¿Sabes cuánto dinero te cuesta poner una lavadora o un lavavajillas? ¿O cuánto cuesta tener un frigorífico encendido todo el día? La respuesta a estas preguntas va a depender de muchos factores como por ejemplo de la tarifa que tengamos contratada de luz. Aunque también de la eficiencia energética de los electrodomésticos y del momento en el que los pongamos en funcionamiento.

Como son muchas las variables a tener en cuenta, en este artículo vamos a explicar detalladamente cómo calcular cuánto gasta un electrodoméstico por hora y por programas. Tanto de luz como de agua. Nos centramos en explicar la fórmula para hacerlo independientemente del aparato eléctrico que se trate.

Calculadora de gasto de un electrodoméstico

Calcula cuánto te cuesta cada electrodoméstico de tu casa, sobre todo los que consumen más electricidad, como los calefactores eléctricos, la lavadora, el lavavajillas, el horno, la nevera o el televisor.

Esta calculadora es la herramienta clave que te va a permitir calcular el precio exacto de lo que te cuesta poner cada uno de los electrodomésticos de tu casa.

La calculadora muestra dos precios distintos de lo que cuesta el KWh en función de la franja horaria. Por una sencilla razón. Antes de ponernos a hacer cálculos hay que saber que los precios del KWh son distintos en función de la compañía y tarifa contratadas por cada persona. En el tipo de tarifa contratada también influyen las distintas franjas horarias, como la hora punta y la franja valle, que repercuten en el coste del KWh.

Los distintos precios del KWh así como las distintas tarifas, los tipos de mercado que existen en España y las compañías que las venden aparecen explicadas en el apartado: cuál es el precio del kilovatio hora en España (ENLACE)

Para hacer los cálculos a través de la siguiente calculadora hemos tomado como ejemplo las dos siguientes opciones de precios: Para la hora punta hemos establecido el precio del KWh en 0,16 céntimos y para la hora valle el precio del KWh se sitúa en los 0,08 céntimos.

Cómo calcular el consumo eléctrico de un aparato en euros

Para poder calcular cuánto gasta alguno de los electrodomésticos de casa sólo tenemos que hacer una sencilla operación matemática. Basta con multiplicar el precio del KWh que tengamos contratado por el del consumo del aparato durante el periodo de tiempo que queremos saber. Ya sea un ciclo de un lavavajillas o las 24 horas del día que un congelador está encendido. El consumo del aparato se mide en kilovatios hora (kWh).

Por ejemplo, en la lavadora miraremos cuánto dura un ciclo de lavado, o si tenemos el dato, los kWh que consume el programa específico de dicho lavado. Mientras que en el caso de los frigoríficos calcularemos el gasto durante una hora porque es un aparato que está encendido las 24 horas del día.

La cifra que obtenemos al multiplicar el precio del KWh por los kilovatios que consume el aparato es la cantidad de euros que nos cuesta ponerlo en funcionamiento en ese periodo de tiempo o en un programa específico.

La calculadora que aparece al principio del artículo aplica esta misma fórmula que es la que permite a cada usuario conocer de forma exacta el precio del ciclo o de un determinado periodo de tiempo del funcionamiento de cualquiera de los electrodomésticos de su casa.

Lavadoras, lavavajillas y secadoras

En el caso de las lavadoras, los manuales de instrucciones suelen especificar el consumo en KWh de cada uno de los programas. Así podemos calcular cuánto nos cuesta poner una lavadora en el programa con el que lavemos normalmente.

Por ejemplo en una lavadora de 8 kg, el consumo de energía en un programa de algodón a 60º es de 1,40 kWh. En la modalidad de sintéticos a 40º es de 0,90 kWh. De tal forma, si tenemos contratada una tarifa de discriminación horaria en la que el precio del kWh es de 0,16 céntimos en hora punta y ponemos una lavadora con el programa de algodón en ese periodo de tiempo, el consumo se calcula así:

0,16 céntimos X 1,40 kWh = 0,224 céntimos de euros nos cuesta poner una lavadora en hora punta con el programa de algodón a 60º.

0,16 céntimos X 0,90 kWh = 0,144 céntimos de euros cuesta poner una lavadora en hora punta con el programa de sintéticos a 40º.

Lo mismo sucede con las secadoras o lavavajillas. Para calcular el coste de un ciclo de cada aparato electrodoméstico debemos multiplicar el precio del KWh del momento en el que lo ponemos en funcionamiento por el consumo en kilovatios específico del programa elegido.

La siguiente tabla muestra un ejemplo del precio tanto en hora punta como en hora valle de la tarifa de discriminación horaria de diferentes programas de los electrodomésticos mencionados.

Produto Programa kWh Hora punta 0,16 cent Hora valle 0,08 cent Lavadora Algodón 60º 1,40 0,224 cént. 0,112 cént. Lavadora Sintéticos 40º 0,90 0,144 cént. 0,072 cént. Lavavajillas ECO 0,832 0,133 cént. 0,066 cént. Lavavajillas 30 Minutos 0,90 0,144 cént. 0,072 cént. Secadora Seco armario 1,88 0,300 cént. 0,150 cént. Secadora Seco plancha 1,27 0,203 cént. 0,101 cént.

Frigoríficos

El cálculo del gasto de los frigoríficos es diferente porque son electrodomésticos que están enchufados de forma permanente los 365 días del año. Nunca se apagan. En la etiqueta energética suele recoger el consumo promedio de todo un año:

En este caso debemos hacer dos operaciones. En primer lugar dividimos el consumo medio anual en KWh del aparato que aparece en la etiqueta energética por la cantidad de horas que tiene un año (8.760 horas). La cifra que obtenemos es lo que consume el electrodoméstico en kilovatios durante una hora. La segunda operación matemática consiste en multiplicar el consumo del frigorífico en una hora por el precio del KWh de nuestra tarifa.

Operación 1: KWh de media al año de un frigorífico / 8.760 horas que tiene un año = KWh que consume un frigorífico durante una hora.

Operación 2: KWh de consumo de un frigorífico en una hora X precio del KWh = Dinero que gasta un frigorífico durante una hora encendido.

Con un ejemplo concreto: Un frigorífico de categoría A+++ consume 166 kWh al año. Un año, como hemos visto, tiene 8.760 horas. Si dividimos 166 kWh entre 8.760 nos da como resultado que este frigorífico consume 0,018 kWh en una hora.

Teniendo en cuenta que el frigorífico es un aparato que está encendido todo el día, vamos a calcular cuánto vamos a pagar por mantenerlo encendido en horas valle y en horas punta:

0,018 kWh por 0,16 céntimos en hora punta es igual a: 0,0030 céntimos la hora en la franja horaria hora punta.

0,018 kWh por 0,08 céntimos en hora valle es igual a: 0,0015 céntimos la hora en la franja horaria valle.

Hornos, placas y campanas

La categoría de eficiencia energética más alta que podemos encontrar a día de hoy en hornos es A+. No han llegado al mercado de momento hornos que sean A triple plus (A+++). En función del programa que pongamos, el horno consumirá una cantidad de KWh específica.

En concreto en las instrucciones de los hornos encontramos dos tipos de consumo. Por un lado el programa en modo convencional y, por otro, el programa con modo ventilador.

Lo explicamos con un ejemplo. Un horno en el programa convencional consume 0,93 kWh y en el modo con ventilación consume 0,69 kWh. Estos datos hacen referencia al consumo del producto durante una hora.

Es decir, si ponemos el horno en modo convencional durante 60 minutos en hora punta (0,16 céntimos x 0,93 kWh) supondrá un total de 0,148 céntimos de euros. Si lo ponemos en hora valle, a 0,08 céntimos el kWh, nos costará 0,074 céntimos la hora.

Si ponemos el horno en modo ventilador en hora valle (0,08 céntimos x 0,69 kWh) el precio asciende a 0,055 céntimos de euro la hora.

Si lo ponemos en modo convencional el mismo tiempo en hora punta, a 0,16 céntimos nos costará 0,110 céntimos. Es el resultado de multiplicar los 0,16 céntimos por los 0,69 kWh del ciclo.

Horno kWh ciclo Precio KWh – Hora Punta Precio total Con ventilador 0,69 kWh 0,16 cént. 0,110 cént. Modo convencional 0,93 kWh 0,16 cént. 0,148 cént.

Horno kWh ciclo Precio KWh – Hora Valle Precio total Con ventilador 0,69 kWh 0,08 cént. 0,055 cént. Modo convencional 0,93 kWh 0,08 cént. 0,074 cént.

Las encimeras, ya sean vitrocerámicas o de inducción, no están obligadas a llevar una etiqueta energética por ley. En las instrucciones de cada una de ellas aparece el consumo total del conjunto de fuegos encendidos a máxima potencia. También indican el consumo por hora de cada uno de los fuegos de forma independiente siempre a máxima potencia.

Para calcular lo que nos cuesta tener un fuego encendido a máxima potencia durante una hora tenemos que aplicar la siguiente fórmula: Multiplicar el precio del KWh que tengamos contratado en nuestra tarifa en el momento concreto que vayamos a cocinar por el consumo de ese fuego a máxima potencia.

Precio de KWh X KWh del fuego a máxima potencia = Precio que gasta tener el fuego a máxima potencia durante una hora.

Con un ejemplo concreto: El fuego mediano de una encimera consume 183,2 Wh. El consumo de las placas siempre viene indicado en vatios hora, por lo que ojo, no hay que confundir con los kWh. Por tanto debemos hacer una operación previa: Pasar el consumo de vatios a kilovatios. Para convertir una cifra expresada en Wh a KWh sólo tenemos que dividir el número concreto entre 1.000, es decir, 1.000 W se corresponde con 1 kWh.

183,2 / 1.000 = 0,1832. Es decir, 183,2 vatios hora son 0,1832 kWh. Por tanto, el consumo de ese fuego mediano por una tarifa de discriminación horaria en franja valle (a 0,08 céntimos) supone un gasto de 0,0146 céntimos de euro a la hora con ese fuego a máxima potencia.

En la siguiente tabla se muestran los datos del precio durante una hora usando cada fuego de forma independiente a máxima potencia. Tanto en hora punta como en hora valle.

Placa KWh Precio kWh hora valle Precio total hora valle Precio kWh hora punta Precio total hora punta Zona 1 cocción 0,1832 0,08 cént. 0,01465 cént. 0,16 cént. 0,02931 cént. Zona 2 cocción 0,1784 0,08 cént. 0,01427 cént. 0,16 cént. 0,02854 cént. Zona 3 cocción 0,1769 0,08 cént. 0,01415 cént. 0,16 cént. 0,02830 cént.

Por último las campanas extractoras nos indican también a través de la etiqueta de eficiencia energética el consumo de media en kWh al año. Al igual que en los frigoríficos debemos dividir el consumo que marca en la etiqueta por el número de horas que tiene un año (8.760). El resultado nos da la cifra de Kilovatios que consume por hora. Para saber cuál es el gasto en euros, debemos multiplicarlo por el precio de nuestra tarifa de la luz.

Un ejemplo. Una campana consume de media 33,8 kWh de media al año. Si lo dividimos entre todas las horas de un año vemos que la campana a máxima potencia consume 0,0038 KWh durante una hora. 33,8 / 8.760 = 0,0038 KWh.

Para saber el gasto de la campana en hora punta, a 0,16 céntimos, debemos realizar la siguiente operación: 0,16 X 0,0038 = 0,00061 céntimos. Esta es la cantidad de dinero que nos cuesta tener la campana encendida una hora a máxima potencia en hora punta.

Algunas campanas no indican el consumo por niveles de potencia de la campana, por tanto no podemos saber cuánto consume la campana en el nivel 1 o 2 de potencia. Solo tenemos los datos del producto a máximo rendimiento, que es lo que indica la mayoría de fabricantes.

En cuanto al pequeño electrodoméstico, cafeteras, tostadores, aspiradores, plancha de la ropa o de cocina… el procedimiento es idéntico. Pero hay que tener en cuenta el detalle de que este tipo de aparatos eléctricos incluyen en la etiqueta la potencia en vatios, por ejemplo 200W, o lo que es lo mismo 0,2 kWh. Incluimos un ejemplo de una cafetera:

Además, debemos tener en cuenta si el producto tiene programas. En ese caso hay que seguir los mismos pasos que en una lavadora. Mirar el gasto del programa y multiplicarlo por el precio del kWh de nuestra tarifa dependiendo también de la hora en la que lo estemos usando para elegir tarifa pico o tarifa valle.

En el caso de que un electrodoméstico no tenga diferentes programas, sino que sólo se enchufa y empieza a funcionar, entonces debemos seguir el mismo procedimiento que en frigoríficos y campanas. Es decir, multiplicamos el tiempo que está encendido por lo que consume el producto en una hora, ya sea en W o en kWh tal y como hemos explicado.

Si tiene diferentes niveles de potencia, multiplicamos el consumo del nivel que usemos por el precio del kWh, siempre y cuando aparezcan desglosados los kWh de consumo de cada uno de los niveles de potencia.

¿Cuál es el precio del Kilovatio hora (Kwh) en España?

Para poder calcular cuánto dinero gasta cualquiera de nuestros electrodomésticos debemos saber el precio que nos cuesta un kilovatio hora (kWh). Porque el consumo de todos los electrodomésticos del hogar se mide en KWh. Se trata de la unidad de medida que contabiliza el consumo eléctrico que se produce en un periodo concreto. El precio de esta unidad de medida consumo no es fijo, sino que depende del tipo de mercado al que se compre.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que tras la liberalización del mercado energético que se realizó en el año 2009 en España existen dos tipos de mercados. El mercado regulado y el mercado libre.

Mercado regulado

El precio del kilovatio en el caso del mercado regulado se conoce también como precio de la luz por horas. Su valor lo establece el mercado mayorista.

Este mercado regulado ofrece la tarifa de Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). El precio del KWh en esta tarifa depende directamente de la demanda del suministro. Es por tanto diferente cada día y cada hora.

La tarifa PVPC está destinada a viviendas con una potencia contratada de hasta 10 KW. Solo pueden ofrecer esta tarifa Comercializadoras de Referencia autorizadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Precio de la luz por horas

El precio de la luz por horas va a depender de la demanda del consumo de electricidad como hemos mencionado. Por tanto en las franjas horarias de mayor uso de los electrodomésticos, como es desde las 9:00 de la mañana hasta las 18:00 horas de la tarde y desde las 21:00 a las 22:00 horas de la noche, el precio será más elevado que durante el resto del día.

La franja de demanda media del consumo de electricidad se encuentra entre las 6:00 y las 8:00 horas de la mañana; entre las 19:00 y las 21:00 horas de la tarde y de 23:00 horas a 12 de la noche.

Por último, cuando más barato encontramos el precio del kilovatio hora en el mercado regulado es en horario nocturno, entre las 12 de la noche y las 6:00 horas de la mañana. Porque es la franja horaria en la que menos demanda de consumo energético existe.

Esta división horaria establece 24 precios diarios diferentes. Uno por cada hora.

Mercado libre

El precio del kw en el mercado libre lo marca cada una de las compañías. Por tanto será diferente dependiendo de las tarifas y promociones que oferte cada una de ellas. Aunque toman como referencia el estipulado en la tarifa PVPC.

Las principales compañías eléctricas del mercado libre en la actualidad son: EDP, Repsol, Iberdrola, Endesa y Naturgy. A este listado hay qu sumarle el resto de compañías menos conocidas.

Precio del Kw por discriminación horaria

No es lo mismo la tarifa de luz por horas que la discriminación horaria. Mientras que en el caso anterior cada hora de cada día el precio varía, en este caso se distinguen tres tipos de franjas horarias. La hora punta, la franja valle y la supervalle. Por tanto las compañías ofrecen tres tipos de precios, uno para cada franja.

Además en este tipo de tarifa encontramos una diferenciación de precios entre dos periodos concretos: Verano e invierno. Porque se establecen variaciones horarias.

En horario de invierno la franja punta va desde las 12 de la mañana hasta las 22:00 de la noche mientras que en verano abarca desde la 1 del medio día hasta las 23:00 de la noche.

La franja valle en invierno abarca desde las 22:00 de la noche hasta las 12 del mediodía y en verano desde las 23:00 de la noche hasta la 1 del mediodía.

La franja supervalle, que es la más económica de todas, abarca desde la 1 de la madrugada hasta las 7 de la mañana.

Tomando como ejemplo tarifas de alguna de las compañías más conocidas del país como son: Endesa, Naturgy, Iberdrola y Repsol, apreciamos que el precio del kw en la franja de hora punta oscila entre los 0,15 y 0,17 céntimos. En los ejemplos que expondremos más adelante tomaremos como ejemplo que el precio del KWh en hora punta es de 0,16 céntimos.

En la franja de hora valle tomando como referencia las mismas compañías el precio oscila entre 0,07 y 0,10 céntimos. Enlos ejemplos hemos tomado como precio en hora valle la cantidad de 0,08 céntimos.

Por tanto uno de los factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular cuál es el gasto de los electrodomésticos, y también de ponerlos en funcionamiento, es la tarifa que tengamos contratada. Para comprobar en qué momento del día nos sale más barato poner nuestros electrodomésticos a funcionar.

La tarifa de la discriminación horaria puede aplicarse tanto en el mercado regulado como en el mercado libre. La tarifa de luz por horas sin embargo, sólo puede hacerlo en el mercado regulado.

Una vez que tenemos claro cuál es el precio que pagamos por el kilovatio hora, vamos a la segunda parte del proceso. Al consumo de los electrodomésticos.

¿Qué es la eficiencia energética?

La eficiencia energética es el término que más se repite cuando tenemos que comprar un electrodoméstico. Buscamos aparatos eficientes para ahorrar en la factura de la luz y del agua.

Pero, ¿sabemos qué es la eficiencia energética? Este término hace referencia a la capacidad que tienen los aparatos eléctricos para realizar sus funciones consumiendo menos energía.

Etiqueta de eficiencia energética

La etiqueta de eficiencia energética es un documento que acompaña a algunos electrodomésticos en la que se indican las principales características técnicas del producto.

La información más importante que nos revela esta etiqueta es el consumo energético del producto. Establecen una división en categorías, desde A+++ (triple plus) que es la más eficiente. La que más ahorra. Hasta la categoría G que es la que más consume. Además de la categoría de clasificación energética la etiqueta nos indica una media del consumo en kwh que el aparato consume durante un año. También ofrece la media de litros de agua que el aparato consume en ese mismo periodo de tiempo.

Además la etiqueta de eficiencia energética indica otras características de los aparatos. Por ejemplo en frigoríficos aparece la capacidad en litros de nevera y de congelador. En lavadoras pone la capacidad en kilos o la capacidad de centrifugado. Una de las indicaciones fijas de todos los electrodomésticos con esta etiqueta son los decibelios, el ruido que hacen.

Esta etiqueta es obligatoria en los siguientes grandes electrodomésticos. (No incluimos en este listado productos de pequeños electrodomésticos.)

– Frigoríficos

– Congeladores

– Hornos

– Lavavajillas

– Lavadoras

– Secadoras

– Lavasecadoras

– Campanas

Las medias de consumo de agua y de electricidad que aparecen en la etiqueta energética no sirven para calcular cuánto gasta nuestro electrodoméstico a la hora. Para poder hacerlo hay que seguir los pasos indicados en los apartados anteriores. En el caso del gasto en relación al consumo de agua, lo explicamos a continuación.

Cómo calcular cuánto me cuesta el consumo de agua de los electrodomésticos

El consumo de agua de cada aparato aparece en los propios manuales de instrucciones de cada producto. Por tanto no hay que realizar ninguna operación ni procedimiento para conocer el gasto de litros de agua de cada electrodoméstico. Sí hace falta hacer una sencilla multiplicación para conocer el precio al que pagamos esos litros de agua que consumimos. Aunque en primer lugar tenemos que saber que el precio del agua varía en función de la Comunidad Autónoma de residencia.

En el caso de los lavavajillas, lavadoras o lavasecadoras en las instrucciones detallan por programa cuántos litros de agua consume. Por tanto solo tenemos que acudir a este documento para conocer cuál es la cantidad de litros de agua que gastamos al poner en funcionamiento cada uno de los programas. En el caso del frigorífico o las encimeras vitrocerámicas o de inducción no implican ningún consumo de agua. Las secadoras tampoco.

Para calcular por tanto el precio del agua que costaría poner un lavavajillas sólo tenemos que multiplicar los litros que consume en el programa elegido por el precio del agua en la comunidad autónoma en la que vivamos.

Por ejemplo si el precio del agua en Madrid está en 2,07 euros el metro cúbico, y el programa de lavavajillas ECO consume 11 litros, lo que pagamos por el agua al poner el programa de lavavajillas es:

1 metro cúbico es igual a 1.000 litros de agua.

Si 1.000 litros de agua cuestan 2,07 euros en Madrid, 11 litros que son los que usa el lavavajillas cuestan: 2,07 x 11: 22,77 / 1.000: 0,227 céntimos cuestan los 11 litros de agua que utiliza el programa ECO del lavavajillas en Madrid.

También podemos calcularlo con una regla de tres:

1.000 litros – 2,07 euros

11 litros – X euros

Por este motivo multiplicamos 2,07 por 11 y el resultado lo dividimos entre 1.000.

A continuación exponemos una tabla con el precio medio del metro cúbico del agua por Comunidad Autónoma según los datos ofrecidos por el INE del año 2016 y calculando el coste del programa ECO del lavavajillas que gasta 11 litros en cada ciclo.

CCAA Precio m3 Programa Lavavajillas 11 litros Cataluña 2,69 euros 0,0295 cént. Murcia 2,61 euros 0,0287 cént. Islas Baleares 2,32 euros 0,0255 cént. Canarias 2,30 euros 0,0253 cént. Comunidad Valenciana 2,23 euros 0,0245 cént. Madrid 2,07 euros 0,0227 cént. Ceuta y Melilla 1,95 euros 0,0214 cént. País Vasco 1,94 euros 0,0213 cént. Andalucía 1,80 euros 0,0198 cént. Cantabria 1,72 euros 0,0189 cént. Aragón 1,52 euros 0,0167 cént. Extremadura 1,36 euros 0,0149 cént. Navarra 1,33 euros 0,0146 cént. Asturias 1,27 euros 0,0139 cént. Castilla La Mancha 1,26 euros 0,0138 cént. Galicia 1,24 euros 0,0136 cént. La Rioja 1,17 euros 0,0128 cént. Castilla y León 1,16 euros 0,0127 cént.

Medidas para ahorrar

Hay pequeñas acciones que están en nuestras manos para ahorrar en la factura de la luz y el agua. En relación a cada uno de los electrodomésticos del hogar por ejemplo podemos aprovechar el calor residual de las encimeras de inducción y las vitrocerámicas para terminar de cocinar.

En las lavadoras podemos poner programas eco o nocturnos que tardan más pero lo hacen a bajo rendimiento. Otra de las opciones es cada vez que pongamos una lavadora es llenarla y así ponerla en funcionamiento menos veces. O lavar en frio.

En las secadoras el remedio más fácil es usarlas lo menos posible. Intentando aprovechar los radiadores de casa para poner la ropa tendida en ellos. Cuando pongamos una secadora además hacerlo cuando esté llena.

A la hora de poner un lavavajillas asegurarnos de que está lleno. Evitar fregar a mano porque el gasto de agua que ahorramos es muy grande. Evitamos de esta forma derrochar agua.

En cuanto a los frigoríficos para que mantengan mejor el frío lo mejor es abrir las puertas el menor tiempo posible y la menor cantidad de veces. Si compramos además una nevera que sea categoría A+++, nos ayudará en la factura de la luz.

Algo similar podemos hacer con los hornos. Cuanto menos abramos la puerta mientras esté funcionando menos calor se escapará y por tanto ahorraremos gasto en energía.

Todas las medidas para ahorrar explicadas en este texto son actuaciones sencillas al alcance de todos que nos permiten ahorrar y tener una mayor eficiencia energética en el hogar.

