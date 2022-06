Vivienda

Ayudas

Cómo comprobar el estado de la solicitud del Ingreso Mínimo Vital

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Has hecho tu solicitud del Ingreso Mínimo Vital, pero no has recibido respuesta? Si estás esperando a la resolución de la Seguridad Social, aquí te explicamos cómo puedes consultar el estado de la solicitud del IMV para comprobar en qué fase se encuentra. De esta manera, puedes saber si falta poco para que te realicen una comunicación definitiva o si ni siquiera ha empezado a tramitarse. Si lo que te preocupa es no saber si tienes derecho a cobrar el IMV, siempre puedes hacer una comprobación previa y salir de dudas con el simulador del Ingreso Mínimo Vital.

Cómo comprobar el estado de la solicitud

Desde la sede electrónica de la Seguridad Social es posible, tanto tramitar la solicitud, como comprobar el estado de la petición del Ingreso Mínimo o Renta Mínima Vital. Esto quiere decir que los primeros pasos para comprobar el estado son los mismos que hay que dar para pedir la ayuda. Por tanto, accede a la sede electrónica de la Seguridad Social al apartado específico del Ingreso Mínimo Vital. A continuación, pulsa en la opción Ingreso Mínimo Vital sin certificado y, al final de la pantalla, en el botón solicitar.

Después de indicar la provincia de residencia, pulsa el boton que dice: Aportar documentación / Consulta de estado.

Para poder acceder de forma personalizada al estado de la solicitud necesitas el número de tu DNI y el código que se genera cuando finalizas la solicitud de la Renta Mínima Vital. Aunque en la imagen ponga ‘Aportar documentación a una solicitud’, al seguir estos pasos, también aparece el estado en el que se encuentran todas las peticiones presentadas.

Se trata de una información que va a actualizarse de forma periódica todos los viernes. Por tanto, los datos más actuales son los que publiquen cada viernes.

Una vez dentro de la sección específica, la información que se ofrece a los solicitantes sobre su petición es la siguiente:

En trámite o estudio : Las solicitudes que se encuentren en trámite son las que se están estudiando.

: Las solicitudes que se encuentren en trámite son las que se están estudiando. Petición de documentos : Como indica el nombre del estado, lo que ocurre es que falta por aportar algún tipo de documentación. Para aportar la documentación que falta puedes hacerlo desde el enlace que hay en este apartado.

: Como indica el nombre del estado, lo que ocurre es que falta por aportar algún tipo de documentación. Para aportar la documentación que falta puedes hacerlo desde el enlace que hay en este apartado. Archivada por falta de documentos: En estos casos lo que sucede es que la Seguridad Social ha solicitado más documentación a la persona que ha presentado la solicitud y esta no la ha aportado. Por tanto, la solicitud queda archivada.

por falta de documentos: En estos casos lo que sucede es que la Seguridad Social ha solicitado más documentación a la persona que ha presentado la solicitud y esta no la ha aportado. Por tanto, la solicitud queda archivada. Archivada por estar duplicada: Esto se produce cuando una persona o unidad de convivencia ha presentado más de una solicitud.

por estar duplicada: Esto se produce cuando una persona o unidad de convivencia ha presentado más de una solicitud. Aprobada : Se cumplen todos los requisitos y se aprueba.

: Se cumplen todos los requisitos y se aprueba. Denegada : Cuando la solicitud queda denegada es porque la persona solicitante no cumple con los requisitos para poder beneficiarse de la prestación.

: Cuando la solicitud queda denegada es porque la persona solicitante no cumple con los requisitos para poder beneficiarse de la prestación. Denegada por inadmisión: Este estado implica que la solicitud de petición está denegada. Para saber la causa por la que te han denegado la solicitud hay que recibir la comunicación oficial.

Por otra parte, se amplían los plazos de resolución de denegación del Ingreso Mínimo Vital por silencio administrativo. En un primer momento, se consideraba que tres meses después de la realización de la solicitud, si no te habían comunicado ninguna resolución, se consideraba denegada por silencio administrativo. Sin embargo, ahora han ampliado y, por tanto, no se considerará denegada la petición por silencio administrativo hasta seis meses después de haber realizado la solicitud.

Puedes iniciar la consulta y seguir los pasos explicados en esta guía desde aquí.

Si quieres leer más noticias como Cómo comprobar el estado de la solicitud del Ingreso Mínimo Vital, te recomendamos que entres en la categoría de Ayudas.