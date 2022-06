Vivienda

Cuáles son las ayudas para familias monoparentales que se pueden solicitar

¿Formas parte de una familia monoparental y no sabes a qué ayudas puedes acogerte? Las familias compuestas por un progenitor y uno o más hijos pueden beneficiarse de un montón de descuentos y ayudas por tener la condición de familia monoparental. Como único requisito, para optar a estas ayudas es obligatorio que el solicitante pueda acreditar esta situación al solicitar el carnet de familia monoparental.

Descuentos para familias monoparentales

Los descuentos específicos para familias monoparentales están gestionados por las distintas comunidades autónomas. Es decir, que, por ejemplo, las familias monoparentales que vivan en Valencia podrán tener unos beneficios y descuentos en material escolar y los de Cataluña tener otros completamente distintos. Así que te recomendamos que para poder sacarle el máximo partido al carnet de familia monoparental solicites a los organismos de los servicios sociales la información sobre los comercios y establecimientos en los que puedes conseguir descuentos.

Ten en cuenta que en España no todas las comunidades cuentan con un carnet físico de familia monoparental, pero sí en todas es posible acreditar esta condición y obtener ciertos descuentos y ventajas. Para que te hagas una idea de qué tipo de ayudas o descuentos específicos tiene este colectivo, aquí te dejamos algunos de estos beneficios de las comunidades autónomas que los tienen publicados en sus documentos oficiales:

En Aragón las familias monoparentales pueden solicitar los siguientes descuentos:

Ayudas al comedor y al material académico. Ade

Descuentos en el pago de la matrícula escolar

Prioridad en las ayudas al alquiler

En Cataluña, este colectivo puede solicitar las siguientes ayudas y descuentos:

Descuento en albergues

Ayuda para la adquisición de una vivienda protegida

Ayuda económica universal

Carnet de familia de alberguista

Subvención del IBI

Bonificación en el precio de los títulos de transporte

Bonificación para el acceso a jardines de infancia

En la Comunidad Valenciana, algunos de los descuentos disponibles son:

Deducciones en matrículas universitarias y de FP

Elección del centro educativo y becas de comedor

Colectivo prioritario en ayudas al alquiler

Deducciones en el IRPF

Descuentos en espacios culturales y medios de transporte público

En Cantabria los descuentos se aplican en las siguientes áreas:

En materia de tributación

En el acceso a la vivienda

También en transporte y educación

Para saber con exactitud cuáles son los descuentos aplicables a las familias numerosas en tu comunidad, aquí te dejamos un listado con todos los organismos de los Servicios Sociales de cada autonomía en España:

Ayudas por familia monoparental

Las familias monoparentales en España pueden solicitar una serie de ayudas a los organismos públicos, entre ellos, Hacienda y a la Seguridad Social.

Las familias monoparentales pueden beneficiarse de las siguientes ayudas de la Seguridad Social:

Ayudas por nacimiento de hijo o adopción, así como por parto o acogimiento múltiple

Prestación por hijo a cargo

Por nacimiento y cuidado del menor

Puedes consultar toda la información sobre estas ayudas en la información que te hemos dejado enlazada.

Por otra parte, las familias monoparentales también pueden beneficiarse de una serie de deducciones en la Agencia Tributaria. En concreto, están exentos de pagar el IRPF de las prestaciones de paternidad o maternidad o beneficiarse del cheque familiar.

Ayudas del bono social de la luz para ahorrar en la factura de electricidad. En este caso, las familias monoparentales pueden acogerse a este bono siempre y cuando respeten el límite de ingresos marcado por la normativa.

Si necesitas saber qué ayudas puedes pedir si se te ha acabado el paro, aquí puedes consultar el listado completo de los subsidios por desempleo que puedes pedir después del paro.

Ayuda por impago de la pensión alimenticia

Esta es otra de las ayudas a las que puede acogerse una familia monoparental. En este caso, si el progenitor, que no tiene la guarda y custodia de los menores, no paga la pensión alimenticia, el otro progenitor tiene que reclamarla. Si tras acudir a la vía judicial, no consigue recibir la pensión, puede pedir al Estado que le dé un anticipo de la pensión a través del Fondo de Garantía de Alimentos.

Esta es una ayuda que da como anticipo al progenitor que tiene la custodia de los menores un máximo de 100 euros al mes por cada menor con derecho a pensión y durante 18 meses como mucho. Aunque el Estado anticipe este pago, va a reclamar al progenitor que tiene que hacerse cargo de esta pensión de alimentos el importe correspondiente.

Como requisito, para solicitar esta ayuda, el progenitor a cargo de los hijos menores de edad debe ajustarse a los siguientes límites de ingresos:

No superar unos ingresos de 1,5 veces el IPREM si tiene un menor a cargo

1,75 veces el IPREM con dos menores

2 veces el IPREM con tres hijos

Así sucesivamente. Por cada menor más, el límite se incrementa en un 0,25. La solicitud, junto con el formulario oficial, tiene que presentarse en cualquiera de las Delegaciones de Economía y Hacienda o en las Oficinas de Registro. Puedes descargarte el modelo oficial de solicitud desde aquí.

