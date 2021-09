Cómo hacer un curso de formación profesional a distancia en uno de estos 94 módulos de FP online

Trabajos

Flexibilidad horaria, autonomía y ritmo de estudio adaptado a cada situación personal son algunas de las ventajas que ofrece estudiar a distancia. Y la oferta educativa cada vez es más amplia. En concreto, para el curso 2021-2022 todas las personas interesadas en esta modalidad de formación online pueden elegir entre un total de 94 cursos de FP online de 26 familias profesionales diferentes. Así que si quieres desarrollarte profesionalmente, pero no puedes dedicar todo tu tiempo al estudio porque tienes un trabajo u otras responsabilidades que atender, los cursos de Formación Profesional a distancia son una buena alternativa. En esta guía te explicamos cómo hacer un curso de formación profesional a distancia en uno de los 94 módulos de FP online.

Cómo matricularse en un curso de FP a distancia

La gestión de estos cursos de FP online recaen en las Comunidades y Ciudades Autónomas de España, es decir, que la matrícula para apuntarte a las diferentes convocatorias tiene que hacerse a través de las páginas específicas de la oferta de formación profesional de cada una de las provincias. En este enlace puedes consultar las diferentes convocatorias abiertas y en plazo, tanto de formación a distancia como presencial de toda España.

Si alguna de las convocatorias te interesa, tienes que seleccionarla y acceder a los portales específicos de cada autonomía para iniciar el proceso de solicitud y matrícula. Si quieres hacer la matrícula por Internet, independientemente de la comunidad, vas a necesitar algún tipo de identificación digital. En caso de no tenerla, puedes consultar en esa misma página en qué centros u organismos puedes realizar la matrícula de forma presencial así como la documentación específica que necesitas para ello.

Los requisitos para acceder relacionados con la edad o formación previa dependen directamente del nivel al que quieras acceder, si optas al grado medio o superior así como de la Comunidad Autónoma. Los plazos así como la oferta específica formativa también dependen directamente de la localidad.

Cómo son los cursos online

Aunque se trate de formación a distancia, en ocasiones los alumnos tienen que acudir de forma presencial a los centros para realizar algún examen o para recibir algún tipo de formación concreta que requiere de presencialidad. Por ello, en algunas Comunidades Autónomas establecen como requisito de acceso la necesidad de que el alumno resida en la misma autonomía en la que se matricula. Aunque no en todas. De hecho, cabe la posibilidad de que una persona inicie la formación en una comunidad autónoma y al cabo del tiempo, se cambie a otra. El único inconveniente de este cambio es que puede que el plan de formación varíe de un lugar a otro y, por tanto, pueda ser un poco confuso adaptarse al nuevo plan.

Cada uno de los módulos o cursos a distancia cuenta con un material específico que los profesores envían a los matriculados en esta modalidad por Internet. El seguimiento y evolución de los avances se realiza a través de una plataforma virtual a través de la que los alumnos pueden seguir la formación y establecer canales de comunicación con los profesores y compañeros de clase virtual.

Por este motivo, es recomendable que las personas que quieran realizar este tipo de formación tengan conocimiento y un buen manejo de los ordenadores y soltura en la navegación en Internet, como por ejemplo del correo electrónico o en la utilización de ciertas plataformas online para que el proceso de adaptación sea el más rápido y sencillo posible.

Todos los cursos formativos de grado medio y superior que se imparten a distancia tienen una duración de 2.000 horas. Si una persona cursa estos estudios de forma presencial, la distribución sería de 1.000 horas por año, pero al ser a distancia, es el alumno el que establece sus propios horarios, autonomía y flexibilidad en el aprendizaje. Porque no tiene que ajustarse a ningún plazo de tiempo para terminar los estudios.

Cómo superar un curso a distancia

Estudiar a distancia tiene muchas ventajas, siempre y cuando la persona que opte por esta vía tenga la responsabilidad y motivación suficiente como para llevar a cabo una buena gestión y planificación de los horarios.

Para superar con éxito este tipo de estudios es fundamental realizar una rutina y organización previa para matricularse sólo en el número determinado de módulos o asignaturas a los que crea que va a poder dedicar el tiempo suficiente de estudio. La motivación, esfuerzo y superación personal son factores clave para conseguir el título de formación profesional a distancia.

Módulos de FP a distancia

La oferta educativa de la Formación Profesional a distancia está distribuida en 26 grupos profesionales y en dos niveles: Formación de grado medio y superior. Por familias profesionales, los títulos a los que pueden acceder todos los interesados en hacer un curso de FP online, son:

Actividades Físicas y Deportivas

Técnico Superior en Acondicionamiento Físico

Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas

Técnico Superior de Enseñanza y Animación Sociodeportiva

Administración y Gestión

Técnico en Gestión Administrativa

Técnico Superior en Administración y Finanzas

Técnico Superior en Asistencia a la Dirección

Agraria

Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural

Técnico Superior en Jardinería y Floristería

Técnico Superior en Producción Agropecuaria

Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural

Técnico en Producción Agroecológica

Técnico Superior en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural

Artes Gráficas

Técnico Superior en DIseño y Gestión de la Producción Gráfica

Técnico en Preimpresión Digital

Artes y Artesanías

Para el curso 2021 – 2022 no hay oferta formativa a distancia de esta rama profesional.

Comercio y Márketing

Técnico Superior en Comercio Internacional

Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales

Técnico Superior en Márketing y Publicidad

Técnico Superior en Transporte y Logística

Técnico en Actividades Comerciales

Edificación y Obra Civil

Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción

Técnico Superior en Proyectos de Edificación

Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil

Electricidad y Electrónica

Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas

Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos

Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones

Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial

Técnico Superior en Electromedicina CLínica

Energía y Agua

Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica

Técnico Superior en Centrales Eléctricas

Técnico Superior en Energías Renovables

Fabricación mecánica

Técnico en Soldadura y Calderería

Técnico Superior en Construcciones Metálicas

Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica

Técnico en Mecanizado

Hostelería y Turismo

Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos

Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos

Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas

Técnico en Cocina y Gastronomía

Técnico en Servicios de Restauración

Técnico Superior en Dirección de Servicios de Restauración

Técnico Superior en Dirección de Cocina

Imagen Personal

Técnico en Estética y Belleza

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa

Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar

Técnico en Estilismo y Dirección de Peluquería

Imagen y Sonido

Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos

Técnico en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos

Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos

Técnico en DIsc-Jockey y Sonido

Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen

Industrias Alimentarias

Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria

Técnico Superior en Aceites de Oliva y Vinos

Técnico en Panadería, Repostería y Confitería

Técnico Superior en Vitivinicultura

Industrias Extractivas

No hay oferta formativa a distancia de cursos en esta rama profesional para el año 2021 – 2022.

Informática y Comunicaciones

Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes

Instalación y Mantenimiento

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales

Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización

Técnico en Instalaciones de Producción de Calor

Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos

Técnico Superior en Mecatrónica Industrial

Técnico en Mantenimiento Electromecánico

Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluido

Madera, Mueble y Corcho

Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento

Marítimo – Pesquera

No hay oferta formativa en esta rama profesional para cursar a distancia en el curso 2021 – 2022.

Química

Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad

Sanidad

Técnico en Emergencias Sanitarias

Técnico en Farmacia y Parafarmacia

Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico

Técnico Superior en Audiología Protésica

Técnico Superior en Dietética

Técnico Superior en Higiene Bucodental

Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear

Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico

Técnico Superior en Prótesis Dentales

Técnico Superior en Radioterapia y Dosimetría

Técnico Superior en Documentación y Administración Sanitarias

Técnico Superior en Ortoprótesis y Productos de Apoyo

Seguridad y Medio Ambiente

Técnico Superior en Educación y Control Ambiental

Técnico en Emergencias y Protección Civil

Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil

Servicios Socioculturales y a la Comunidad

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia

Técnico Superior en Educación Infantil

Técnico Superior en Integración Social

Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística

Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género

Textil, Confección y Piel

No hay oferta educativa de cursos sobre confección, piel y textil a distancia para el curso 2021 – 2022.

Transporte y Mantenimiento de Vehículos

Técnico en Carrocería

Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles

Técnico Superior en Automoción

Vidrio y Cerámica

Técnico Superior en Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos

Beneficios de estudiar a distancia

Una de las grandes ventajas de hacer un curso de Formación Profesional a distancia es que los alumnos tienen la posibilidad de crear sus propios hábitos, rutinas y horarios de estudio. De hecho, en este tipo de oferta formativa el estudiante puede elegir las asignaturas en las que quiera matricularse en función de su disponibilidad y situación personal. En definitiva, esta formación a distancia es perfecta para combinar la vida laboral con la continua formación y aprendizaje.

