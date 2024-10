Así es el Cybercab, el robotaxi de Tesla sin conductor, volante ni pedales

Elon Musk, el empresario dueño de la marca Tesla, ha presentado a su público el nuevo robotaxi de Tesla: el Cybercab. Se trata de un vehículo eléctrico, 100 % autónomo, sin volante y sin pedales. Es decir, no requiere de un conductor y realizará una conducción autónoma. Elon Musk ha prometido que la fecha de fabricación de este vehículo autónomo comenzará en 2026 y su precio no superará los 30.000 euros.

Junto a este robotaxi, Tesla también ha anunciado la Robovan, una furgoneta de grandes dimensiones con capacidad para 20 personas, y Optimus, el robot humanoide de Tesla que tendrá un coste entre 28.000 y 30.000 dólares.

El futuro taxi de Tesla sin conductor se llama Cybercab. Este ambicioso proyecto de Elon Musk se trata de un vehículo autónomo, con dos puertas de estilo mariposa y de color dorado. De hecho, este robotaxi fue el encargado de conducir a Elon Musk hasta los estudios de Warner Bros en Los Ángeles, el recinto en el que se presentó el evento.

El empresario destacó que el Cybercab sería mucho más económico y asequible que el resto de vehículos convencionales, con un coste estimado de 20 centavos de dólar por kilómetro recorrido. De este modo, se convertiría en el transporte público más accesible.

La estética del Cybercab recuerda mucho al Cybertruck de Tesla que ya está en venta en Estados Unidos. Está diseñado para que sea accesible tanto para niños como para adultos. El interior tiene unos detalles minimalistas: solo cuenta con dos asientos y una pantalla central que informa a los pasajeros sobre la ruta.

En la presentación, Elon Musk quiso demostrar la seguridad que ofrece este tipo de vehículos autónomos. Según el empresario, el Cybercab salvará vidas y evitará accidentes de tráfico gracias a sus medidas de seguridad diez veces superior a los vehículos controlados por humanos. De hecho, en Madrid ya hay un semáforo de cuatro colores destinado para estos vehículos.

En un post de Tesla en X, aseguró que el Cybercab estará en producción antes de 2027, aunque la entrega de estos primeros vehículos se alargará un poco más. Además, el servicio de robotaxi no tendría ningún coste para el conductor y se podrá usar una sola vez, pero durante todo el tiempo que necesite el cliente, bien para un viaje corto o uno largo.

Optimus is your personal R2D2 / C3PO, but better

It will also transform physical labor in industrial settings pic.twitter.com/iCET3a9pd8

— Tesla (@Tesla) October 11, 2024