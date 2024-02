Sabías Que...

Así puedes solicitar la prestación por riesgo en el embarazo a la Seguridad Social

La prestación por riesgo durante el embarazo es una ayuda que gestiona la Seguridad Social y que se dirige a proteger a aquellas madres trabajadoras cuya actividad laboral puede poner en peligro su salud o la de su bebé. ¿Pero, quién puede acogerse a esta ayuda y cómo solicitarla? La Seguridad Social detalla cuáles son los principales requisitos para solicitar la baja por riesgo durante el embarazo, así como el proceso a seguir para pedir la prestación.

En qué consiste la baja por riesgo en el embarazo

Se trata de una ayuda que se dirige a cubrir la pérdida de rentas que sufre una trabajadora cuando se suspende su contrato de trabajo por existir riesgo durante el embarazo. Porque la ayuda nace para proteger a las mujeres embarazadas que realizan una actividad laboral que puede poner en peligro su salud o la del feto.

Aunque desde la Seguridad Social explican que, en estas situaciones, la primera opción siempre es la de intentar cambiar de puesto a la trabajadora dentro de la empresa a uno que no perjudique su salud. En el caso de no ser posible o no pueda exigirse por motivos justificados, la trabajadora puede acogerse a esta prestación y dejar de trabajar.

A qué semana te dan la baja por riesgo en el embarazo

No existe una fecha específica a la que puedan acogerse todas las trabajadoras, sino que ello dependerá de las circunstancias personales de cada embarazada, así como del puesto o actividad laboral que desarrollen.

Requisitos para solicitar la baja por riesgo en el embarazo

Para poder acceder a esta prestación, las trabajadoras deben ajustarse a los siguientes requisitos:

Estar afiliadas y en situación de alta

Estar al corriente del pago de todas las cuotas de las que sean responsables directas, explica la Seguridad Social.

Por otra parte, no se exige periodo mínimo de cotización para acceder a este subsidio. Pero sí que hay que acreditar el riesgo y que no existe alternativa de cambio de puesto de trabajo.

Cuánto se cobra por riesgo en el embarazo

El subsidio por riesgo en el embarazo es equivalente al 100 % de la base reguladora correspondiente. Aunque desde el INSS explican que, al efectuarse el pago, se deducen los importes por cotizaciones a la Seguridad Social y las retenciones por IRPF. Y, por tanto, se recibe la cantidad correspondiente una vez aplicadas estas deducciones.

Cómo pedir la baja por riesgo en el embarazo

Las trabajadoras que quieran solicitar esta baja, en primer lugar, deben ir al médico de cabecera. Es este especialista el que debe certificar el embarazo y la fecha posible del parto. A continuación, la mujer debe comunicar a su empresa la situación por riesgo en el embarazo y valorar las distintas posibilidades: Desde el cambio de puesto, hasta la suspensión temporal del contrato de trabajo.

Si la empresa da el visto bueno a la baja, la persona trabajadora debe presentar la solicitud a la Seguridad Social mediante el modelo oficial habilitado en esta entidad y adjuntar la siguiente documentación:

Declaración de la empresa oficial que indique que no existe otro puesto compatible con el estado de la trabajadora.

que indique que no existe otro puesto compatible con el estado de la trabajadora. Todos los documentos necesarios para acreditar las circunstancias determinantes del hecho, que pueden variar en función de cada situación. Entre ellos, el DNI, el certificado de empresa que acredite la situación y los documentos que acrediten el hecho del riesgo

Hay que tener en cuenta que todo el proceso de solicitud debe acompañarse de un informe médico del Servicio de Salud y de la declaración de la empresa sobre los trabajos y actividades que realiza la trabajadora, así como las condiciones del puesto de trabajo, la categoría y el riesgo específico. Puedes encontrar todos los modelos oficiales de solicitud que hay que presentar desde la sede electrónica de la Seguridad Social.

Tras ello, son los propios servicios médicos de la entidad gestora o la mutua los encargados de emitir el certificado médico que acredite que las condiciones del puesto influyen de forma negativa en el embarazo o en la salud de la madre o el feto. Y, por tanto, el documento que autoriza la baja.

Dónde solicitar la prestación por riesgo en el embarazo

Se trata de una gestión que debe realizarse en los centros de la Seguridad Social de manera presencial. Para ello, las mujeres que quieran iniciar el trámite antes deben solicitar cita previa a la Seguridad Social por cualquiera de las vías habilitadas y acudir en la fecha y hora asignada con toda la documentación previamente detallada. Una vez presentada la petición, el director provincial de la entidad gestora emitirá la resolución en un plazo de 30 días.

Cuándo se cobra el subsidio por riesgo en el embarazo

El derecho de las madres trabajadoras por cuenta ajena nace el mismo día en el que se indica la suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo. Respecto a la duración, el subsidio se cobra durante el tiempo que sea necesario para la protección de la salud de la solicitante embarazada o del feto. Finalizará el día anterior al de inicio de descanso por maternidad o de reincorporación al puesto de trabajo.

