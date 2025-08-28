Vivienda

¿Qué gasta más, cocinar en la freidora de aire o en el horno?

El horno y la freidora de aire son dos electrodomésticos con un funcionamiento similar. Ambos se conectan a la electricidad de casa y cocinan los alimentos a través de aire caliente. La gran diferencia es que la airfryer es un dispositivo portátil, más económico y pequeño que el horno. Y con una capacidad bastante inferior, por lo que no es posible hacer grandes bandejas o guisos como en el electrodoméstico tradicional.

Aunque más allá de estas peculiaridades, hay otro aspecto que diferencia a ambos dispositivos y que repercute directamente al bolsillo de los consumidores: su consumo. ¿Qué gasta más, el horno o la freidora de aire? Puedes calcular de forma sencilla este dato a través de la calculadora de cuánto gasta un electrodoméstico por hora para compararlos.

Además ahorras tiempo

La vuelta al trabajo también nos deja exhaustos al final del día, por lo que ahorrar tiempo a la vez que dinero es un extra. Los modelos más avanzados, como la Cosori Turbo Tower Pro Smart Chef Edition, por ejemplo, están diseñados para maximizar el rendimiento en el menor tiempo posible. Gracias a su configuración de doble cesta y rejilla, junto a una generosa capacidad total de 10,8 litros, permite preparar hasta tres elaboraciones distintas al mismo tiempo.

Este diseño de doble cesta independiente permite usar cada una por separado o combinarlas ambas, según tus necesidades. Esto significa que puedes cocinar, en una sola tanda, un plato principal y dos acompañamientos, sin mezclar sabores ni tiempos de cocción, o realizar un único cocinado en grandes cantidades.

Este tipo de diseño no solo ahorra tiempo frente a métodos tradicionales como el horno o la sartén, sino que también reduce la necesidad de utilizar varios electrodomésticos a la vez.

Cómo saber cuánto cuesta usar la freidora de aire o el horno

Para hacer el cálculo de lo que consume poner la airfryer o el horno durante un rato, hay que tener a mano los siguientes datos:

Potencia del dispositivo que está expresada en vatios hora .

. La tarifa o el precio de la luz contratada en casa.

¿Cómo consultar estos datos? En el primer caso, para conocer el consumo exacto del dispositivo, puedes ayudarte de un medidor de consumo eléctrico. Estos son aparatos que van a expresar, en pantalla, la cantidad de vatios que consumen los electrodomésticos enchufados en tiempo real en función al programa y potencia elegida en cada caso. Porque no va a consumir lo mismo a máxima potencia que durante el precalentamiento.

Aunque de manera general, si no tienes este dispositivo, en la etiqueta de la freidora de aire o en las propias instrucciones del horno deben reflejarse los datos de consumo del aparato.

El otro dato que hace falta conocer es el específico de la tarifa contratada de luz. Para ello, la vía más fácil es coger la última factura o recibo de luz. O que te pongas en contacto con la compañía para solicitar esta información. En concreto, para hacer el cálculo es necesario saber el precio que se paga el kilovatio en euros.

Cuánto consume cocinar en la freidora de aire

De media, estos aparatos electrodomésticos consumen entre los 700 y los 2.000 vatios, dependiendo del modelo. Aunque esta es una horquilla general y te recomendamos que para hacer el cálculo lo más exacto posible consultes el consumo específico del aparato de casa con el programa que uses para cocinar.

Los datos aparecen expresados en vatios y para hacer el cálculo del dinero que cuesta utilizarlos hay que transformar esta cantidad en kilovatios. En concreto, para hacer este cálculo solamente hay que dividir entre 1.000 las dos cantidades anteriormente detalladas. En el primer caso, el consumo es de 0,7 kilovatios y en el segundo de 2 kilovatios hora.

Cuánto cuesta cocinar en la freidora de aire

Una vez aclarado el consumo por hora, hay que tener en cuenta el dato de dinero al que se paga el kilovatio. De media, vamos a simular el cálculo con dos ejemplos: Con 0,12 céntimos y con 0,20 céntimos el kilovatio.

0,7 kilovatios por 0,12 es igual a 0,084 céntimos durante una hora.

0,7 kilovatios por 0,20 es igual a 0,14 céntimos durante una hora.

2 kilovatios por 0,12 es igual a 0,24 céntimos por hora.

2 kilovatios por 0,20 es igual a 0,40 céntimos por hora.

Estos datos quieren decir que el consumo de una freidora de aire para estos ejemplos se sitúa entre los 10 céntimos y los 0,40 céntimos por hora. Por tanto, para calcular el consumo de la freidora al cocinar un plato, hay que tener en cuenta el consumo, el precio al que se paga y el tiempo total que tarda en prepararla.

En el caso de que el tiempo de cocinado se extienda a las dos horas, el precio de usar la freidora se situaría en una horquilla de entre 0,16 y 0,80 céntimos.

Cuánto consume cocinar en el horno

De la misma manera que en el caso de la freidora de aire, la horquilla media de consumo que gasta un horno eléctrico en casa se sitúa entre los 1.000 y 2.500 vatios, dependiendo del programa específico y la potencia del electrodoméstico. Al transformar esta cantidad en kilovatios, el resultado es de 1 y 2,5 kilovatios de consumo por hora.

Cuánto cuesta cocinar en el horno

Siguiendo el mismo ejemplo que en la freidora de aire, calculamos el gasto que supone tenerlo encendido en dos tarifas diferentes:

1 kilovatio por 0,12 céntimos es igual a 0,12 céntimos.

1 kilovatio por 0,20 céntimos es igual a 0,20 céntimos.

2,5 kilovatios por 0,12 céntimos es igual a 0,30 céntimos.

2,5 kilovatios por 0,20 céntimos es igual a 0,50 céntimos.

Es decir, que el consumo del horno durante una hora es de entre 12 y 50 céntimos. En el caso de que el plato a preparar se extienda a las dos horas, el precio que cuesta se sitúa entre los 24 céntimos y el euro.

Qué gasta más

De manera general, los datos que se desprenden de estos ejemplos evidencian que el horno gasta más dinero que la freidora de aire. Pero el coste final depende de varios parámetros, como de la intensidad del programa o duración del cocinado. En el caso de poner una freidora de aire a máxima potencia durante una hora o un programa de horno con ventilador al mínimo, puede que el consumo sea prácticamente equivalente en los dos aparatos o incluso que la freidora tenga un coste superior.

Cocinar en freidora de aire: una opción hasta un 50% más económica que el horno

Cocinar en la freidora de aire puede suponer un ahorro de hasta 16 euros anuales en comparación con hacerlo en un horno convencional, según Cosori, que recoge un estudio de la OCU en el que se detalla que el coste anual de luz aproximado de la freidora de aire es de de 10 €, frente a unos 26 € de cocinar con un horno eléctrico.

Con una mínima organización del menú semanal, se puede aprovechar al máximo y transformar a las freidoras de aire en una gran compañera para la vida cotidiana. Una manera fácil de ahorrar energía es cocinar en tandas. Asimismo, la tecnología Dual Blaze permite que los alimentos de gran tamaño se cocinen de manera uniforme en una sola vez, preservando sus nutrientes, lo cual conlleva un ahorro de tiempo y energía eléctrica. Otra táctica práctica es descongelar los ingredientes antes de cocinar: cuando están a temperatura ambiente, necesitan menos tiempo para llegar al punto ideal.

Las freidoras de aire no solo cocinan

Además de la planificación, poder aprovechar las sobras es otro consejo útil de ahorro. La freidora de aire no solo sirve para cocinar, sino que permite recalentar sin resecar, mejorando la textura y el sabor, lo cual te posibilita optimizar el uso de los alimentos y evitar desperdicios.

La energía no es el único recurso que se puede ahorrar: usar freidora de aire para cocinar disminuye al mínimo la cantidad de aceite. Para conseguir platos crocantes, basta una cucharadita pequeña, lo cual no solo reduce el gasto de la compra, sino que también beneficia la salud al disminuir el consumo de grasas sin sacrificar el sabor.

Asimismo, usando estos electrodomésticos ahorramos emisiones contaminantes al planeta. La OCU ha declarado que, si se sustituyera el horno por la freidora en todos los hogares españoles, se podría evitar anualmente la emisión de 23.069 toneladas de CO₂. Esta cifra es equivalente al consumo eléctrico anual de alrededor de 65.000 viviendas o más de 90.000 vuelos nacionales.

Mil y una opciones de elaboraciones

Si tu tarifa de electricidad cuenta con tramos horarios, cocinar durante las horas valle podría ofrecerte un beneficio extra. Y si te quedas sin ideas, hay cientos de recetas disponibles; muchas son sencillas, rápidas y baratas, lo que las hace ideales para organizarte mejor y evitar improvisaciones de última hora que suelen ser más costosas. De hecho, preparar una receta de un pollo asado de 1,3 kg en una freidora de aire costaría 0,09 €, en comparación a hacerlo en un horno convencional, que sería de 0,19 € y supondría un consumo de 1,157 kWh, más del doble, según el análisis de la OCU.

El último de los modelos que ha presentado Cosori, Turbo Tower Pro Smart Chef Edition, viene con el ebook de recetas para freidoras de aire que ha elaborado la chef Clara Villalón, embajadora de la marca, con muchos más platos para toda la familia.