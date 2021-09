Trabajos

Buscar trabajo

Formación Profesional en ‘Big Data’, empleo sin paro y con sueldos de hasta 54.000 euros

NOTICIA de de Jessica Pascual

Matemáticas, informática y estadística. Éstos son los tres pilares básicos de conocimiento que adquieren los alumnos de uno de los nuevos títulos de Formación Profesional que tiene un gran porcentaje de empleabilidad y sin apenas desempleo. ¿Te gustaría saber cuál es? Nos referimos al módulo de FP Big Data e Inteligencia Artificial (IA), una nueva titulación de Grado Superior que se incorpora al programa de cursos de este tipo de formación para el periodo 2021-2022.

Qué hace un experto en Big Data

Antes de explicar las salidas profesionales, los conocimientos que se adquieren en esta formación o el salario medio, hay que tener claro qué es y qué hace un experto en Big data o ‘data scientist’.

En resumen, un profesional de este sector es el encargado de gestionar, supervisar e interpretar muchos datos. Sus principales funciones pasan por el análisis, procesamiento y almacenamiento de los datos haciendo uso de tres ramas de la ciencia, las matemáticas, la informática y la estadística. Los científicos de datos no trabajan con cifras o paquetes pequeños de datos, sino que lo hacen a gran escala. De ahí la necesidad del manejo y control de los números con gran soltura.

La finalidad del tratamiento y análisis de estos grandes volúmenes de datos es su posterior interpretación para ofrecer a las empresas información valiosa sobre distintos aspectos de la compañía. Es decir, que el trabajo que realizan los expertos en Big Data sirve a las empresas para comprobar la situación y evolución social en un momento o periodo determinado. Por ejemplo, con un estudio y proyecto de este tipo es posible saber, a través de porcentajes, a qué se debe una buena o mala época de una empresa en función al comportamiento de los clientes.

En definitiva, un profesional del Big Data ofrece una información muy valiosa a las empresas con las que pueden tomar decisiones de continuidad o cambio de rumbo con el objetivo de mejorar el negocio y aumentar la rentabilidad y beneficios. Todo ello a través de la interpretación y análisis de grandes paquetes numéricos y porcentajes de datos.

Sector con futuro y sin paro

El informe de Infoempleo de Adecco del año 2020 revela que, la informática y las comunicaciones, rama a la que pertenece el sector del Big Data, se encuentra entre las cinco primeras formaciones más demandadas por las empresas (12,35%). De una forma más detallada, el área de la inteligencia de negocio y el Big Data es una de las áreas empresariales que van a tener más demanda de personal en los próximos dos años. Teniendo en cuenta que el informe es de 2020, quiere decir que tanto en 2021 como en 2022 las empresas van a demandar a estos profesionales con urgencia para cubrir las nuevas necesidades del mercado.

Y una de las grandes ventajas de entrar a trabajar en el área de Big Data de la compañía es que apenas hay riesgo de que te despidan. Los datos del informe detallan cómo en el caso concreto de esta área empresarial, la cantidad de despidos que se produjeron en 2020 fue tan sólo del 1%.

La formación específica para trabajar en BIg Data puede conseguirse por dos caminos, a través de una carrera universitaria o mediante Formación Profesional. Ahora bien, ¿cuál elegir? Ambas ramas de estudio cada vez están más igualadas en cuanto a salidas profesionales. Hasta tal punto que, según los datos, la formación más valorada por las empresas es la de Grado Superior (55,3%), por encima de grado o postgrado universitario (37,6%).

Más allá de los datos, la oferta de empleo es enorme, puesto que estos profesionales pueden encontrar trabajo desde en grandes empresas multinacionales, como en las pequeñas empresas o start ups que están empezando a integrar estas funciones a sus empresas para mejorar y optimizar sus modelos de negocio. Si además el módulo de Formación Profesional es dual, el porcentaje de empleabilidad aumenta, puesto que los alumnos que realicen las prácticas en una empresa, tendrán muchas más posibilidades de quedarse

Cuánto cobra un profesional de Big Data

Los datos del informe de Adecco señalan también el salario medio de estos profesionales del sector de la informática. En concreto, destaca que entre los puestos de trabajo mejor retribuidos en función de su categoría profesional se encuentra el de Arquitecto de Big Data, que tiene un salario bruto de 54.705,88 euros anuales.

En cuanto al salario promedio en 2020 de este sector para mandos inferiores, es decir, para personas con poca experiencia que acaben de entrar a trabajar, lo que cobra un profesional de Big Data de media es 29.944,44 euros.

Curso de Especialización en Inteligencia Artificial (IA) y Big Data

Este nuevo módulo de formación profesional de IA y Big Data de Grado Superior, que tiene una duración de 600 horas, ofrece a los alumnos que lo superen poder trabajar en cualquiera de las siguientes cuatro áreas empresariales:

Como desarrollador de Inteligencia Artificial y Big Data

Programador de sistemas expertos

Experto en IA y BIg Data

Analista de datos

El módulo prepara a los estudiantes y los forma para que puedan desempeñar cualquiera de los trabajos mencionados a través de las principales líneas de actuación y temarios de aprendizaje:

Nuevas aplicaciones de la IA para mejorar la productividad de los negocios

Desarrollo de sistemas de IA

Capacidad para llevar a cabo la transformación digital necesaria en algunas empresas

Aplicar la IA al ámbito empresarial

Administración de procesos automatizados

Integrar sistemas para gestionar volúmenes de datos aplicando soluciones de Big Datta

Configuración de herramientas para construir soluciones BIg Data

Gestionar de forma eficiente los datos, información y representación para transformarlos en conocimiento

El módulo se compone a su vez de cinco secciones o partes de estudio:

Modelos de inteligencia artificial

Sistemas de aprendizaje automático

Programación de IA

Sistemas de Big Data

Big Data aplicado

Requisitos de acceso

Aunque todas las ventajas de esta formación, desde el salario hasta conseguir un empleo seguro, no se consiguen con un módulo de dos años. Y es que una de las desventajas es que no es posible acceder a este módulo sin tener ningún conocimiento previo en el sector. En concreto, para cursar este módulo es necesario que el estudiante tenga alguno de los siguientes títulos de formación previa:

Técnico superior en Administración de Sistemas informáticos en Red

Técnico superior en Desarrollo de aplicaciones multiplataforma

Técnico superior en desarrollo de aplicaciones Web

Técnico superior en Sistemas de telecomunicaciones e informáticos

Título de técnico superior en mecatrónica industrial

Título de técnico superior en automatización y robótica industrial

Nuevos títulos de FP

Una de las principales novedades de la Formación Profesional para este curso es que se incorporan nuevos títulos especializados en la nuevas tecnologías y la informática. Lo que permite que muchas más personas tienen posibilidad de acceder a estos estudios, aunque no puedan cursar una carrera.

Y al igual que con el Big Data, destacan otros módulos con nueva formación que se han incluido para el curso 2021-2022 a través del Plan para la Formación Profesional, el Crecimiento Económico y Social y la Empleabilidad, con grandes expectativas de futuro en las empresas. Y es que todos estos nuevos títulos están enfocados en ofrecer una formación específica a los alumnos para trabajar en las nuevas demandas que tienen las empresas. El objetivo es adaptarse a la evolución y cambio empresarial y responder a las necesidades del mercado, que necesita personal para el desarrollo de sectores de las nuevas tecnologías.

Formación Profesional en ‘Big Data’, empleo sin paro y con sueldos de hasta 54.000 euros was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Formación Profesional en ‘Big Data’, empleo sin paro y con sueldos de hasta 54.000 euros, te recomendamos que entres en la categoría de Buscar trabajo.