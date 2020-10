Coches Carreteras que ya no tienen peaje a partir de 2021

En España se han liberalizado algunos de los peajes que han pasado a ser gratuitos en los últimos años.

Descubre el listado de los peajes gratis que hay por toda España.

Peajes que desaparecen en 2021

A fecha del 31 de agosto de 2021, dejan de ser de pago los siguientes tres tramos de peajes:

AP-7 entre Zaragoza y Tarragona, en concreto, el tramo Tarragona- La Jonquera.

AP-7 entre Montmeló y el Papiol

AP-2 Zaragoza-Mediterráneo.

Listado de peajes gratuitos

De la licitación 2018 2021 se han liberalizado tres tramos de peajes:

Autopista AP-4 entre Sevilla y Cádiz

AP-7 entre Tarragona y Alicante.

AP-1 entre Burgos y Armiñón.

