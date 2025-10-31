Las averías de los coches híbridos que más miedo pueden generar en los conductores

NOTICIA de de Javi Navarro

Las averías en vehículos híbridos pueden ser motivo de auténtico temor para los conductores. Según un informe de la cadena de mantenimiento del automóvil Norauto, ciertas fallas en estos coches —que han alcanzado ventas de 350.762 unidades en lo que va del año, representando un 35% del mercado— pueden ser especialmente aterradoras. Estas averías no solo son temidas por la asiduidad con la que pueden presentarse, sino también por los altos costos y la complejidad de su reparación.

Víctor Pardo, responsable de reparación electrónica y vehículo eléctrico de Norauto España, afirma: “Hay averías que son especialmente temidas entre los conductores y ya no por su asiduidad, sino por su dificultad en la reparación y coste. Los vehículos híbridos no son ajenos y, por lo tanto, también tienen una serie de averías específicas de este tipo de vehículos que también se deberían evitar a toda costa”.

Averías más temidas en vehículos híbridos

Entre las averías consideradas “más terroríficas” para los conductores de vehículos híbridos no enchufables, se destacan:

La batería de alto voltaje: Su reemplazo es uno de los gastos más elevados, superando los 6.000 €. La degradación de la batería impide que el motor eléctrico funcione de manera óptima, afectando el rendimiento y la autonomía. Generalmente, los fabricantes ofrecen una garantía que cubre un lapso de ocho años o 160.000 kilómetros, pero su capacidad disminuye con el tiempo y el uso.

Su reemplazo es uno de los gastos más elevados, superando los 6.000 €. La degradación de la batería impide que el motor eléctrico funcione de manera óptima, afectando el rendimiento y la autonomía. Generalmente, los fabricantes ofrecen una garantía que cubre un lapso de ocho años o 160.000 kilómetros, pero su capacidad disminuye con el tiempo y el uso. El sistema eléctrico y cableado: Los fallos en el aislamiento o cortocircuitos pueden costar entre 500 € y 2.000 €, especialmente si es necesario reemplazar componentes esenciales.

Los fallos en el aislamiento o cortocircuitos pueden costar entre 500 € y 2.000 €, especialmente si es necesario reemplazar componentes esenciales. El inversor de corriente y la caja de cambios: Estos elementos son vitales para la transición entre el motor térmico y el eléctrico. Las reparaciones pueden alcanzar hasta 4.000 €. En los vehículos híbridos, la mayoría de las cajas de cambio son automáticas, lo que incrementa su costo en caso de avería.

Estos elementos son vitales para la transición entre el motor térmico y el eléctrico. Las reparaciones pueden alcanzar hasta 4.000 €. En los vehículos híbridos, la mayoría de las cajas de cambio son automáticas, lo que incrementa su costo en caso de avería. Las centralitas y los sensores: Un fallo en estas partes puede suponer un gasto de entre 300 € y 1.500 €, además de comprometer la seguridad y el consumo del vehículo.

Un fallo en estas partes puede suponer un gasto de entre 300 € y 1.500 €, además de comprometer la seguridad y el consumo del vehículo. La caja de transferencia: También conocida como “transfer”, es fundamental en vehículos de tracción a las cuatro ruedas. Muchas de las averías se deben a un mantenimiento inadecuado, así como a un uso incorrecto del mecanismo, con síntomas que incluyen ruidos anómalos o vibraciones durante la conducción.

Consejos para prevenir averías

Con el objetivo de evitar estas temidas averías, Norauto ofrece algunas recomendaciones útiles: