolar de Infantil y Primaria. El principal objetivo era evitar el cierre del colegio.

