Por qué hacer un curso de Formación Profesional

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Estudiar una carrera universitaria o apuntarte a un módulo? Ésta es una de las cuestiones que se plantean muchas personas cuando tienen que tomar una decisión sobre el rumbo que quieren seguir profesionalmente. ¿Cuál de las opciones tiene más salidas laborales? Ambas alternativas ofrecen grandes oportunidades de empleo a los recién graduados, aunque una de ellas ofrece un porcentaje de empleabilidad algo más alto. Así lo detalla el Informe de Infoempleo de Adecco elaborado en 2021, que indica que el 41,3% de las ofertas de trabajo de las empresas busca a candidatos que tengan títulos de Formación Profesional, un 7,6% más que las ofertas de las compañías que buscan a personal con titulación universitaria (33,7%). Esto convierte a las titulaciones de FP como la formación más demandada por las empresas, por encima de los títulos universitarios.

La Formación Profesional es una rama de aprendizaje que tiene un gran porcentaje de empleabilidad, pero cuya demanda por parte de los estudiantes es inferior al resto de países de la OCDE, con un 12% de matriculados en el Grado medio frente al 26% del resto de países. Es curioso que este tipo de formación, que cada vez está más demandada por las empresas, no tenga éxito entre los futuros trabajadores. Los datos respaldan esta afirmación, en concreto, en 2021, 4 de cada 10 ofertas de empleo para trabajar en España demanda a candidatos que tengan títulos de Formación Profesional, tanto de Grado Medio como de Grado Superior.

La falta de profesionales cualificados en este sector, según las palabras del director del Adecco Group, Javier Blasco, tiene que ver “con cuestiones culturales y de desconocimiento del potencial de esta formación en el acceso y mantenimiento del empleo, en las posibilidades de especialización y planes de carrera así como en los planes retributivos”. Pero, ¿desde cuándo tiene tanto éxito la FP? Fue en 2018 cuando por primera vez se convirtió en la titulación más requerida por las empresas en España, incluso por encima de los títulos universitarios.

En definitiva, la Formación Profesional está en auge. Los datos revelan cómo la demanda de este tipo de cualificación por parte de las empresas aumenta de forma progresiva. En el último año, los titulados en FP han sido los protagonistas de un total de 41,3% de las ofertas de trabajo, un 2,5% más de las ofertas que se publicaron en 2020 (38,8%).

Y dentro de los niveles de la FP, la que mejor crecimiento y demanda ha tenido es la formación en Grado Medio, puesto que del total de las ofertas, un 18,5% solicitan a este perfil determinado. Una cifra que supone un aumento del 3% frente al año anterior y que convierten a esta titulación en una de las grandes protagonistas de este año en cuanto a empleabilidad y oportunidades laborales. Mientras que en el caso del Grado Superior, aunque tiene más oferta que la titulación media, un 22,7%, desciende frente a la demanda que tuvo en 2020 en un 0,7%.

Titulaciones con más salidas laborales

Del total de las ofertas de empresas que buscan a candidatos con Formación Profesional, el 47,6% no indica a qué familia profesional pertenecen las vacantes que necesitan cubrir. Por tanto, todos los datos extraídos del informe respecto a los perfiles más demandados por las empresas se basan en la otra mitad de las ofertas de empleo, en el 52,4%. Teniendo esto en cuenta, la Formación Profesional más demandada es la de Administración y Gestión, con un 13,7% de las ofertas. Aunque a pesar de ser la más buscada, la cantidad de puestos de trabajo que se ofrecen en este perfil ha descendido un 1,6% en el último año. En segundo puesto se encuentra la formación específica en Electricidad y electrónica (8,9%) que también ha disminuido un 0,8% en el último año.

En el ranking le siguen los títulos específicos en Instalación y Mantenimiento (6,3%) cuyas ofertas han aumentado en un 0,5% frente a los datos del año anterior, Fabricación Mecánica (5,7%) cuya oferta ha descendido en un 1,8% en el último año (estos dos títulos han intercambiado posiciones). En quinto lugar destaca la rama de Informática y Comunicaciones (3,8%) con un descenso del 0,4% y, por último, Comercio y márketing (3,1%) que ha experimentado un descenso del 0,3%:

Es decir, que de las seis titulaciones más demandadas por el 52,4% de las empresas contabilizadas, sólo la relativa a Instalación y Mantenimiento ha aumentado la cantidad de ofertas frente a 2020, mientras que las otras cinco han descendido. Aún así, estas seis familias profesionales publican el 41,2% de las ofertas de empleo de las empresas para cubrir puestos con cualificación en FP.

El resto de ofertas que han levantado una mayor demanda empresarial en el último año son: Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Hostelería y Turismo y Sanidad y Química.

Áreas específicas con mayor demanda

Si quieres conseguir un empleo seguro, apúntate a algún módulo de Ingeniería y Producción. Ésta es una de las conclusiones que puede extraerse del informe, puesto que este área es la que más técnicos de FP ha demandado este año. Y no sólo eso, sino que la oferta y vacantes que tiene es la segunda que más aumenta este año. Del total de las ofertas, las específicas que buscan a candidatos de este módulo suponen el 32,8%. En segundo lugar se encuentra el área de Comercial y Ventas con el total del 14% de las ofertas, la Tecnología, Informática y Telecomunicaciones con el 13,2% y, en cuarto lugar, los puestos de Administrativo y Secretariado con un 11,3%:

En definitiva, los estudiantes que opten por los módulos de Ingeniería y Producción, Comercial y Ventas o Tecnología, Informática y Telecomunicaciones podrán acceder a 6 de cada 10 ofertas de empleo del total de las que buscan a titulados en FP.

Aumentan las ofertas para puestos de dirección y mandos intermedios

Formarse en FP no implica cubrir los puestos más bajos de las empresas ni mucho menos. De hecho, en el último año se ha incrementado de forma notable el porcentaje de ofertas de empleo que están dirigidas a cubrir puestos de dirección y mandos intermedios. En datos, para cubrir puestos directivos las ofertas han aumentado casi un 4% en el último año y las específicas para mandos intermedios han crecido un 1,7%. Aunque, la mayor parte de las vacantes para personal cualificado en FP sigue siendo para empleados y técnicos, que suponen el 82,8% del total.

Sectores que más aumentan la oferta para titulados con FP

El sector empresarial que más ha aumentado la demanda de candidatos con formación profesional en el último año ha sido el comercio y la distribución minorista, que ha publicado el 9,5% de las ofertas y aumentando 5,6% en el último año. Con este aumento se posiciona como líder por ser el que más vacantes ofrece a este perfil de candidato. Le sigue el sector industrial, aunque desciende su oferta frente al año anterior y, en tercer lugar, el sector servicios tras aumentar las ofertas en un 2,1%.

Otros sectores empresariales que poco a poco aumentan la demanda de este perfil cualificado son: el departamento de seguros, la enseñanza y formación, sanidad, transporte de mercancías y logística, consultoría, márketing y estudios de mercado y, por último, ingeniería.

Puestos de trabajo con mayor demanda

Los técnicos de Mantenimiento son los profesionales cualificados en FP que más demandan las empresas, con un total del 7,45% de las vacantes, lo que supone un aumento del 2,8% frente al último año. Le siguen los Agentes de Seguros con el 3,55% de las ofertas y un aumento del 3,31% en el último año que, además es el que más crece, los comerciales (3,1%) y Administrativos (3,04%).

Oferta de empleo por Comunidades Autónomas

La mala noticia es que la oferta de empleo que busca a candidatos con Formación Profesional no se distribuye por igual en España. Por el contrario, más de la mitad de todas las ofertas, el 55%, se concentran en Cataluña, Madrid y País Vasco. De todas ellas, Cataluña es la Comunidad Autónoma que más puestos de empleo busca cubrir con candidatos de Formación Profesional, un 22,6% del total.

En segundo lugar se encuentra la Comunidad de Madrid, que es la responsable del 18,1% de las ofertas que buscan candidatos con formación profesional (un 1,7% menos que el año anterior, convirtiéndose en la autonomía que más reduce la oferta de FP en el último año). Y, en tercer lugar, se posiciona el País Vasco, aunque también reduce su oferta en el último año. En concreto, en esta comunidad se localiza el 14,3% de las ofertas de FP, un 1,2% menos que el año anterior. Teniendo en cuenta estos porcentajes, podemos concluir que estas tres autonomías concentran más de la mitad de la demanda empresarial de candidatos en FP.

En cuanto a la oferta de empleo del resto de comunidades, el orden es el siguiente (de mayor oferta a menor):

Andalucía (8,8%, un 0,9% más respecto al último año)

Comunidad Valenciana (7,4%, un 0,2% más que en 2020)

Castilla y León (6,5&, lo que supone 0,3% más respecto a la edición anterior)

Aragón (4,2%, con un 0,4% de ofertas más que el año anterior)

Galicia (3,5%, con un aumento del 0,4% de ofertas frente a 2020)

Le siguen Castilla-La Mancha, Navarra, Canarias, Región de Murcia, Cantabria, La Rioja, Baleares y Asturias, con el 2 y el 3% de ofertas. Extremadura, Ceuta y Melilla cierran la lista con menos del 1% de las ofertas que buscan candidatos en FP.

Comunidad de Madrid

A pesar del descenso del último año, en cuanto a la oferta formativa de la Comunidad de Madrid en función al nivel de estudios, crece tanto para titulados en Grado medio como en el Superior, con un 15,5 y un 21,9% respectivamente. Y al igual que sucede a nivel nacional, la rama de Administración y Gestión de empresas es la titulación más demandada por parte de las empresas, con un total del 13,7% de las vacantes.

Si los datos te han convencido y apuestas por formarte en este tipo de titulaciones, aquí te explicamos las diferentes opciones que tienes para estudiar un FP online:

Estudiar Formación Profesional a distancia, en un módulo FP online

