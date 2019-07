OCIO - TECNOLOGÍA Cinco destinos para viajar con niños este verano

¿Qué destino elegir para disfrutar de las vacaciones con niños? No siempre es una elección fácil, porque hay que buscar aquellos destinos que más posibilidades ofrezcan a todos los integrantes de la familia. Para ponértelo fácil, trivago.es ha seleccionado 5 destinos ideales para viajar este verano con los más pequeños. Destinos en los que encontraremos el mejor hotel y en los que no faltarán actividades para el ocio familiar.

1. La Costa Dorada

Port Aventura es uno de sus principales reclamos, pero no podemos olvidar sus estupendas playas, el delfinario, el parque de aventuras Jungle Trek, Aquópolis o Mini Tarraco, con actividades para los niños. Destino elegido, ¿y el hotel? Junto al Parque Natural dels Ports encontramos el Vilar Rural d”Arnes, un espacio que nos hará sentirnos como en nuestra propia casa, con la oportunidad de conocer de cerca las costumbres de la zona, así como realizar numerosas actividades (rutas de senderismo, rutas en bicicletas, baños en las piscinas naturales (los tolls), excursiones a los pueblos del entorno, trabajar en el huerto, talleres de cocina, torneos deportivos y conocer a los animales de la granja. Hay que destacar su restaurante buffet, y otros servicios como piscinas, sala de juegos y spa.

2. Lanzarote

Disfrutar de sus playas y del sol en familia. Son muchas las propuestas de ocio, desde el Parque Nacional de Timanfaya al Rancho Texas Park. Entre los hoteles más acogedores, y especialmente pensados para familias, está el H10 Lanzarote Princess, el cual cuenta con el espacio denominado Despacio Beauty Centre, tratamientos de belleza, relax y masaje. Además, cuenta con programas de animación infantil o actividades de piscina con barco pirata, sala de juegos o hacer manualidades…

3. Menorca

Son muchas las posibilidades que ofrece la isla para el ocio familiar, desde excursiones a caballo a la visita al parque AquaRock. Bien merece también una visita el parque Lloc de Menorca y, por supuesto, cualquiera de sus playas y faros. Uno de los hoteles más ideales para familias es el Royas Son Bou Family Club. Ofrece alojamiento a familias con niños de cualquier edad, y cuentan con servicio de niñera, zonas de ocio, piscina con barco pirata, cine infantil, sala de máquinas recreativas… Además dispone de servicio de guardería en horarios de almuerzo y cena.

4. La Costa del Sol

El litoral malagueño es un lugar idílico para disfrutar de las vacaciones en familia. Aquí vamos a encontrar una variada oferta de ocio y entretenimiento, desde los parques temáticos al Aqualand (Torremolinos) o el Tivoli World (Arroyo de la Miel). En esta zona de la geografía se encuentra además el pueblo pitufo de Júzcar y el Lobo Park, el único del mundo dedicado a los lobos. Lugares que a los niños les encantará visitar. Para alojarse, el Hotel Selwo Lodge, un complejo hotelero dentro del Parque Selvo Aventura, en Estepona. Son cabañas de piedra, decoradas con elementos africanos, y acondicionadas con todos los servicios básicos de una habitación de hotel.

5. Asturias

Un paraído natural, un lugar donde disfrutar al máximo de la naturaleza. Las rutas de aventura o visitas como la cueva de Tito Bustillo o la ruta de los dinosaurios van a encantar a los más pequeños. Para alojarse, en Colunga encontramos un hotel remodelado, el hotel Entreviñes, con todas las comodidades para disfrutar de una agradable estancia. Se encuentra en la denominada Costa de los Dinosaurios, donde se pueden ver huellas y otros restos óseos de dinosuarios (Museo del Jurásico de Asturias). Sin duda un gran atractivo para viajar con los niños.

Otras propuestas para vajar con niños este verano

Adentrarse al mar e irse de crucero es sin duda la mayor recomendación para las familias. El crucero supone un hotel flotante con todas las comodidades posibles y una amplia oferta de ocio tanto para padres como hijos, donde puedes llegar con las maletas y dedicarte simplemente a disfrutar. Todas las navieras incluyen programas de animación infantil y dedican mucho esmero en los más pequeños de la casa. La opción niños gratis ofrecidas en los paquetes vacacionales puede suponer descuentos muy ventajosos para viajar en familia.

La agencia de viajes online especializada en la venta de paquetes vacacionales, hoteles de costa y cruceros, se pone en la piel de los papas a la hora de planificar las vacaciones de verano y lanza sus recomendaciones para escoger destino, crucero u hotel para viajar con niños este verano y que todos lo pasen en grande.

Las opciones son múltiples y hay que tener en cuenta puerto de embarque, opción niños gratis, instalaciones del barco e idioma oficial del crucero. En cuanto al puerto de embarque, es recomendable que sea peninsular para así ahorrar costes en los traslados y una mayor comodidad para llegar hasta el puerto. Son bastantes las navieras que ofrecen la modalidad niños gratis, hay que prestarle atención porque abaratará el precio final total. Por otra parte el idioma oficial a bordo puede ser el español, el inglés, o tener a la vez varios idiomas oficiales (italiano, alemán, francés, español). Y por último las instalaciones del barco serán las que marcarán la diferencia. Las navieras internacionales cuentan con instalaciones espectaculares en sus modernísimos barcos, como enormes parques acuáticos con piscinas de todo tipo y toboganes, rocódromo, pista de bolos, pista de squash, etc. que hacen vibrar a niños y padres.

Paquete vacacional

Para las familias que decidan viajar a la costa con paquete vacacional, es muy recomendable que contraten vuelo+hotel+coche o tren+hotel+coche, por muy poco dinero más ganarán considerablemente en comodidad. Un coche de alquiler permite moverte a tu aire sin estar sujetos a horarios y condiciones de los transfer y pudiendo amoldarse al minuto a las necesidades de los pequeños cambiando sobre la marcha los planes.

Viajar a las islas

Por destinos, si se planea viajar a islas conviene buscar zonas e islas más tranquilas, como por ejemplo Menorca en Islas Baleares y Fuerteventura y Lanzarote en Canarias. En costas españolas, un destino muy preparado para familias y niños es Benidorm. Conviene prestarle atención también a la oferta complementaria del destino, comprobar que incluya parques de atracciones, acuáticos y temáticos, para que los niños se lo pasen bomba. En concreto Benidorm en la costa peninsular y Mallorca y Tenerife en islas, son tres destinos con una oferta de ocio infantil y juvenil muy completa. Asimismo es recomendable elegir los hoteles más cercanos a la playa para mayor comodidad en los desplazamientos.

Elegir el hotel

A la hora de elegir y reservar el hotel, es importante tener en cuenta los hoteles que cuentan con miniclub, tienen un buen programa de animación infantil y los que ofrecen niños gratis y todo incluido, ya que suelen estar más preparados para recibir a niños y ofrecer servicios y productos a su gusto. En los hoteles, la animación y el mini club nos aseguran que nuestros hijos van a encontrar una oferta de ocio adecuada a sus necesidades donde jugar con otros niños de su edad y con varios monitores atendiéndoles y cuidándose de ellos. Por otra parte, las opciones de niños gratis y todo incluido nos ayudan también a que no suba mucho el precio por viajar la familia al completo. Además, el todo incluido incluye también barra libre de helados y dulces, una opción muy atrayente para los pequeños.

Ya son muchos los hoteles que se han dado cuenta de una nueva realidad social y ofrecen precios ajustados a las familias monoparentales. Para los padres que viajan solos con sus hijos éstos hoteles ofrecen sus tarifas especiales donde los niños siguen viajando gratis o con un precio reducido aunque sólo le acompañe un adulto. No dejéis de informaros y seleccionar este tipo de hoteles si viajáis solos.

Disney World

Para finalizar las recomendaciones no podíamos olvidarnos de otra apuesta segura a la hora de viajar con niños: elegir un destino Disney. Visitar Disney World encanta a niños y adultos recreando los mundos de películas y cuentos infantiles que todos hemos vivido en nuestra infancia. Muy bien comunicado y con numerosos hoteles cercanos, todo está preparado para recibir a los niños en este mundo de fantasía y diversión que les vuelve locos.

