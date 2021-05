Vivienda

Ayudas

Ofertas para teletrabajar en Italia full-time y recibir una ayuda del 50% del alquiler

NOTICIA de de Jessica Pascual

Si teletrabajas desde casa, ¿por qué no hacerlo desde otro país? Si puedes trabajar en cualquier lugar que tenga conexión a Internet, a continuación te explicamos cómo teletrabajar en dos localidades del centro de Italia y recibir ayudas de hasta el 50% del alquiler.

Contenido de la información: Requisitos

Santa Fiora

Rieti

Requisitos

Santa Fiora (Toscana) y Rieti (Lazio) ofrecen una ayuda de hasta el 50% del alquiler a todas las personas que quieran mudarse y teletrabajar los cinco días de la semana desde allí durante un largo periodo de tiempo.

Estas ayudas pueden ser de 200 euros mensuales o de hasta la mitad del precio del alquiler. Los ayuntamientos han fijado estos límites en las ayudas porque un renta media de alquiler en estas localidades oscila entre los 300 y 500 euros al mes.

Pero no todas las personas interesadas pueden beneficiarse de esta oferta, sino que se trata de una iniciativa dirigida a personas que cumplan estos dos requisitos:

Personas que se muden para teletrabajar full-time, es decir, trabajar los cinco días de la semana, toda la jornada laboral, desde cualquier lugar (tienen que demostrarlo)

Mudarse durante una larga temporada. Mínimo dos meses.

Santa Fiora

Santa Fiora es una localidad de unos 2.500 habitantes ubicada en un paisaje de ensueño y rodeada de naturaleza porque se encuentra en la reserva natural de Monte Amiata.

Este pueblo medieval ubicado en la Toscana ofrece ayudas de 200 euros mensuales o de hasta la mitad del alquiler a las personas que decidan mudarse allí por un periodo de tiempo de entre dos y seis meses. Las personas que deseen seguir viviendo en la localidad a partir de los seis meses podrán hacerlo, pero ya no recibirán las ayudas al alquiler.

La localidad ha puesto en marcha una plataforma, ‘Vivi in Paese‘, para que todos los interesados puedan ver las ofertas de viviendas así como las características y servicios de la localidad.

Todas las personas que quieran participar en esta oferta tienen que demostrar que teletrabajan. Para ello es obligatorio presentar un documento detallado en el que expliquen en qué consiste su trabajo y adjuntarlo en el momento de la solicitud.

Esto no quiere decir que cualquier otra persona que no trabaje (parados, jubilados o pensionistas) no pueda irse a vivir a Santa Fiora. Puede hacerlo, pero no podrá beneficiarse de las ayudas al alquiler.

El Ayuntamiento otorga las ayudas de alquiler a posteriori. Es decir, que cuando los nuevos residentes estén instalados en la localidad, deben enviar un comprobante a la oficina del alcalde con los detalles del contrato y la dirección en la que viven. Cuando el Ayuntamiento recibe esta información y la compruebe, se procede al ingreso de la ayuda.

El pueblo tiene fibra óptica, médico, farmacias, servicios de niñera y asistencia para ancianos entre otros servicios. Santa Fiora ofrece además otros incentivos para las personas que quieran abrir un negocio e invertir en el sector turístico local y también bonificaciones por vivir allí y tener un hijo.

Datos de contacto

A través de la plataforma ‘Vivi in Paese’ los interesados pueden contactar directamente con el Ayuntamiento y la oficina de turismo de la localidad para acceder a cualquiera de las ofertas. Pueden llamar directamente a los teléfonos de información 0564977142 / 3497201387 o enviar un mensaje a través del formulario de contacto que hay en la plataforma.

Rieti

Rieti es una localidad perteneciente a la región de Lazio muy próxima a Roma. A diferencia de Santa Fiora, Rieti es una localidad mucho más grande. Tiene unos 50.000 habitantes y es una de las ciudades más grandes de Lazio.

Esta localidad también ofrece ayudas de la mitad del alquiler a todas las personas que se muden para teletrabajar a tiempo completo durante mínimo tres meses. A diferencia de la oferta de Santa Fiora, las personas que se trasladen a esta localidad podrán seguir recibiendo las ayudas para pagar el alquiler a partir de los seis meses de estancia.

Esta oferta no es exclusiva para vivir Rieti, sino que los interesados pueden optar a estas ayudas si deciden mudarse a alguno de los distritos rurales colindantes de la localidad.

El Ayuntamiento de Reiti también exige a los interesados que demuestren que van a mudarse a la localidad para teletrabajar, no como turistas. Para ello tienen que presentar una carta de su jefe que demuestre que teletrabaja para esa empresa.

Datos de contacto

Para conocer la oferta de viviendas es necesario ponerse en contacto con el Ayuntamiento de la localidad o a través de inmobiliarias por Internet. Para ponerse en contacto con el Ayuntamiento hay que llamar al teléfono de contacto 0746 2871.

Ofertas para teletrabajar en Italia full-time y recibir una ayuda del 50% del alquiler was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Ofertas para teletrabajar en Italia full-time y recibir una ayuda del 50% del alquiler, te recomendamos que entres en la categoría de Ayudas.









MÁS NOTICIAS INTERESANTES