Trabajos

Buscar trabajo

Formación Profesional Básica, cómo acceder a sus 235 salidas laborales

NOTICIA de de Jessica Pascual

La Formación Profesional Básica está compuesta por un conjunto de cursos y ciclos formativos dirigidos a estudiantes de entre 15 y 17 años que estén interesados en especializarse en alguna rama de conocimiento profesional en lugar de cursar el Bachillerato. Para acceder a este nivel de estudios los alumnos deben cumplir unos requisitos específicos y la obtención del título otorga a los recién graduados un certificado equivalente al que obtendrían tras superar los estudios de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En esta guía te explicamos cómo acceder a uno de los 27 ciclos formativos que ofrece la FP de nivel básico en España y las 235 salidas laborales a las que pueden optar los estudiantes.

Niveles de estudio de la FP

La Formación Profesional en España tiene tres niveles de formación específicos:

FP Básica

Grado Medio

Grado Superior

La obtención del título de cualquiera de ellos tiene validez legal y abre las puertas a un gran catálogo de salidas profesionales. Pero, ¿qué nivel de formación elegir? El aprendizaje a través de la Formación Profesional es un proceso gradual por niveles. Cada uno de ellos tiene sus propios requisitos de acceso académicos y de edad y los títulos que se obtienen al finalizar los estudios aumentan de categoría en función del nivel de formación. El nivel de acceso más bajo es la Formación Profesional Básica, mientras que el nivel más alto son los títulos de Formación Profesional de Grado Superior, a través del cual los graduados obtienen títulos que les certifican como técnicos superiores.

Cómo matricularse en la FP Básica

Al igual que ocurre con la FP a distancia, los estudios, proceso de matriculación y plan de estudios están gestionados a nivel autonómico. Es decir, que el proceso de matriculación tiene que hacerse en los portales específicos de la FP de cada Comunidad Autónoma, de forma telemática con identificación digital o llevando la documentación específica a los centros detallados por cada autonomía. A través de este enlace puedes acceder a los portales especializados a nivel autonómico de la oferta formativa para hacer uno de estos cursos de FP Básica. Y en esta otra página puedes consultar qué convocatorias y procesos permanecen abiertas y los plazos para realizar la matriculación.

Requisitos para acceder a la FP

Los requisitos de acceso a un ciclo formativo de la FP dependen directamente del nivel al que quieras acceder. Los específicos de cada uno de los niveles son:

FP Básica

Los requisitos de acceso que deben cumplir de forma simultánea todos los estudiantes que quieran cursar un curso de FP nivel básico son:

Tener cumplidos 15 años o alcanzar esa edad durante el año natural del curso. La edad máxima para matricularse en este nivel de formación profesional es de 17 años en el momento de hacer la solicitud o durante el año natural

Haber cursado previamente el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o haber superado el segundo curso.

Haber realizado una propuesta a los padres, profesores o tutores de la voluntad de incorporarse a un curso de FP básica.

Grado Medio

Los estudiantes que quieran acceder a un curso de Formación Profesional de grado medio deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener el graduado de la Educación Secundaria Obligatoria o alguno superior

Tener el Título de Formación Profesional Básica

Título de Técnico, Técnico Auxiliar o equivalente en términos académicos

Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP)

Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio. Además, como mínimo el estudiante debe tener 17 años cumplidos en el momento de realización de la prueba

Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años

Grado Superior

Para acceder a un ciclo formativo de FP de Grado Superior es obligatorio cumplir alguno de estos requisitos:

Tener el título de Bachiller o un certificado acreditativo de haber superado todas las asignaturas de Bachillerato

Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental

Estar en posesión de un título de Grado Medio o Técnico

Tener un titulo de Técnico Superior, Especialista o equivalente en términos académicos

Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU)

Estar en posesión de cualquier título universitario

Haber superado la prueba de acceso a este nivel formativo y tener, al menos, 19 años en el año que quieran acceder o 18 si están en posesión del título de técnico

Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años

Además de estos tres niveles, la Formación Profesional ofrece cursos de especialización, como el módulo de Big Data e Inteligencia Artificial, en los que para acceder es obligatorio estar en posesión de titulaciones de Técnico o Técnico Superior.

Cómo estudiar una FP

Hay tres formas para acceder y estudiar un curso de FP:

Con la modalidad presencial . Se trata de cursos que se imparten en los centros educativos y cuyos horarios se distribuyen en diferentes turnos.

. Se trata de cursos que se imparten en los centros educativos y cuyos horarios se distribuyen en diferentes turnos. A través de Formación Profesional a distancia . La Formación Profesional Básica sólo se imparte de forma presencial, mientras que en el caso de los Grados Medios y Superiores hay oferta para estudiar algunos de los títulos de la FP a distancia.

. La Formación Profesional Básica sólo se imparte de forma presencial, mientras que en el caso de los Grados Medios y Superiores hay oferta para estudiar algunos de los títulos de la FP a distancia. Acceso a través de pruebas libres, sólo válidas para acceder a los títulos de Grado Medio y Superior

Cursos y salidas laborales

Los estudios de la Formación Profesional en España ofrecen a los estudiantes el aprendizaje y conocimiento sobre un total de 25 familias profesionales. En concreto, en la Formación Profesional Básica los alumnos pueden elegir entre un total de 27 cursos con hasta 235 salidas laborales:

Actividades Físicas y Deportivas

En esta familia profesional se imparte el título Profesional Básico en Acceso y Conservación en Instalaciones Deportivas, que ofrece un total de 13 salidas laborales:

Acompañante de usuarios en instalaciones deportivas

Auxiliar de control de instalaciones deportivas

Auxiliar de servicios generales

Ayudante de control y mantenimiento

Clasificador o repartidor de correspondencia

Conserje de colegios

Conserje de instalaciones

Conserje de piscinas

Mozo de vestuario de piscinas

Ordenanza

Subalterno de dependencias

Subalterno de piscinas

Taquillero

Administración y Gestión

En este área se imparten dos títulos:

Curso profesional básico en Ofimática de Oficina. Este primero abre las puertas a los alumnos de un total de 9 salidas profesionales:

Ayudante de montador de sistemas microinformáticos

Ayudante de mantenimiento de sistemas informáticos

Ayudante de instalador de sistemas informáticos

Ayudante de instalador de sistemas para transmisión de datos

Auxiliar de oficina

Auxiliar de servicios generales

Grabador o verificador de datos

Auxiliar de digitalización

Operador documental

Curso profesional básico en Servicios Administrativos. A través de este título los estudiantes pueden optar a un total de 11 puestos de empleo:

Auxiliar de oficina

Auxiliar de servicios generales

Auxiliar de archivo

Ordenanza

Auxiliar de información Telefonista en servicios centrales de información

Clasificador o repartidor de correspondencia

Grabador y verificador de datos

Operador documental

Auxiliar de venta

Auxiliar de dependiente de comercio

Operador de cobro o cajero

Agraria

La familia profesional de conocimiento Agraria imparte un total de tres cursos en el nivel básico de FP:

Título profesional básico en Actividades agropecuarias. A través de esta formación los estudiantes pueden acceder a 12 oportunidades laborales:

Peón agrícola

Peón agropecuario

Peón en horticultura

Peón en fruticultura

Peón en cultivos herbáceos

Peón en cultivos de flor cortada

Peón en explotaciones ganaderas

Auxiliar de ordeño

Pastor

Aplicador de biocidas en explotaciones y vehículos ganadores

Peón de la industria alimentaria

Desde la FP avisan de que todas las actividades del sector agrícola y ganadero exigen una preparación técnica específica para un mayor rendimiento de explotaciones y mejora de resultados económicos.

Título profesional básico en agro jardinería y composiciones florales. Esta formación permite a los alumnos optar a un total de 7 salidas laborales específicas a las que hay que sumar las seis primeras detalladas para el título anterior, es decir, que pueden acceder a un total de 13 puestos de empleo.

Peón de jardinería

Peón de vivero

Peón en centros de jardinería

Peón de campos deportivos

Peón de floristería

Auxiliar de floristería

Auxiliar de almacén de flores.

Título profesional básico en aprovechamientos forestales. Esta formación ofrece un total de 7 salidas laborales:

Peón forestal

Peón en explotaciones forestales

Peón en empresas de implantaciones forestales

Peón en empresas de tratamientos selvícolas

Aplicador de nivel básico de plaguicidas de uso fitosanitario

Peón en empresas de aprovechamiento forestal

Peón en empresas de mantenimiento de jardines

Artes Gráficas

Los estudios disponibles de Artes Gráficas para nivel básico de FP se imparten bajo un único título, el específico en artes gráficas. A través de esta formación, los alumnos pueden optar a un total de 10 salidas laborales:

Operario de reprografía

Operario de acabados de reprografía

Auxiliar técnico de máquinas y equipos de producción gráfica

Auxiliar de taller en industrias gráficas

Ayudante de máquinas y equipos de producción gráfica

Auxiliar de máquinas y equipos de producción gráfica

Operario de manipulados de papel, cartón y otros materiales

Operario de oficios auxiliares de papel, cartón y otros materiales

Manipulador de productos de gigantografía

Peón de la industria gráfica

Comercio y Marketing

La formación profesional de nivel básico imparte un curso especializado en servicios comerciales, a través de que los alumnos acceden a un total de 11 oportunidades de empleo:

Auxiliar de dependiente de comercio

Auxiliar de animación del punto de venta

Auxiliar de venta

Auxiliar de promoción de ventas

Empleado de reposición

Operador de cobro o cajero

Operario de pedidos

Carretillero de recepción y expedición

Contador de recepción y expedición

Operario de logística

Auxiliar de información

Edificación y obra civil

Dentro de esta familia profesional, el nivel básico de FP ofrece el curso sobre Reforma y mantenimiento de edificios. Al superarlo, los alumnos pueden desarrollar los siguientes 13 empleos:

Operario de albañilería básica

Ayudante de albañil

Peón especializado

Ayudante en pavimentación para urbanización

Ayudante de soldador

Ayudante de alicatador

Ayudante de escayolista

Auxiliar de yesero

Ayudante de acabados

Ayudante de empapelador

Ayudante de pintor

Ayudante de revestimientos continuos

Ayudante de mantenimiento básico de edificios

Electricidad y electrónica

En el sector de la electricidad y la electrónica, destacan tres títulos diferentes a los que pueden optar los estudiantes que quieran acceder al nivel básico de FP:

Título profesional básico en electricidad y electrónica. Abre las puertas a un total de 7 puestos de empleo:

Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión

Ayudante de montador de antenas receptoras y televisiones satelitales

Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos

Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación

Ayudante de instalador o reparador de instalaciones telefónicas

Peón de la industria de producción y distribución de energía eléctrica

Ayudante de montador de sistemas microinformáticos

Título profesional básico en fabricación de elementos metálicos. Ofrece la posibilidad de trabajar en alguno de los siguientes 11 puestos:

Operador de ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos

Montador de componentes de placas de circuito impreso

Auxiliar de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos

Probador o ajustador de placas y equipos eléctricos y electrónicos

Peones y auxiliares de industrias metalúrgicas, de fabricación de productos metálicos y manufactureras

Auxiliar soldador de materiales de acero al carbono por arco eléctrico con electrodo revestido de rutilo

Auxiliar de soldador de estructuras metálicas pesadas, ligeras y tubería

Auxiliar de oxicortador a mano

Auxiliar de cortador de metales por plasma a mano

Auxiliar de carpintero metálico

Auxiliar de montador de estructuras metálicas

Título profesional básico en instalaciones electrotécnicas y mecánicas. Además de algunos de los trabajos detallados para los dos títulos anteriores, este curso abre las puertas a dos puestos de empleo específicos:

Peón de industrias manufactureras

Auxiliares de procesos automatizados

Fabricación mecánica

Título en fabricación y montaje. Las salidas profesionales a las que pueden optar los estudiantes que realicen uno de estos cursos son un total de 9:

Cerrajero

Acristalador

Montador en obra

Ajustador o ensamblador

Fontanero

Montador de equipos de calefacción

Mantenedor de equipos de calefacción

Montador de equipos de climatización

Instalador de redes de suministro y distribución de agua

Hostelería y Turismo

Los estudios de nivel básico para trabajar en el sector de la hostelería y turismo son:

Título profesional básico en actividades de panadería y pastelería. Este curso ofrece un total de seis salidas laborales:

Auxiliar de panadería y bollería

Auxiliar de pastelería

Auxiliar de almacén de pastelería

Empleado de establecimiento de pastelería

Auxiliar de almacén

Auxiliar de venta

Título en alojamiento y lavandería. A través de esta formación se abren las puertas de un total de seis oportunidades laborales:

Camarero de pisos en establecimientos de alojamiento turístico

Valets o mozos de habitaciones

Auxiliar de pisos y limpieza

Auxiliar de lavandería y lencería en establecimientos de alojamiento

Operador de máquinas lavadores y secadoras de prendas

Operador de máquinas y equipos de planchado de prendas

Título en cocina y restauración. Las personas que cursen este título podrán acceder a un total de siete puestos de trabajo:

Ayudante o auxiliar de cocina

Ayudante de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas

Auxiliar o ayudante de camarero de sala

Auxiliar o ayudante de camarero en bar y cafetería

Ayudante o auxiliar de barman

Auxiliar o ayudante de cocina en establecimientos de elaboraciones sencillas y rápidas

Ayudante de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas

Tras superar y conseguir la titulación de estos ciclos, los estudiantes pueden acceder a un total de 19 oportunidades laborales.

Imagen personal

El título específico de peluquería y estética ofrece a los alumnos que lo cursen un total de cuatro salidas laborales:

Auxiliar de peluquería

Ayudante de manicura y pedicura

Ayudante de maquillaje

Auxiliar de depilación

Industrias Alimentarias

El título oficial de industrias alimentarias abre las puertas a un total de 11 salidas laborales:

Peón de industria de la alimentación y bebidas

Preparados de materias primas

Operador de máquinas para elaborar y envasar productos alimentarios

Mozo de almacén y carretillero

Auxiliar de planta alimentaria

Auxiliar de mantenimiento en industria alimentaria

Auxiliar de línea de producción

Auxiliar de almacén

Auxiliar de limpieza y desinfección de instalaciones, aparatos y material de laboratorio

Ayudante de plantas residuales

Ayudante de plantas de tratamiento de agua

Instalación y mantenimiento

La FP básica imparte un curso de formación específico sobre el mantenimiento de viviendas. A través de él los estudiantes pueden acceder a un total de siete puestos de trabajo:

Ayudante de pintor

Ayudante de mantenimiento de instalaciones electrotécnicas

Ayudante de fontanero

Ayudante de montador de equipos de calefacción

Ayudante de mantenedor de equipos de climatización

Instalador de redes de suministro y distribución de agua

Montador de muebles prefabricados de madera o similares

Madera, mueble y corcho

El curso de FP básica de esta rama profesional es el específico en carpintería y mueble, que abre las puertas a un total de 12 salidas laborales:

Montador de productos de ebanistería en general

Montador de muebles de madera o similares

Montador de productos de madera excepto ebanistería

Montador de envases o embalajes de madera y similares

Acabador de muebles de madera

Acuchillador y barnizador de parquet

Barnizador o lacador de artesanía de madera

Barnizador o lacador de muebles de madera

Operador de tren de acabado de mueble

Embalador, empaquetador o etiquetador a mano

Peón de la industria dela madera y el corcho

Tapicero

Marítimo pesquera

Los títulos de este sector son el básico en actividades marítimo pesqueras y el de mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo. El primero de ellos tiene un total de cuatro salidas laborales:

Marinero de máquinas

Marinero de puente

Marinero de pesca

Mariscador a flote

El segundo de los títulos abre la posibilidad de hasta seis salidas profesionales:

Auxiliar de carpintero de ribera

Auxiliar de pintor de embarcaciones

Auxiliar de mantenimiento de elementos de plástico reforzado con fibra

Auxiliar de mantenimiento de sistemas mecánicos de embarcaciones

Auxiliar de mantenimiento de sistemas eléctricos y electrónicos de embarcaciones

Auxiliar de mantenimiento de aparejos de embarcaciones

Servicios Socioculturales y a la Comunidad

El título que se imparte es el de Actividades domésticas y limpieza de edificios, que tiene ocho salidas laborales diferentes:

Limpiador doméstico

Cocinero doméstico

Planchador

Empleado del hogar

Peón especialista en limpieza

Especialista en limpieza

Limpiador de cristales

Textil, confección y piel

Hay dos cursos relacionados con este material, el específico en arreglo y reparación de artículos textiles y de piel y el propio de tapicería y cortinaje. El primero de ellos tiene un total de 12 salidas laborales:

Zapatero o reparador de calzado

Ayudante de reparador de calzado

Reparador de artículos de marroquinería

Ayudante de marroquinería

Guarnicionero

Marroquinero artesanal

Operador de máquinas lavadoras y secadoras de prendas

Costurera a mano o máquina doméstica

Costurera o zurcidora

Modista de arreglos y composturas

Operario de confección

Operario de modistería

Mientras que el segundo, ofrece hasta ocho salidas profesionales:

Tapicero de muebles

Tapicero artesanal

Tapicero de decoración auxiliar

Tapicero de vehículos

Entelador

Reparador de toldos

Operador de máquinas industriales de coser y bordar

Montador de cortinajes y estores

Transporte y mantenimiento de vehículos

Destacan el ciclo formativo específico de mantenimiento de vehículos, que abre la posibilidad a un total de cinco salidas laborales:

Ayudante en el área de carrocería

Auxiliar de almacén de recambios

Operario de empresas de sustitución de lunas

Ayudante en el área de electromecánica

Operario de taller de mecánica rápida

Vidrio y cerámica

El curso específico de vidriería y alfarería ofrece un total de 18 oportunidades profesionales:

Moldeador de cerámica

Operario de alfarería, prensado plástico y de torno calibrado

Pintor en línea de decoración manual de productos cerámicos

Operario de moldes par cerámica artesanal y de reproducción por moldeo de piezas

Operador de piezas cerámicas artesanales

Operador de productos de vidrio

Tallador de vidrio

Moldeador de vidrio plano ornamental

Operador de fusing

Cristalero de vidrieras

Soplador

Moldeador

Laminador

Cortador

Pulidor de vidrio

Pintor decorador de vidrio

Grabador de vidrio

Elaborador de envases de vidrio para la industria

Formación Profesional Básica, cómo acceder a sus 235 salidas laborales was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Formación Profesional Básica, cómo acceder a sus 235 salidas laborales, te recomendamos que entres en la categoría de Buscar trabajo.