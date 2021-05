Vivienda

Ayudas

Casas a la venta por 13 céntimos de euro en Croacia para menores de 40 años

Legrad, una localidad situada a una hora y media de Zagreb, la capital de Croacia, es el primer pueblo de este país que pone casas a la venta por 13 céntimos de euro (equivalente a 1 kuna en la moneda oficial de Croacia), para combatir la despoblación. Esta iniciativa busca revitalizar los pueblos históricos y rejuvenecerlos con nuevos habitantes jóvenes.

Requisitos

No todos los interesados en esta oferta pueden comprar estas viviendas por 13 céntimos. Para poder hacerlo los interesados deben ajustarse a una serie de requisitos:

Ser menor de 40 años

Mudarse allí para vivir, al menos, durante 15 años.

Ambos requisitos se complementan porque la localidad busca a gente joven que quiera revitalizar el pueblo y cambiar la trayectoria del envejecimiento de la población. Por este motivo buscan a personas menores de 40 años para que puedan asentarse y establecer su vida allí durante un largo periodo de tiempo.

Y si no eres menor de 40 años o no quieres estar tanto tiempo allí, hay otras ofertas en Legrad que quizá puedan interesarte. La localidad también pone a la venta terrenos para construir una vivienda por un coste medio de unos 13.000 euros.

También puedes consultar ofertas similares de venta de viviendas a precios simbólicos como los pueblos italianos que venden casas a un euro. Incluso por céntimos de euro.

Cómo son las casas

Las casas que ha puesto a la venta el Ayuntamiento necesitan obras de mejora y rehabilitación porque muchas están abandonadas. Por este motivo, además de venderlas a precio simbólico, esta iniciativa también ofrece a los interesados fondos municipales por un total de 4.600 euros (35.000 kunas) para realizar obras de restauración y renovación de las viviendas que compren.

Sobre Legrad

La localidad ha perdido muchos habitantes en los últimos años a causa de la emigración de los jóvenes a las grandes ciudades para buscar trabajo. En la actualidad tiene 2.200 habitantes. Por ello, el objetivo de esta iniciativa es aumentar el número de habitantes.

El río Deava atraviesa la localidad justo en la frontera con Hungría. Está ubicada en un enclave rodeado por bosques y naturaleza, en concreto, por el Parque Nacional Veliki Pazut. Es el entorno perfecto para los amantes de la naturaleza.

Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Legrad a través del teléfono de información del Ayuntamiento: 048 / 863-241. O enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: legrad.nacelnik@gmail.com

