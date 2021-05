Vivienda

Horarios punta y valle más baratos para ahorrar en la factura de la electricidad

Desde el 1 de junio entra en vigor un nuevo sistema de facturación para la electricidad que afectará exclusivamente a hogares y pequeños comercios o pymes, es decir, a la mayoría de los consumidores domésticos. De los 29,6 millones de suministros eléctricos activos, el cambio modificará de manera inmediata la factura de los consumidores con contrato en mercado regulado con tarifa PVPC, es decir, a 11 millones de puntos de suministro según el último informe de supervisión de los cambios de comercializador publicado por la CNMC en diciembre de 2020, lo que supone el 37% de los consumidores con potencia inferior a 10 kW.

RESUMEN: Con la nueva tarifa de luz 2.0TD podrás elegir dos potencias distintas, una para el periodo valle (toda la noche y fines de semana y festivos) y otra para el periodo punta (durante el día en días laborables). O si lo prefieres, podrás contratar la misma para ambas franjas. Recuerda que los Sábados, domingos y festivos a nivel nacional serán siempre del periodo valle, tanto para la potencia como para la energía consumida; planifica en lo posible tus consumos entre las 00:00 y 8:00 de los días laborales y durante los fines de semana y festivos y notarás el ahorro.

Es importante indicar que el cambio se producirá de manera automática y que los consumidores no tenemos que llevar a cabo ninguna acción. Desde la Confederación de Consumidores y Usuarios – CECU destacan que “es posible aprovechar al máximo las ventajas que puede ofrecernos este cambio si conocemos las nuevas condiciones para saber utilizarlas y adaptarnos a ellas”.

¿En qué cambia la factura y por qué?

Nuestras nuevas facturas seguirán manteniendo la misma estructura básica, pero con algunas modificaciones:

1.- Término de potencia

O la parte fija de la factura, que ahora permite contratar dos potencias diferentes según tramos horarios:

● PUNTA: 8:00 a 0:00 en días laborables.

● VALLE: 00:00 a 8:00 en días laborables y durante todo el fin de semana y festivos nacionales.

Recordemos que la potencia contratada es la cantidad máxima de kilovatios que podemos consumir de forma simultánea, es decir, los electrodomésticos que podemos conectar al mismo tiempo sin que se dispare el diferencial de la instalación eléctrica.

Debemos tener en cuenta que si planteamos bajar la potencia en horario valle o “nocturna” (de 0:00 a 8:00) también afectará a la potencia de todo el día de los sábados, domingos y festivos nacionales.

2. Término de energía

Es la cantidad de energía que se consume, medida en kilovatios hora (kWh). La nueva tarifa 2.0TD adapta la tarifa de discriminación horaria en 3 tramos durante los días laborables (lunes a viernes):

● Periodo 1: PUNTA: 8 horas al precio más caro (de 10 a 14 y de 18 a 22, porque es cuando la demanda de energía es mayor.

● Periodo 2: LLANO: 8 horas a precio medio (de 8 a 10, de 14 a 18 y de 22 a 24, porque la demanda de energía es media o relativa.

● Periodo 3: VALLE: 8 horas al precio más barato (desde las 12 de la noche a las 8 de la mañana) porque es cuando la demanda de energía es menor.

Las 24 horas de los sábados, domingos y festivos nacionales se consideran horas valle.

3. Impuesto eléctrico

El 5,1127% que se aplica a la suma de los términos de potencia y de energía y que no se ve modificado.

4. Alquiler de contador

Regulado en la orden IET/1491/2013, que tampoco se modifica.

5. I.V.A.

Se aplica el tipo general, que es el que ya se aplica, por lo que tampoco sufre modificación.

El motivo principal de esta modificación es simplificar la estructura de peajes de los consumidores conectados en baja tensión. En la actualidad existen 6 rangos de tarifas para usuarios domésticos y de pequeños negocios: 2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 2.1DHA, 2.1DHS; pues bien, a partir del 1 de junio se reducen a una única tarifa de acceso para suministros con hasta 15 kW de potencia contratada: la tarifa de acceso 2.0TD, que permite dos términos de potencia contratada y tres términos de energía consumida.

