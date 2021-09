Trabajos

Las 6 mejores ciudades para teletrabajar de España y del mundo

NOTICIA de Javi Navarro

Si te planteas el teletrabajo full time y cambiar de ciudad, aquí tienes las 6 mejores ciudades de España para teletrabajar: Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga, Sevilla y Palma de Mallorca. Y te explicamos qué es el workation, la mezcla de trabajo y vacaciones, por si quieres experimentar todas sus ventajas a la vez que cambias de aires durante una temporada con traslado de ciudad incluido.

Qué es el workation

En estos últimos tiempos, el workation se ha convertido en una mentalidad de combinar trabajo y vacaciones durante las 24 horas del día. Un estilo de vida en el que viajas a un nuevo destino y trabajas desde allí al menos durante una parte de tu estancia. Seguirás como de vacaciones pero teniendo correos electrónicos que responder y tareas que llevar a cabo, pero vivirás todo esto en una nueva ciudad donde vivir.

Desde el buscador de alquileres vacacionales Holidu han elaborado un ‘Índice de Trabajo’ que establece cuáles son las mejores ciudades del mundo para teletrabajar teniendo en cuenta factores como el coste mensual de un apartamento de una habitación, el número de cosas que hacer calificadas con 4 estrellas o más en Google, el coste de las bebidas después del trabajo, la media de horas de sol y, lo más importante, la velocidad del wifi.

Mejores ciudades españolas para teletrabajar

Barcelona

La ciudad condal ocupa el cuarto lugar en la lista de mejores ciudades del mundo para teletrabajar de Holidu. Es sin duda una de las 10 ciudades más instagrameables, con más de 62 millones de fotos publicadas con #Barcelona. Los impresionantes edificios de Gaudí, como la Sagrada Familia y el Parque Güell, son realmente dignos de ver, junto con las otras 2.737 atracciones de 4 estrellas o más que nos ofrece Barcelona.

Para seguir trabajando, la ciudad tiene el segundo mayor número de espacios de coworking de Europa, después de Londres, y ocupa el séptimo lugar en la clasificación general. La velocidad de Internet en Barcelona también es impresionante teniendo en cuenta su población de más de 5 millones de habitantes, y la ciudad ofrece a los teletrabajadores una media de 37 Mbps.

Madrid

La capital de España se ha convertido en un destino muy popular tanto para españoles como internacionales. Pero más allá de los monumentos que se pueden visitar en Madrid y el encanto que se vive en sus plazas y calles; quienes visitan Madrid aprecian el espíritu acogedor de la ciudad, siempre con un gran ambiente cultural, de ocio y gastronómico, lo que la convierte en un destino perfecto para teletrabajar. Además de contar con elementos muy importantes como una buena conectividad a internet, muchos espacios de coworking y unos precios medios dentro de la media europea. Ocupa la posición 12 en la lista de Holidu.

Valencia

La capital del Turia, en la posición 28 del ranking, es una ciudad que enamora, con un encanto especial donde se respira aire mediterráneo, flores, gastronomía y mucho sol. Todos los elementos necesarios para que si decides pasar un periodo de trabajo y desconexión lo disfrutes a tope. A pesar de no ser el destino con unos precios más bajos tiene todos los ingredientes para hacer que disfrutes pero a la vez teletrabajes con las máximas comodidades posibles, como una buena conexión a internet y hasta 39 espacios coworking.

Málaga

La capital de la Costa del Sol ofrece un gran patrimonio cultural, extensas playas para relajarse, interesantes museos, buen ambiente a todas horas y sobre todo, cientos de restaurantes donde probar sus platos más típicos como el pescaíto frito o la porra antequerana. Un gran número de elementos que hacen que Málaga ocupa la posición 47 en el ranking de las mejores ciudades del mundo donde teletrabajar, además de contar con precios competitivos en alojamiento, buena velocidad de internet y diversidad de espacios coworking.

Sevilla

En la posición número 51 del ranking, Sevilla cautiva al visitante con una belleza y ambiente inigualables. Su riqueza artística, su modernización, su gastronomía, su clima, su sistema de transportes, entre muchos otros son algunas de las excusas que harán que esta ciudad te atraiga para vivir en ella una experiencia única durante unos meses. No pierdas la oportunidad de vivir y conocer una de las ciudades más auténticas de España.

Palma de Mallorca

La capital balear, en la posición 98 del Top 100 de Holidu, está repleta de historia, arquitectura y ¡ensaimadas! Además la capital de las Baleares está considerada como una de las mejores ciudades del mundo para vivir gracias a un privilegiado clima durante todo el año, que con una media de 300 días de sol al año y playas de aguas cristalinas harán las delicias para aquellos que quieren disfrutar de un destino de ensueño mientras trabajan.

Mejores ciudades del mundo para teletrabajar

Bangkok

En el primer puesto del ranking se encuentra la capital de Tailandia. Aunque la velocidad de Internet no sea la más rápida del mundo (la media es de 28 Mbps), en Bangkok hay más de 450.000 puntos de wifi gratuitos.

El coste de la vida es uno de los más asequibles del mundo: aunque el alojamiento sea caro, una comida decente no cuesta casi nada. Otros puntos a favor son que la mayoría de los habitantes de Bangkok hablan inglés y que el auge de las inversiones asiáticas ha hecho que muchas empresas multinacionales se trasladen a Bangkok, lo que significa que la ciudad ofrece ahora instalaciones de alta calidad a empresarios y gente de negocios internacionales.

Y en los ratos libres, ¿por qué no visitar alguno de los cientos de palacios que hay en la ciudad, siendo los más famosos el Gran Palacio y Wat Po? También ofrece una gran variedad de centros comerciales con boutiques de primera línea y los mercados flotantes matutinos son perfectos para probar la comida local.

Nueva Delhi

Nueva Delhi no es sólo el centro político de la India, sino que la capital también tiene una importancia histórica como centro de comercio, transporte y cultura. La ciudad asiática cuenta con abundantes bazares, museos, fortalezas y monumentos históricos, bibliotecas y lugares de culto, lo que significa que hay algo que explorar en cada esquina, por eso es la segunda de la lista.

En cuanto al alojamiento, Nueva Delhi es una de las capitales más baratas del mundo, con una media de 208 euros por un apartamento de un dormitorio al mes. También alberga 165 espacios de coworking, que ofrecen a los trabajadores la oportunidad de conocer a otras personas con ideas afines. Afortunadamente, si trabajas en Delhi no necesitarás un Internet rápido, ya que la ciudad sólo tiene una velocidad media de Wifi de 12 Mbps por segundo.

Lisboa

Lisboa ocupa el tercer puesto en la clasificación de las mejores ciudades para teletrabajar, ocupando el primer lugar en la clasificación europea y solo una posición por delante de Barcelona. Aunque la capital portuguesa no se ha clasificado entre las 10 primeras en ninguna de las categorías individuales, la culminación de unas puntuaciones relativamente altas en todos los ámbitos le ha valido la medalla de bronce.

Y con razón. Lisboa es muchas cosas: el hogar del delicioso pastel de nata, de un gran vino barato y de un zumbido de energía cuando los sonidos del fado llenan las calles. La ciudad también ofrece a los teletrabajadores un fácil acceso a muchas playas justo a las afueras, perfectas para un chapuzón a primera hora de la mañana o a última de la tarde, con taxis que cuestan sólo el equivalente a 0,40 euros por kilómetro.

Metodología

Para elaborar este ‘Índice de Trabajo’, desde Holidu se ha recopilado una lista de más de 150 países utilizando el ranking ‘Las 100 mejores ciudades del mundo‘ de bestcities.org. Y se analiza cada ciudad en función de los siguientes factores:

Trabajo

Conexión remota: Media de mbps de WiFi por segundo

Espacios de coworking: Número de espacios de coworking

Cafeína: Precio medio de la compra de un café

Viajes: Precio medio del taxi por km2

Bebidas después del trabajo: Precio medio de 2 cervezas en un bar

Vacaciones

Alojamiento: Precio medio de un apartamento de 1 dormitorio al mes

Comida: Precio medio de una comida en un restaurante local de nivel medio

Clima: Número medio de horas de sol

Atracciones turísticas: Número de ‘Cosas que hacer’ en Tripadvisor

Instagramability: Número de fotos con el #nombredelaciudad

Como algunos factores son más importantes que otros, las puntuaciones de “espacios de coworking”, “alojamiento” y “sol/clima” tienen una doble puntuación, mientras que la “conexión remota” tiene una triple puntuación por tratarse del factor más importante de todos. La suma de todas las puntuaciones otorga un resultado final que sirve para establecer esta clasificación.

