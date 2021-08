12 páginas para encontrar ofertas de teletrabajo a tiempo completo

Trabajos

¿Buscas ofertas de teletrabajo? Si prefieres trabajar desde casa para evitar los atascos de camino a la oficina o porque esta modalidad te facilita la conciliación familiar, puedes buscar un empleo en estas 12 páginas especializadas en ofertas para teletrabajar en remoto desde casa.

El teletrabajo es una tendencia que, de momento, está implantándose. Por ello, algunos de los portales que detallamos en esta guía recogen ofertas para trabajar con empresas del extranjero y, por tanto, dominar el inglés es fundamental. No sólo eso, puesto que el tipo de trabajo que se ofrece suele estar relacionado con el manejo del ordenador. Tanto para trabajar en el sector de la informática, márketing, como redactor o como ingeniero o desarrollador, es necesario tener un control de las tecnologías y saber utilizar con soltura ciertos programas y dispositivos.

LinkedIn

Además de todas las páginas especializadas que te explicamos en este artículo, puedes encontrar una gran variedad de ofertas de empleo para trabajar desde casa en LinkedIn, puesto que a pesar de no estar especializada únicamente en este tipo de ofertas, es uno de los portales más importantes para encontrar empleo y crear redes profesionales. En esta red tendrás muchas más probabilidades de encontrar ofertas para teletrabajar desde casa y con empresas españolas o que no te exijan un nivel alto de inglés.

Si quieres ver las ofertas de teletrabajo en LinkedIn tienes que acceder a tu perfil y escribir en el buscador la palabra ‘teletrabajo’ o trabajar en remoto y darle a la lupa. A continuación te aparecen diferentes categorías sobre este tema. Desde personas, empresas, grupos, publicaciones y la sección ‘Empleos’ que es en la que tienes que fijarte. En esta categoría aparece un listado de ofertas de empleo para trabajar en remoto en las diferentes empresas que tienen vacantes disponibles.

Si accedes a alguna, puedes consultar los requisitos principales (entre ellos, la formación y el dominio de otros idiomas) y las funciones a desempeñar en ese puesto de empleo. En algunas de las ofertas también viene indicado el salario. Y si te interesa, tan sólo tienes que seleccionar el botón que dice ‘Solicitar‘. Al pulsar sobre este enlace LinkedIn te redirige al portal específico de la empresa que ofrece el trabajo para que te inscribas.

Flexjobs

Flexjobs es una página de ofertas de teletrabajo especializada en el sector de la tecnología. En esta web puedes encontrar empleos de hasta 50 categorías profesionales diferentes, aunque la que más cantidad de ofertas posee es la de empleos para trabajar en el área de informática.

Además, los candidatos pueden encontrar desde ofertas para trabajar en los puestos más básicos de una empresa hasta niveles ejecutivos y con contratos a tiempo completo o parcial. En la web también puedes seleccionar filtros para que te aparezcan ofertas sólo para empleados o para autónomos.

En el interior de cada una de las ofertas aparecen detallados las principales características de la oferta. Desde el salario, el puesto, las funciones, el horario, la ubicación de la empresa y si la oferta es para trabajar al 100% en remoto, entre otros.

Para ver las ofertas no es necesario registrarse, pero si quieres apuntarte a alguna tienes que crearte una cuenta e iniciar sesión con un correo electrónico. Antes de inscribirte a una oferta, piénsalo bien porque Flexjobs es una plataforma que ofrece un servicio gratuito limitado a los usuarios a través del que les permite inscribirse en un máximo de cinco ofertas de trabajo. Y si quieres continuar probando suerte con más empresas, tienes que pagar la suscripción mensual por unos 15 euros al mes.

La plataforma, al igual que sucede con otras de las que detallamos a continuación están en inglés, aunque con las funciones que ofrece el traductor de Google puedes traducirlas de forma instantánea y sin esfuerzos al español.

We Work Remotely

We Work Remoely es otra web especializada en ofertas de trabajos desde casa. En esta web puedes encontrar ofertas para teletrabajar en distintas categorías profesionales, como por ejemplo en programación, diseño, administrador de sistemas, gestión y finanzas, atención al cliente, productos, ventas y márketing entre otros.

Y si buscas una oferta concreta, puedes utilizar los filtros del buscador de la plataforma para encontrar sólo aquellos empleos que se ajusten a tus necesidades. Puedes filtrar la categoría, la ubicación de la empresa, el tipo de compañía y si buscas un empleo remoto full time.

En el interior de cada una de las ofertas puedes ver los requisitos imprescindibles que pide la empresa para acceder a ese puesto de empleo así como las funciones y tareas a realizar en el día a día y el tipo de contrato.

Si encuentras una oferta que te interese, tienes que seleccionar el botón que aparece en la parte inferior de la página y que dice ‘Apply for this position’ (solicitar). Al pulsarlo, la plataforma te deriva al portal de empleo de la compañía que ha publicado la oferta para que formalices la operación directamente con el empleador.

En We Work Remotely puedes apuntarte para que te envíen al correo electrónico un resumen diario de las nuevas ofertas de empleo que se publiquen y que puedan interesarte.

JustRemote

JustRemote es una plataforma de empleo en la que puedes encontrar teletrabajos de dos tipos: 100% remotos o sólo parciales. La web dispone de dos filtros principales que pueden ayudarte a encontrar el trabajo que mejor se ajuste a tus necesidades. Puedes especificar qué tipo de trabajo y contrato buscas así como la ubicación de la empresa.

En cada una de las ofertas aparece detallado si se trata de una oferta para trabajar en remoto full time o no así como los principales requisitos y funciones que hay que desempeñar en ese puesto.

Puedes encontrar trabajos en calidad de empleado y también para autónomos. Y de diferentes categorías profesionales que van desde atención al cliente, redactores publicitarios, diseñadores, editores, desarrolladores, personal de recursos humanos, SEO, redes sociales o del ámbito del márketing, entre otros. Para inscribirte en alguna de las ofertas tienes que seleccionar el botón rojo de la derecha de la página que dice ‘Solicitud’.

Y si no quieres perderte ninguna oferta, puedes apuntarte para que te envíen cada semana las ofertas de teletrabajos que coincidan con tus criterios de búsqueda.

Puedes especificar que sólo te lleguen ofertas para trabajar desarrollador, de márketing, de diseños o del área de negocios y ejecutivos.

WeRemoto

WeRemoto es una web de empleo en la que las ofertas de trabajo que se publican se centran en su mayoría por en Latinoamérica. En la plataforma puedes encontrar ofertas para teletrabajar en programación, ventas, márketing, diseño, administrativo, redacción de contenidos y otros.

Puedes consultar de forma resumida los requisitos y funciones que solicitan en cada uno de los puestos de empleo y, si te interesa, seleccionar el botón azul que aparece debajo de cada una de ellas para inscribirte.

Skipthedrive

Skipthedrive es una plataforma especializada en ofertar teletrabajo en una gran cantidad de áreas profesionales.

En esta web puedes encontrar empleos desde casa relacionados con la gestión de cuentas, analista, contables, desarrolladores, bilingües, editores, finanzas, área sanitaria, recursos humanos, márketing, lenguaje de programación, desarrollo de software y de webs y del área de ventas.

En la página de inicio hay un buscador en el que puedes definir tu búsqueda con una palabra clave y filtrar las ofertas. Y en el interior de cada una de ellas puedes consultar la información para optar a ese puesto concreto.

VirtualVocations

En VirtualVocations hay una sección específica en la que puedes buscar trabajos 100% remotos y teletrabajos a nivel parcial. Puedes seleccionar la modalidad que más te interese en los filtros de la web.

La plataforma tiene ofertas de empleo con diferentes tipos de contrato, desde trabajos permanentes a temporales o incluso prácticas remuneradas.

Para ver con detalle la descripción de cada puesto de empleo así como para inscribirse es necesario iniciar sesión previamente con un correo electrónico.

Working nomads

Working nomads es una plataforma en la que puedes encontrar ofertas para teletrabajar en distintas áreas profesionales. Algunas de las más populares son el márketing, la administración, el sector de ventas y desarrolladores.

En cada una de las ofertas puedes consultar el salario que se ofrece para ese puesto concreto, la ubicación de la empresa así como la descripción de las funciones y requisitos o experiencia que solicitan para optar al puesto. Al final de cada oferta tienes un enlace directo para inscribirte al puesto de empleo en la web específica de la compañía.

Remote.co

Los teletrabajos que puedes encontrar en la plataforma Remote.co están relacionados con el sector de la tecnología, dl servicio al cliente, del área de ventas y el márketing así como la contabilidad y finanzas.

El proceso de búsqueda e inscripción en esta web es el mismo que en casos anteriores. Tras encontrar una oferta que te interese, tienes que acceder al interior para consultar los detalles y, si coincide con tus necesidades, apuntarte a la oferta.

Remotive

En Remotive puedes encontrar ofertas para teletrabajar en el desarrollo de software, márketing, producto, atención al cliente, análisis de datos, ventas, negocios, recursos humanos o control de calidad, entre otros.

Las ofertas detallan los aspectos básicos del puesto de trabajo así como el salario y las exigencias de la empresa. Y si no quieres perderte ninguna oferta que pueda interesarte, puedes suscribirte para recibir notificaciones diarias por correo electrónico.

Jobspresso

Jobspresso reúne un catálogo de ofertas de empleo para trabajar como desarrollador, en el sector del márketing, como diseñador, como redactor o en el área de ventas.

En todas las publicaciones puedes consultar los detalles del puesto y los requisitos para optar al trabajo. En el interior tienes un botón para inscribirte directamente en cada una de ellas.

Remote Ok

El funcionamiento de la plataforma Remote Ok es igual que en todos los anteriormente descritos. En la página de inicio puedes encontrar una sección específica en la que buscar trabajos remotos. Y en cada una de las ofertas la descripción de los requisitos y funciones a desempeñar en el cargo.

Para inscribirte tienes que acceder al interior de cada una de las ofertas y tramitar el proceso desde la propia plataforma.

