¿Cada cuánto hay que pesarse? Esto es lo que recomiendan los expertos

NOTICIA de de Cristian Pinto

Los excesos del verano pasan factura a nuestro cuerpo. Comida, cenas, barbacoas con amigos, fiestas… En esta época del año las dietas suelen posponerse durante unos meses, por lo que es normal engordar unos kilos. El momento de volver a subirse a la báscula tras las vacaciones de verano es algo que todos temen. Lo cierto es que los médicos y dietistas aconsejan no obsesionarse con el peso corporal y evitar pesarse todos los días.

En este sentido, muchos expertos también hacen hincapié en cambiar las dietas por hábitos saludables que se puedan mantener a largo plazo. Esto es tan importante como tener una buena relación con la báscula. Entonces, ¿es bueno pesarse? ¿Cada cuánto tiempo debemos subirnos a la báscula?

Ventajas e inconvenientes de pesarse

Controlar el peso corporal con una báscula puede ser útil cuando estamos realizando una dieta, bien para ganar o perder peso. Algunos médicos y nutricionistas recomiendan realizar esto de forma diaria para tener un control preciso y responsable del peso. Sin embargo, esto puede ser contraproducente y obsesionar a las personas.

Medir nuestro peso todos los días puede desencadenar respuestas psicológicas negativas y comportamientos poco saludables si el número que aparece en la báscula no es el que esperamos. Por ello, los expertos recomiendan no obsesionarse con el peso, pues hay otros indicadores de salud mucho más importantes.

Por ejemplo, si te vale una prenda de ropa que hace mucho tiempo no te cabía, es un buen indicador de pérdida de peso, sin importar lo que diga una báscula. Las emociones son un factor fundamental a la hora de realizar una dieta de pérdida de peso. Por ello, es muy útil evitar todo aquello que cause estrés o ansiedad, como puede ser el acto de subirnos a una báscula.

Cada cuánto pesarnos

Ante esta disyuntiva, los expertos recomiendan pesarnos una vez a la semana para entender cómo se comporta nuestro cuerpo en un término medio. Además, aconsejan hacerlo siempre el mismo día y a la misma hora, para que el número que aparezca en la báscula sea lo más representativa posible. De este modo, podrás tener un control estable del peso corporal sin caer en la obsesión.

Entiende a tu cuerpo

Si al subirte a la báscula ves un número que no esperabas para nada pese a haber hecho ejercicio y haber seguido una dieta, no te culpes, tu cuerpo puede variar en gran medida en un día. El principal culpable de ello es el agua. Por si no lo sabías, nuestro cuerpo está compuesto por agua entre un 50 % y un 70 %.

Además, en función de la alimentación, la retención de líquidos será una u otra. Por ejemplo, los carbohidratos hacen que el cuerpo retenga más agua, al igual que al hacer ejercicio y sudar eliminamos agua y, por tanto, reducimos nuestro peso.