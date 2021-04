Sabías Que...

Comienza el cambio de guardia en el Palacio Real

Seguro que has visto alguna película o serie que escenifica el espectacular cambio de Guardia Real del Palacio de Buckingham de Londres. Pero, ¿sabes que puedes disfrutar de este espectáculo en vivo y en directo en España? Pues sí, en Madrid. A continuación te explicamos cómo es el proceso y cuándo puedes verlo.

Actos en el Palacio Real

Los actos que se celebran en el Palacio Real son dos, el Cambio de Guardia y el Relevo Solemne. Los dos actos son gratuitos y pueden acudir todas las personas que quieran verlo.

Cambio de Guardia

El cambio de Guardia Real se celebra todos los miércoles y sábados entre las 11:00 de la mañana y las 14:00 del mediodía. El acto se produce en la Puerta del Príncipe del Palacio Real.

Durante el acto dos centinelas a pie y dos a caballo realizan relevos cada media hora. Al desfile acompañan un flautín y un tambor que interpretan las marchas militares.

Relevo solemne

El acto de Relevo Solemne está durante 2021 suspendido de forma temporal por la pandemia. Sin embargo, en una situación normal, el acto se celebra el primer miércoles de cada mes siempre y cuando no lo impida el tiempo o la celebración de algún otro acto. Los meses de enero, agosto y septiembre no se realiza el relevo solemne.

El acto empieza a las 12 de la mañana y la entrada es por la puerta de Santiago. El relevo es un espectáculo que dura aproximadamente unos 50 minutos y comienza con la puesta en marcha de los puestos de guardia en la Plaza de la Armería.

El relevo rememora el acto que de forma diaria celebraban en los tiempos de los reyes de Alfonso XII y Alfonso XIII. Las fases y etapas del relevo solemne son:

Establecimiento de los puestos de Guardia en la Plaza de la Amería Pasar revista de la guardia entrante en la Plaza de Oriente Entrada de la guardia saliente en la Plaza de la Amería Desfile de la guardia entrante y su entrada en la plaza de la Amería Solicitud para realizar el relevo de los comandantes jefe de las guardias al coronel jefe Relevo de los puestos de artillería y caballería Relevo de los puestos de centinela a pie Retirada de los guardias



Desfile de los guardias salientes

Como cierre del acto, la Unidad de Música interpreta un concierto en la Puerta del Príncipe en la calle Bailén.

