Vivienda

Hogar y Consumidores

Qué es una familia monoparental y cómo solicitar el título

NOTICIA de de Jessica Pascual

Las familias monoparentales están formadas por un sólo progenitor, ya sea padre o madre, y uno o más hijos que conviven y dependen económicamente de este adulto. En España no hay una ley estatal que regule a este tipo de unidades familiares, así que tanto la solicitud del carnet de familia monoparental como los descuentos a los que pueden acceder están gestionados a nivel autonómico.

En esta guía te detallamos qué es una familia monoparental y cómo solicitar el título, así como los principales beneficios y ayudas específicas a las que pueden acceder.

¿Monoparental o monomarental?

Lo primero que hay que aclarar es cuál es el término adecuado, ¿monoparental o monomarental? Seguro que alguna vez has oído o leído el término monomarental, pero no es correcto. La palabra monoparental hace referencia a la unidad familiar compuesta por un único progenitor, sea padre o madre. Porque ‘parental’ es un término que procede del latín parentalis, de parens, es decir, padre o madre.

Por tanto, para referirnos a una familia monoparental compuesta por una madre y sus hijos, el término adecuado es familia monoparental materna, de madre o de mujer. Y para referirnos a una unidad familiar en la que el que el progenitor es un padre, la forma correcta de decirlo es familia monoparental de padre, paterna o de hombre.

Qué es una familia monoparental

Como hemos detallado, las familias monoparentales son aquellas que están formadas por un adulto, ya sea un padre o una madre, y uno o varios hijos que dependen económicamente del progenitor. Para considerar que una familia es monoparental, los hijos tienen que tener menos de 21 años. Aunque hay una excepción. También tienen la consideración de familias monoparentales las formadas por un adulto con hijos de hasta 26 años siempre que estén estudiando, convivan y dependan económicamente de un adulto.

Es importante no confundir el estado civil de la pareja con la condición de familia monoparental:

Una madre que tenga hijos y conviva con otra persona, aunque no estén casados, no tiene condición de familia monoparental.

En el extremo opuesto, una madre y un padre divorciados con hijos en común, en el que uno de los dos asume la custodia exclusiva, sí tiene consideración de familia monoparental. Es decir, que la principal diferencia entre una familia monoparental y unos padres con hijos que se han divorciado es que para tener la condición de monoparental la custodia de los hijos no puede ser compartida. Uno de los dos cónyuges debe tener la exclusividad y, por tanto, no recibir pensiones alimenticias por los niños.

Por tanto, se consideran familias monoparentales a las personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

Familias formadas por un progenitor y su descendencia, siempre que el padre o madre estén inscritos en el Registro Civil como único progenitor Personas viudas con hijos a cargo Personas que adoptan a hijos de forma solitaria Padres o madres separados cuando la custodia no es compartida y sólo uno de los cónyuges se hace cargo de los hijos

Solicitar el carnet de familia monoparental

El título de familia monoparental es el documento que acredita de forma legal que una unidad familiar es monoparental y le otorga una serie de beneficios. Pero como no hay una ley estatal que regule la situación de estas familias, este carnet tiene que solicitarse a través de las comunidades autónomas. Y no todas lo ofrecen.

Además, en algunas comunidades como en el caso de Cataluña y Aragón se distinguen dos tipos de familias monoparentales, las de categoría especial y las de categoría general. Las diferencias entre ambas son el número de miembros de la unidad familiar y las características y perfiles de los mismos.

En 2021, el título oficial sólo puede solicitarse en las siguientes comunidades autónomas:

Cantabria

En Cantabria tienes que hacer la solicitud de forma presencial, entregando la documentación en la Dirección de los Servicios Sociales de tu provincia. En la sede electrónica del Gobierno de Cantabria puedes encontrar todos los modelos de solicitud.

Aragón

Para solicitar el título de familia monoparental en Aragón tienes que acudir a las oficinas del Servicio Provincial del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales de tu provincia. En la web de Aragón puedes encontrar todos los documentos y modelos de solicitud que tienes que llevar.

Cataluña

Las personas interesadas pueden solicitar el título a través de la sede electrónica de la Generalitat o de forma presencial, en las Oficinas de Asuntos Sociales y Familia. Si haces la solicitud presencial, tienes que descargarte los modelos y documentos oficiales desde la web que te hemos dejado enlazada.

Comunidad Valenciana

Es posible solicitar el título de forma telemática con identificación digital a través de la sede electrónica de la Generalitat Valenciana. Aunque también puedes iniciar la solicitud de forma presencial en el Registro de la Dirección territorial de igualdad y políticas inclusivas de la provincia en la que residas.

Otras comunidades

¿Y qué ocurre si eres familia monoparental y vives en otra comunidad autónoma? En este caso, aunque no exista un título específico de familia monoparental, las personas que se encuentren en esta situación pueden solicitar un certificado en las oficinas de los servicios sociales de su localidad.

Así que si resides en Navarra, Galicia, Asturias, La Rioja, País Vaso, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Comunidad de Madrid, Islas Baleares o las Islas Canarias, tendrás que acudir por tu cuenta a estos organismos y solicitar que te registren y acrediten como familia monoparental. Algunas de las comunidades que hemos detallado en el párrafo anterior están en proceso de desarrollar este título. Si finalmente lo habilitan, lo incluiremos en esta información.

Para tramitar la solicitud en los servicios sociales de tu localidad y obtener el certificado tienes que presentar la siguiente documentación:

DNI o NIE de la persona solicitante y de todos los hijos que tengan más de 18 años

Libro de familia

Certificado de empadronamiento donde aparezcan todas las personas que conviven en el domicilio

Si el solicitante es una persona con discapacidad, tiene que presentar el documento que lo acredite

En caso de viudedad, debe adjuntarse el certificado de defunción del otro progenitor

Si tienes hijos mayores de 21 años estudiando, tienes que presentar una copia de su matrícula

Descuentos

Los descuentos a los que puedes acceder por ser familia monoparental están gestionados por cada comunidad autónoma. Es decir, que por ejemplo, las familias monoparentales que vivan en Valencia podrán tener unos beneficios y descuentos en material escolar y los de Cataluña tener otros completamente distintos.

Así que te recomendamos que para poder sacarle el máximo partido al carnet de familia monoparental solicites a los organismos de los servicios sociales la información sobre los comercios y establecimientos en los que puedes conseguir descuentos.

Ayudas por familia monoparental

Las familias monoparentales pueden beneficiarse de las siguientes ayudas de la Seguridad Social:

Ayudas por nacimiento de hijo o adopción así como por parto o acogimiento múltiple

Prestación por hijo a cargo

Por nacimiento y cuidado del menor

Puedes consultar toda la información sobre estas ayudas en la información que te hemos dejado enlazada.

Las familias monoparentales también pueden beneficiarse de una serie de deducciones en la Agencia Tributaria. En concreto, están exentos de pagar el IRFP de las prestaciones de paternidad o maternidad o beneficiarse del cheque familiar.

Qué es la situación de monoparentalidad

Por otra parte, hay familias que, a causa de circunstancias excepcionales, adoptan de forma temporal una situación de monoparentalidad. Se considera que una unidad familiar está en esta situación en los siguientes casos:

Mujeres con hijos a cargo víctimas de violencia de género

Familias en las que uno de los dos progenitores esté en prisión o ingresado durante un periodo mayor a 12 meses

Familias de dos progenitores en las que uno de ellos tenga reconocido el grado 3 de dependencia, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez

Estos supuestos no son comunes a todas las comunidades y cada autonomía establece los propios requisitos y límites de ingresos máximos para poder acreditar esta situación de monoparentalidad. Si te encuentras en una situación parecida, te recomendamos que lo consultes con las oficinas de los servicios sociales de tu localidad.

Qué es una familia monoparental y cómo solicitar el título was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Qué es una familia monoparental y cómo solicitar el título, te recomendamos que entres en la categoría de Hogar y Consumidores.









ANTERIOR Los 6 embutidos que menos engordan

MÁS NOTICIAS INTERESANTES