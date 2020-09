Cómo comprar aldeas abandonadas: Lugares y precio

Vivienda

¿Imaginas poder comprar una aldea entera para vivir con tu familia o amigos? Si te apasiona la naturaleza y quieres vivir alejado del ruido de las grandes ciudades para cambiarlo por el sonido de los animales y la tranquilidad, sigue leyendo. Te explicamos todo lo que necesitas saber para comprar aldeas abandonadas en las que empezar una nueva etapa de vida en pleno entorno natural. ¿Y si alguna aldea gallega estuviera esperándote? No lo pienses más e infórmate de todo lo que tienes que hacer.

Que no cunda el pánico al ver los precios. Comprar una aldea entera no va a salir barato, pero si os ponéis de acuerdo entre varias familias o amigos, el precio se reduce enormemente. Pongamos un ejemplo: Si una aldea vale un millón y un total de 100 familias están dispuestas a irse a vivir allí, por un total de 10.000 euros, muchísimo más barato que comprar una casa, tienes una aldea, para ti y para la gente con la que la has comprado.

Comprar pueblos

Por España hay repartidas una gran cantidad de pueblos y aldeas y algunos de ellos se pueden comprar. El número de pueblos y aldeas abandonadas ha crecido enormemente en los últimos años debido a la migración de la gente a las ciudades. Por este motivo además de la posibilidad de comprar algunos de estos pueblos o aldeas, hay muchas iniciativas a nivel local en las que encontramos pueblos que necesitan gente para vivir y trabajar con la finalidad de evitar su desaparición.

El auge del teletrabajo que permite a las personas no tener que desplazarse hasta una oficina de forma diaria facilita las residencias de cada vez más gente en este tipo de pueblos. ¿Por qué no teletrabajar con una ventana cuyas vistas den a los Picos de Europa? ¿Imaginas desayunar todos los días en un banco de tu terraza a los pies de la montaña? Disfrutar del silencio y del canto de la naturaleza es lo que te enamorará de estas aldeas.

Precio de las aldeas

Los precios de las aldeas y de los caseríos en aldeas varían en una amplia horquilla que se encuentra entre los «35.000 y los 300.000 euros«, explica Mark Adkinson, de la inmobiliaria Galicia Country Homes a CasaCocheCurro.com. Estos precios varían en función de la cantidad de casas que tenga y de su tamaño.

Tipos de aldeas

Antes de adentrarnos a comentar las aldeas y pueblos que se venden, hay que distinguir dos tipos de aldeas: Las que están completamente derruidas y se venden con el objetivo de reconstruirlas, invertir en ellas y devolverles la vida que en algún momento tuvieron y las que han sido abandonadas pero tienen casas construidas listas para poder mudarse allí.

En función del tipo de aldea, existen dos tipos de compradores, tal y como declara Adkinson: «Personas a nivel particular que quieren empezar una nueva vida y deciden hacerlo en este entorno rural y personas que quieren emprender y realizar proyectos en estas aldeas de reconstrucción para devolverle la vida a estos pueblos». Las zonas que más se demandan son las que se encuentran más alejadas, en zonas más o menos montañosas que cuenten con pocas posibilidades de conexiones.

En definitiva hablamos de aldeas perdidas o abandonadas entre montañas, así que lo primero que hay que plantearse es si estas zonas cuentan con servicios básicos de agua o luz. «La mayor parte de las aldeas cuentan con agua de manantial o pozo. En cuanto a la luz, la tienen o la han tenido todas y hoy en día internet está disponible en casi toda Galicia», explica Adkinson.

Aldeas en venta

Algunas de los terrenos o caseríos disponibles en septiembre 2020 a la venta en Galicia Country Homes repartidas por todo el territorio gallego son:

Caserío abandonado As Pontes

Se trata de un caserío abandonado en As Pontes que cuenta con cinco edificaciones independientes.

Estos edificios son la antigua escuela, una cabaña, la casa residencia de los patrones, una antigua casa en ruinas y otra cubierta de maleza.

Este caserío de As Pontes se vende por un total de 78.000 euros.

Ourol en Lugo

En Ourol se ha puesto a la venta un caserío formado por cinco edificios.

De los cinco edificios sólo uno está reformado y en condiciones óptimas para mudarse allí y cuenta con 182 metros cuadrados por planta, unos 300 metros en total.

Además de las viviendas en la venta se incluye un pajar de piedra y un lavadero, horno de pan y un molino de uso común.

La finca cuenta con una extensión de 20.000 metros cuadrados y se vende por 130.000 euros.

Riotorto

En Riotorto se ha puesto a la venta un caserío de piedra.

El conjunto se compone de diferentes edificios como vivienda, pajar, lavadero, horno de pan y hórreo.

Toda la superficie alcanza los 330 metros cuadrados.

Este caserío necesita alguna reforma y reparación. Está a la venta por 125.000 euros.

Xerdiz en Lugo

Este caserío cuenta con una extensión que alberga praderas y bosque en los alrededores.

El caserío que se ha puesto a la venta se compone de seis edificios repartidos en más de 1.500 metros cuadrados.

De los seis edificios dos viviendas están reformadas y listas para poder mudarse allí. Este caserío se ha puesto a la venta por 430.000 euros.

Viveiro

En Viveiro se ha puesto a la venta un caserío para restaurar que se compone de tres casas de piedra.

El precio de este caserío es de 130.000 euros.

Ourense

En Ourense se ha puesto a la venta un caserío de piedra que tiene que restaurarse.

Este caserío se compone de tres casas con dos plantas cada una y cada propieddad tiene un pajar. Este caserío se ha puesto a la venta por 35.000 euros.

Carmoega

En Carmoega se vende un Pazo para restaurar que está formado por dos casas que están unidas y un pajar.

Se trata de una propiedad que cuenta con más de 1.000 metros cuadrados costruidos. Este pazo se vende por un total de 170.000 euros.

Cotobade

En Cotobade se han puesto a la venta dos casas de piedra que están unidas por un patio interior que en total abarcan 309 metros cuadrados.

Además de las dos edificaciones se incluyen dos hórreos y un pajar. Estas casas se venden por un total de 245.000 euros.

Aldeas por toda España

Algunas de las aldeas en venta en Septiembre 2020 por parte de la inmobiliaria Aldeas Abandonadas son:

Guadalajara

En Guadalajara se vende una aldea que cuenta con edificaciones, un molino y una finca de dos plantas.

Se vende por 239.000 euros.

Navarra

En Navarra se vende una aldea que tiene unos 3.000 metros cuadrados de terreno edificable.

Está compuesto de 7 edificaciones de casas además de la Iglesia y un corral.

Se vende por un total de 1,6 millones.

Teruel

En Teruel se ha puesto a la venta una aldea que cuenta con una finca, una masía y varias construcciones.

La casa principal tiene que reformarse. Se vende por un total de 393.000 euros.

Cáceres

Se vende una aldea en cáceres que cuenta con seis edificaciones.

La superficie de la zona construida son 500 metros. Esta aldea se vende por 420.000 euros.

Murcia

En Murcia se ha puesto a la venta un conjunto rural que cuenta con una edificación repartidas en 450 metros cuadrados y un molino.

La casa cuenta con 6 habitaciones y seis baños. Este complejo se vende por 295.000 euros.

Otras aldeas

A Barca en Ourense

Las aldeas en pleno enclave gallego son una auténtica maravilla.

A barca era un embarcadero muy conocido en la antigüedad por los comerciantes de mercancías que tenían que atravesar a Barca para poder seguir con sus viajes pero necesitaban atravesar el Río Miño. Sin embargo en la actualidad está abandonado y en ruinas.

A Barca es una pequeña aldea medieval situada en el municipio de Cortegada que está al alcance de cualquier persona que quiera vivir aquí puesto que esta aldea está en venta, pero no cuesta dinero. Sí, has leído bien. Puedes comprar esta aldea gallega por cero euros.

Aunque esto no quiere decir que no haya que invertir dinero en ella. La aldea está completamente derruida. Por tanto aunque no haya que pagar por ella, hay que volver a construirla de nuevo.

Esta aldea no va a venderse a cualquiera. Para poder ser el afortunado los interesados tendrán que presentar un plan viable de edificación para convertirla en todo un referente turístico.

A Barca pertenece al municipio de Cortegada en Ourense.

El Mortoriu en Asturias

A diferencia de A Barca, el Mortoriu es un pueblo que no está derruido. Está completamente listo para comprar puesto que en los últimos años ha estado reconvertido en un centro turístico. Su propietario quiere vender el conjunto que están completamente reformadas.

Es uno de los pueblos más idílicos puesto que tiene vistas a los Picos de Europa entre otros parajes naturales.

Este pueblo cuenta con 12 edificios de carácter individual y unos 20 terrenos que se pueden edificar repartidos en 13 hectáreas de naturaleza y montañas.

Cuenta con un total de 8 casas rurales que se han ido renovando en los últimos años.

Su precio asciende a más de 2 millones de euros.

El señorío de Etxaide en Navarra

Es un pequeño pueblo situado en pleno enclave natural, en el valle de Anué en Navarra y a pocos kilómetros de su capital.

El precio es algo más elevado, suma un total de 3 millones de euros pero cuenta con las instalaciones listas para comenzar a vivir repartidas en un total de 160 hectáreas.

Riotuerto en Soria

Su nombre se lo debe a que se encuentra a las orillas del Ríotuero. A pesar de estar abandonado no está derruido y por tanto cuenta con las instalaciones para poder trasladarse a vivir allí.

Cuenta con varias casas hechas repartidas en un total de 90.000 metros cuadrados.

Además cuenta con un hospedaje turístico que tiene capacidad para alojar hasta 18 habitantes y una Iglesia.

Porcieda en Cantabria

Volvemos a los Picos de Europa, en concreto, a la aldea de Porcieda que se encuentra en Cantabria.

Está en plena naturaleza porque se encuentra en el corazón del Valle de Cerceda con vistas a los Picos de Europa. ¿Te imaginas poder levantarte todos los días con vistas a este maravilloso entorno natural? Es todo un lujo.

El pueblo cuenta con 12 terrenos y quedan en torno a unas 10 viviendas medio derruidas.

Porciada lleva abandonado muchos años pero pese a ello sigue manteniendo algunos edificios en pie como un monasterio. Además puede devolverle mucha vida a esta aldea el hecho de que es una de las zonas de paso del Camino Norte de Santiago.

Su valor en la actualidad pasa por un millón de euros pero con el objetivo de que la persona interesada presente un proyecto de rehabilitación para convertir al pueblo en todo un atractivo turístico.

Oteruelo de Ocón en La Rioja

Esta pequeña aldea está a la venta pero sólo de forma parcial, no de forma completa.

La parte que está a la venta tiene 9 terrenos y 3 fincas rurales que tienen una expansión de 2.500 metros cuadrados y suponen en torno al 30% del total. Se trata de una aldea que cuenta con la mayor parte de sus edificios en ruinas.

Es de las aldeas más baratas puesto que al venderse sólo una parte del terreno puedes conseguirla por un total de 79.000 euros.

Lacasta en Zaragoza

Se trata de un pueblo completamente abandonado que tiene en pie unas 12 casas repartidas en torno a 30 hectáreas de terreno de suelo fértil.

Es una buena opción si quieres vivir dedicándote al campo y a la agricultura.

Se vende por un total de 180.000 euros y cuenta con cuatro corrales, un pajar y un castillo en ruinas.

Aldeas que ya se han vendido

A continuación detallamos algunos ejemplos de aldeas que ya se han vendido.

Estas aldeas se destinan a distintos fines aunque sobre todo a proyectos turísticos, a lugares de residencia y en la actualidad cada vez son más las personas que quieren montar ecoaldeas y realizar un proyecto de carácter ecológico en estas zonas.

Xudan en Lugo

La aldea de Xudán en Lugo la compró un matrimonio de Málaga por un total de 60.000 euros que costaron las 14 hectáreas que tiene de terreno.

El pueblo cuenta con 5 caseríos que se están reformando.

O Muiñovedro en Lugo

Esta pequeña aldea de Lugo se vendió porque la actriz Gwineth Paltrow la recomendó como el regalo perfecto de Navidad. Este anuncio el dio gran fama a la aldea, que acabó vendiéndose a un matrimonio holandés por 150.000 euros.

Arruñada en Asturias

Esta aldea la compró un británico por 45.000 euros con el objetivo de repoblarla y reconstruirla.

Ejemplos para hacer con una aldea

Algunos de los ejemplos de aldeas que han sido vendidas se han destinado a los siguientes fines:

Os Pretos en Lugo

Os pretos es una localidad de 50.000 metros cuadrados se ha vendido a un grupo de jubilados se muda para vivir allí todos juntos.

Ourol en Lugo

Un holandés decidió inaugurar en Ourol un lugar para la reflexión e intelectuales y pensadores para vivir lejos de la vida académica.

Lo llamó Aldea Ferrería o The Foundry en inglés y su objetivo fue crear un espacio para intelectuales, para reflexionar, pintar, escribir…

Matavenero en León

En Matavenero perteneciente a la localidad de León se creó una ecoaldea que se repobló hace unos 30 años por un movimiento denominado Rainbow.

Viveiro en Lugo

En esta localidad se puso en marcha un proyecto turístico basado en la película de El Señor de los anillos. Han creado una aldea Hobbit en Lugo.

¿Cómo? A la hora de reconstruir la aldea ha decidido hacer casas hobbit para fomentar el turismo rural y los eventos.

