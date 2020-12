Sabías Que...

Viaje

Qué hacer en Madrid sin salir de la Comunidad (69 planes)

¿Tienes un día libre por delante y no sabes qué hacer? ¿Se acerca el fin de semana y no quieres pasártelo en casa? Madrid esconde rincones y actividades que puede que desconozcas. Más allá de ver la Puerta del Sol, pasearte por Gran Vía o Preciados, la capital esconde planes para todos los gustos y todas las edades.

A continuación te contamos 68 los planes que puedes hacer en la Comunidad de Madrid, incluso en agosto.

Exposiciones

Si te gustan las exposiciones, en Madrid vas a encontrar cientos. Cada museo cuenta con diferentes exposiciones que puedes visitar.

A continuación te dejamos los principales museos de Madrid y los edificios culturales que realizan exposiciones temáticas que pueden convertir una mañana o tarde de sábado corriente en toda una aventura.

Museo Sorolla

Consulta en este enlace todas las exposiciones permanentes disponibles del Museo Sorolla. Aquí puedes consultar las diferentes exposiciones temporales del museo.

Museo Reina Sofía

Si quieres visitar el Museo Reina Sofía, en la siguiente dirección puedes consultar cuáles son las exposiciones actuales disponibles.

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Consulta todas las exposiciones disponibles en el Museo Thyssen a través de este enlace.

Museo arqueológico nacional

Además de la exposición permanente, el Museo Arqueológico Nacional alberga exposiciones temporales que harán de tu visita una experiencia más completa.

En este enlace puedes consultar las exposiciones temporales disponibles.

La casa encendida

A diferencia de los museos, la Casa Encendida no cuenta con exposiciones permanentes. Antes de ir a visitarla tienes que comprobar si tiene alguna exposición disponible.

Consulta las exposiciones temporales de La casa encendida en esta dirección.

CentroCentro

El espacio CentroCentro alberga diferentes exposiciones temporales. Puedes consultar las que están activas en el este enlace.

Tabacalera

La Tabacalera es otro de los espacios que aglutina diferentes exposiciones de arte contemporáneo. Si quieres saber más sobre sus propuestas, consulta las exposiciones disponibles en este enlace.

Museo del Ferrocarril

El Museo del Ferrocarril de Madrid alberga exposiciones permanentes y temporales. Si quieres saber más sobre ellas consulta las propuestas temporales de este museo. Aquí puedes ver el listado de exposiciones permanentes.

Instituto Cervantes

En este enlace puedes consultar la agenda cultural del Instituto Cervantes de Madrid.

Patrimonio Nacional

En el edificio del Patrimonio Nacional de forma periódica se inauguran exposiciones temporales.

Puedes consultar si hay alguna activa en el siguiente enlace.

Fundación Mapfre

La sala de exposiciones de la fundación Mapfre situada en Recoletos acoge de forma periódica diferentes exposiciones. Puedes consultar las propuestas disponibles a través de este enlace.

Museo Nacional del Romanticismo

El Museo Nacional del Romanticismo cuenta con una exposición permanente que se complementa con otras de carácter temporal que se realizan regularmente. Consulta el listado de exposiciones temporales disponibles en este enlace.

Museo de Historia

Puedes consultar las diferentes exposiciones del Museo de Historia de Madrid a través de esta dirección.

Biblioteca Nacional

Uno de los edificios culturales más importantes que alberga exposiciones de diferentes áreas es la Biblioteca Nacional. En este enlace puedes consultar las diferentes propuestas disponibles.

Museo Nacional de Antropología

Además de la exposición permanente que siempre está disponible, el Museo Nacional de Antropología cuenta con diferentes exposiciones temporales a lo largo del año. Consulta si hay alguna activa a través de este enlace.

Museo de Ciencias Naturales

En el Museo de Ciencias Naturales convergen exposiciones permanentes y temporales. Si no sabes cuándo ir, en este enlace te dejamos las diferentes propuestas disponibles en este museo.

Círculo de Bellas Artes

El círculo de Bellas Artes acoge de forma regular diferentes exposiciones temporales. Consulta en este enlace las propuestas disponibles.

Caixa Forum

El espacio Caixa Forum ofrece exposiciones temporales. Puedes consultar el catálogo en esta dirección.

IFEMA

En IFEMA se organizan diferentes exposiciones y eventos de todo tipo. Puedes acceder al catálogo completo de actividades de este espacio en la siguiente dirección.

Casa de América

Las exposiciones temporales de la Casa de América están disponibles a través de este enlace.

Matadero

En el Matadero de Madrid convergen diferentes eventos culturales de distinta índole. Si buscas algo más que una exposición, consulta el catálogo cultural de la programación del Matadero en este enlace.

Espacio Fundación Telefónica

En este enlace puedes consultar las diferentes exposiciones temporales que acoge el Espacio Fundación Telefónica.

Museo del Prado

El Museo del Prado alberga exposiciones permanentes y temporales. En este enlace puedes consultar cuáles están activas y cuáles son las próximas que van a inaugurar.

Real Academia de Bellas Artes

En este enlace puedes consultar el listado de exposiciones activas en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Escape room

Los escape room se han puesto muy de moda entre la gente joven. Esta actividad consigue convertir una tarde normal en toda una experiencia grupal.

Para poder jugar tenéis que reuniros unos cuantos amigos y elegir la temática que más os guste para jugar. Hay escape rooms de todo lo que te puedas imaginar: Misterio, terror, fantasía, policíaca, de historia, de aventuras… A continuación os dejamos algunos espacios donde se celebran Escape Rooms:

Exit Madrid

Aventurico. En este caso es apta para niños y adultos.

The Rombo Code

Incógnito Esta modalidad integra realidad virtual.

59:59

Enigma Exprés

El gran Escape

Exit / Salida – Atrapado en el museo

Actuaciones de teatro

El teatro es una actividad cultural muy presente en Madrid. Una disciplina artística que atrae a gran público puesto que hay obras de teatro para todos los gustos y las edades: Desde musicales, actuaciones de magia, teatro dramático, comedia…

A continuación os dejamos un listado con los principales teatros de Madrid y un enlace directo a su cartelera para que puedas comprobar en un sólo click cuáles son las actuaciones que tienen activas en ese momento.

Teatro Infanta Isabel

Teatro La Latina

Teatros Luchana

Teatro Marquina

Nuevo Teatro Alcalá

Teatro Lara

Teatro Español

Teatro Real

Teatro de la Comedia

Teatro Reina Victoria

Teatro de la Zarzuela

Teatro Lope de Vega

Teatro Bellas Artes

Teatro Rialto

El Pavón Teatro Kamikae

Teatro Galileo

Teatro Valle Inclán

Teatro Calderón

Teatro Circo Price

Cine

Ya sea en verano o en invierno, ir a ver una película al cine en Madrid con sus palomitas siempre es una buena opción. A continuación te dejamos una lista con una selección de los principales cines de Madrid y su cartelera.

Cines Yelmo

Cines Capitol

Kinépolis

Cines Callao

Sala Berlanga

Cine Iberia en Casa de América

Cineteca

Autocine RACE Madrid

Cines Renoir

Naturaleza

La Comunidad de Madrid cuenta con enclaves naturales impresionante que, si tienes la oportunidad, deberías visitar.

Algunos de los entornos naturales más bonitos de Madrid son:

Visitar Cercedilla tanto en verano como en invierno. Muchos inviernos nieva en la sierra de Madrid. Esto atrae a muchos madrileños hasta Cercedilla para jugar con la nieve y tirarse con las palas a través de las cuestas nevadas.

En verano Cercedilla también es una buena opción puesto que hay actividades como practicar tirolina en el que puedes divertirte con amigos o familiares.

Otro de los enclaves naturales más impresionantes de Madrid es el Bosque encantado de San Martín de Valdeiglesias que se encuentra en el Jardín Botánico.

Y otros puntos que tienes que visitar si eres un amante del entorno natural son: Rascafría y el Hayedo de Montejo.

Pueblos y localidades

Aunque si eres más de visitar pueblos y ciudades que de meterte en la montaña o en pleno bosque, en Madrid también encontramos diferentes localidades para visitar:

Buitrago de Lozoya

Patones de Arriba

San Lorenzo del Escorial

Aranjuez

Chinchón

