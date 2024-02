Ocio - Tecnología

Así tienes que solicitar el reembolso en Google Play si quieres devolver una aplicación

¿Has comprado alguna aplicación o juego en la Google Play Store y quieres devolverlo? No te preocupes, puedes solicitar un reembolso para que te devuelvan el dinero. Comprar un producto online no es lo mismo que acudir a una tienda física. En las tiendas de toda la vida, ves un producto, lo compras y, si finalmente no es lo que esperabas, puedes solicitar que te devuelvan el dinero.

A la hora de comprar una app o un juego en la Google Play Store Pero es similar. Aunque ojo, existen algunas limitaciones que pueden marcar la diferencia entre que te devuelvan el dinero o no. Nos referimos al tiempo que ha pasado desde que has comprado la app hasta que solicitas el reembolso.

En esta información te explicamos de forma detallada cómo pedir un reembolso a Google Play y los casos en los que te devolverán el dinero. De igual forma, en esta otra información puedes consultar cuánto tarda Amazon en en devolver el dinero de un pedido.

Cuanto antes solicites la devolución, mejor

El tiempo que pasa desde que compras el producto o servicio hasta que solicitas la devolución es la clave. Según las políticas de reembolsos de Google Play, si solicitas la devolución antes de 2 horas no tendrás que justificar el motivo de la devolución y, efectivamente, recibirás un reembolso del dinero.

Pasado ese tiempo y hasta las 48 horas, sí que tendrás que dar motivos de por qué quieres realizar la devolución. Y, en caso de superar este tiempo, la devolución se complica. En este caso tendrás que ponerte en contacto con el desarrollador de la app y solicitarle el reembolso. El desarrollador tendrá la última palabra para devolverte el dinero.

Pasos para pedir un reembolso en Google Play

Ahora que ya sabes que es posible solicitar una devolución tras comprar un producto en Google Play, te contamos los pasos para llevar a cabo la solicitud del reembolso.

En primer lugar, deberás abrir la app de Google Play y acudir al menú lateral del lado izquierdo.

Entre todas las opciones, debes pinchar en el apartado ‘Cuenta’ .

. Dentro de esta sección, podrás consultar el historial de compras con tu cuenta de Google Play . Aquí dentro verás tanto las aplicaciones o juegos comprados en la tienda como los servicios de almacenamiento en la nube de Google One. Además, podrás consultar el dinero que has gastado en servicios de Google Play en cada mes.

. Aquí dentro verás tanto las aplicaciones o juegos comprados en la tienda como los servicios de almacenamiento en la nube de Google One. Además, podrás consultar el dinero que has gastado en servicios de Google Play en cada mes. Ahora solo tienes que elegir el producto o servicio que quieres devolver. Pincha sobre él y pulsa en la opción ‘Reembolso’ . Como hemos mencionado anteriormente, es importante que te encuentres dentro de los plazos de tiempo establecidos para que Google Play haga efectiva tu solicitud de reembolso.

. Como hemos mencionado anteriormente, es importante que te encuentres dentro de los plazos de tiempo establecidos para que Google Play haga efectiva tu solicitud de reembolso. A continuación, solo en el caso de que no hayas superado el límite de 48 horas, tendrás que elegir una de las opciones que aparecen de por qué quieres solicitar el reembolso.

Cuánto tarda Google Play en reembolsar el dinero

Los reembolsos de Google Play se efectúan en el mismo método de pago que se utilizó para hacer la compra original. Tardarás más o menos tiempo en recibir el reembolso según la forma de pago que hayas utilizado.

Tarjeta de crédito o débito: entre 3 y 5 días hábiles

entre 3 y 5 días hábiles Saldo de Google Play (tarjeta regalo o saldo de crédito): 1 día hábil

1 día hábil PayPal: entre 3 y 5 días hábiles

