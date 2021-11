Trabajos

6 ejemplos de por qué saber matemáticas básicas te ayuda en tu día a día

¿Eres más de letras que de ciencias? Tomar la decisión de estudiar una carrera o un curso de formación profesional alejada de los números no quiere decir que vayas a dejar de utilizar las matemáticas en tu día a día. Todo lo contrario. Echar números y hacer cuentas básicas es una acción que está presente de forma constante en la vida diaria para cosas tan básicas como interpretar la nueva factura de la luz, financiar la compra de un coche o entender el nuevo impuesto de plusvalía. Por ello, a continuación te explicamos por qué saber matemáticas te ayuda en tu día a día y las habilidades profesionales que adquieres al estudiarlas.

Para qué sirven las matemáticas en la vida diaria

Matemáticas es una asignatura que o te encanta o la odias. Desde el colegio, hay alumnos que dominan y entienden mucho mejor los problemas y planteamientos de esta asignatura, mientras que a otros les cuesta más. Por ello, suele ser una de las clases extraescolares de apoyo a la que tienen que recurrir estudiantes de todas las edades.

Pero, precisamente, esta dificultad de aprendizaje y entendimiento es lo más valioso de esta asignatura. Se trata de una disciplina que es básica y que, además, se utiliza de forma constante, en el día a día. ¿Ejemplos? Para entender la nueva factura de la luz, para realizar un presupuesto para comprar una vivienda, para calcular cuánto cuesta un electrodoméstico por hora y para entender los intereses de las hipotecas, entre otras muchas gestiones. Estas son sólo algunas de las aplicaciones diarias que tienen las cuentas y las matemáticas y que usa prácticamente todo el mundo.

Por ello es fundamental tener una educación financiera básica que te permita, por ejemplo leer las facturas y recibos de casa y entenderlos o negociar con el banco con una buena base de conocimiento.

Oportunidades laborales

Además de la aplicación del día a día, si decides apostar por las matemáticas como pilar de tu futuro profesional, debes saber que son la base de cualquier otra rama de conocimiento científico, que no sólo te abre las puertas para ser ‘matemático’, sino que con estas habilidades puedes desempeñar profesiones tan demandadas como ser un profesional del ‘Big Data‘. Combinar las matemáticas con otras disciplinas te abre una infinidad de puertas laborales, desde trabajar en una sucursal bancaria, consultoría, como docente de colegio, instituto o de universidad, trabajar en el sector de las telecomunicaciones, como desarrollador web, en el área de la estadística, como analista y un largo etcétera.

Pero además, el estudio de las matemáticas no tiene que ver sólo con trabajos en los que los protagonistas sean los números. En esta otra información te damos los detalles sobre la relación entre las matemáticas y el arte.

Habilidades profesionales

Capacidad para resolver problemas, constante adaptación a los cambios, agilidad mental y pensamiento crítico son algunas de las habilidades profesionales que se adquieren al estudiar y entender los conocimientos de la carrera de matemáticas. El estudio de esta asignatura en el colegio y el posterior aprendizaje en profundidad del Grado en Matemáticas, juegan un papel fundamental en la formación y perfil de la personalidad de los estudiantes y les permite desarrollar el pensamiento lógico y a aprender a razonar. Entre las más habilidades más destacadas y mejor valoradas por las empresas, se encuentran las siguientes:

Desarrollar y adquirir pensamientos analíticos. Los matemáticos son capaces de plantear este pensamiento a través de tres pasos fundamentales, que son: Interpretar cualquier situación a través de la recopilación de datos, analizar el planteamiento y platear posibles soluciones y estrategias. Es decir, que con el aprendizaje de las matemáticas los estudiantes adquieren gran habilidad para descomponer los problemas, identificar cuál es el elemento vinculante entre todas ellas y focalizar el objetivo para plantear soluciones alternativas.

Con el estudio de las matemáticas los alumnos consiguen entrenar de una forma constante la capacidad para concentrarse y ganar agilidad mental.

Resolución de problemas. Estudiar matemáticas permite a los alumnos desarrollar diferentes puntos de vista así como plantear y buscar estrategias alternativas que logren alcanzar los objetivos iniciales. Y, tras aplicar esta técnica en los estudios, saber solventar cualquier tipo de problema que se produzca en el ambiente laboral así como tener capacidad resolutiva, agilidad mental y eficacia es un aspecto muy valorado de forma positiva por las empresas.

Entender y comprender los diferentes conceptos matemáticos permiten a los alumnos desarrollar habilidades para desgranar e interpretar problemas de apariencia dificultad en conceptos e ideas sencillas fáciles de ejecutar. A través de los conocimientos que se adquieren en el estudio de las matemáticas, estos perfiles profesionales podrán entender cualquier tipo de problema, independientemente de su magnitud, y proponer estrategias de actuación.

Otra de las habilidades profesionales que desarrollan los alumnos que estudian matemáticas es la capacidad crítica y de la lógica. Habilidades que les permiten plantear soluciones ingeniosas y nuevos puntos de vista a problemas cotidianos y complejos.

Por último, el aprendizaje de esta asignatura convierte a los alumnos en personas capaces de estar sometidos a una adaptación constante a los cambios para alcanzar las metas y objetivos más cercanos así como para seguir aprendiendo. Esta capacidad de evolución constante y adaptación a cualquier circunstancia es una habilidad muy demandada a nivel empresarial, para tener entre sus plantillas a empleados que puedan hacerse cargo de las diferentes situaciones, problemas y cambios sin ninguna dificultad.

