¿Atrapado en la decisión de comprar un híbrido? Guía con 9 consejos para elegir bien

NOTICIA de de Javi Navarro

El 22% de los conductores españoles planea adquirir un coche híbrido en su próxima compra, ya sea enchufable o no, según datos recientes del grupo GiPA. Este auge por los vehículos híbridos se refleja claramente en las cifras de matriculación: durante el pasado mes de octubre, se registraron 55.509 unidades, según Anfac. Además, la anticipada prohibición de la entrada de coches sin etiqueta medioambiental en Madrid, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, podría acelerar aún más esta tendencia. Frente a este contexto, la cadena de mantenimiento del automóviles Norauto ha presentado una guía práctica que orienta a los conductores a elegir el modelo híbrido que mejor se adapte a sus necesidades, presupuesto y estilo de vida.

Víctor Pardo, responsable de reparación electrónica y vehículos eléctricos de Norauto España, subraya que “la etiqueta Cero de los vehículos híbridos enchufables y la etiqueta ECO en los híbridos no enchufables es, sin duda, uno de los puntos más atractivos, especialmente en las ciudades”. Esto se debe a que estos vehículos pueden acceder a zonas de bajas emisiones y gozan de facilidades de estacionamiento. Además, ofrecen ventajas fiscales, menor consumo de combustible y gastos reducidos en mantenimiento.

Tipos de vehículos híbridos

Norauto destaca tres categorías principales de vehículos híbridos que los potenciales compradores deben considerar:

MHEV (Mild Hybrid) : Estos modelos cuentan con un sistema que apoya el motor de combustión con un motor eléctrico, pero no permiten la propulsión autónoma. Son ideales para conductores que buscan eficiencia.

: Estos modelos cuentan con un sistema que apoya el motor de combustión con un motor eléctrico, pero no permiten la propulsión autónoma. Son ideales para conductores que buscan eficiencia. HEV (Full Hybrid) : Tienen la capacidad de circular en modo eléctrico a bajas velocidades, lo que los convierte en una opción óptima para entornos urbanos con alto tráfico.

: Tienen la capacidad de circular en modo eléctrico a bajas velocidades, lo que los convierte en una opción óptima para entornos urbanos con alto tráfico. PHEV (Plug-in Hybrid): Se pueden recargar externamente y poseen la etiqueta CERO. Resultan perfectos para trayectos diarios, ya que pueden recorrer más de 100 km únicamente en modo eléctrico.

Claves para tomar la decisión acertada

Y estos son los nueve elementos clave que deben considerarse al elegir un vehículo híbrido: