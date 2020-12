Vivienda

Casas a la venta por 83 céntimos de euro en Italia a cambio de que las rehabilites

La localidad italiana de Castropignano, un pequeño pueblo de 900 habitantes situado en los montes Apeninos, ofrece casas a menos de un euro para evitar la despoblación, concretamente por 83 céntimos.

Aunque parezca imposible, se trata de una iniciativa promovida por el alcalde de la localidad, Nicola Scapillati, con el objetivo de incentivar los nuevos empadronamientos en el pueblo.

Castropignano es un pueblo que cuenta con alrededor de 900 residentes y más de la mitad son personas mayores, lo que ha provocado que muchas de las casas estén abandonadas.

Requisitos

Esta incoativa pone a la venta las viviendas de Castropignano a 0,83 céntimos, pero la compra está sujeta a una serie de condiciones:

La primera y principal es el compromiso a renovar y rehabilitar la propiedad en tres años desde la compra de la casa.

Por otra parte, el nuevo propietario tiene que depositar una fianza de 2.000 euros que le serán devueltos una vez finalicen las obras de renovación de la vivienda.

Además, a los posibles compradores se les pide un escrito que deben enviar al Ayuntamiento. En éste tienen que detallar los motivos por los que están interesados en mudarse a esta localidad, además de detallar los proyectos que tienen en mente así como sus necesidades.

Sólo a través de este documento, se procederá a asignar a los nuevos propietarios una vivienda que se ajuste a sus necesidades.

A través de este llamamiento el alcalde pretende localizar a nuevos compradores así como contactar con antiguos residentes que quieran volver a Castropignano.

Cómo contactar

Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento de la localidad a través del teléfono 0874-503132. En caso de querer hacer una llamada internacional, desde fuera del país, hay que marcar un +39 delante del número de teléfono.

También puedes enviar un fax a través del siguiente número 0874-503522. Si quieres enviar el fax desde fuera de Italia, tendrás que añadir un +39 delante.

Otra opción es enviar una carta por correo postal a la siguiente dirección: Vía Marconi, 2 86010 Castropignano, Italia.

En el momento de elaboración de esta información la página oficial del Ayuntamiento de Castropignano no funciona (www.comunecastropignano.cb.it). Por eso os dejamos los teléfonos y la dirección de correo postal como alternativa para contactar con la localidad.

