Los mejores escape room online para jugar con amigos

Tras varias semanas de cuarentena, se nos acaban las ideas para pasar el tiempo. Desde los primeros días de confinamiento hemos recurrido a los juegos de mesa, a los libros, a la cocina, a los juegos online, a las videollamadas… pero llega un momento en el que ya no sabemos qué hacer. No paramos de pensar en aquellos planes que hacíamos antes con gente de nuestro entorno y en los que haremos cuando todo vuelva a la normalidad…

Uno de los planes que nos viene a la cabeza que concentra diversión y entretenimiento son los Escape room. Pero, ¿y si pudieras hacer un escape room con tus amigos sin salir de casa? Te adelantamos que sí puedes hacerlo. Son los escape room online y a continuación presentamos una selección de los mejores para que podáis encontrar una nueva forma de diversión y de entrenamiento del cerebro durante esta cuarentena.

Mejores escape room online

Los escape room son uno de los planes más recurrentes para pasar una buena tarde con amigos. Un plan diferente que pone a prueba la capacidad de trabajar en equipo y nuestra destreza para resolver acertijos. Al ser un plan tan aclamado, hay escape room de todos los tipos: de miedo, de ciencia ficción, de humor, de películas o series de televisión, de investigación… y muchísimos más. Existen los escape room de mesa y también, a causa del confinamiento por el coronavirus, han proliferado los escape room online. A continuación presentamos una selección de los mejores escape room online para hacer esta cuarentena algo más amena.

TEMÁTICA CORONAVIRUS

Era de esperar, que del mismo modo que han surgido series, películas y documentales acerca de pandemias y de virus, se hayan hecho escape room online sobre temas relacionados con el coronavirus. Los más conocidos son los siguientes:

Apocalipsis higiénico

Tan sólo con leer el nombre ya te haces una idea. El escape room online Apocalipsis higiénico está creado por la empresa The Paradox Room se basa en una de las realidades que sufrimos con la llegada del coronavirus a España, la compra masiva de papel higiénico que agotó este recurso en muchos establecimientos.

El juego nos sitúa en el año 2043, momento en el que un producto como el papel higiénico se ha convertido en un algo exclusivo de las clases más altas. Tras el fallecimiento del príncipe africano Jones Dimka, te enteras que la fortuna que deja a heredar es un palet de papel higiénico. Al enterarte de la noticia, decides hacerte pasar por uno de sus descendientes.

A este modelo de escape room puedes jugar o solo o en grupo. En caso de hacerlo en grupo será una persona sola la que maneje los mandos del ordenador aunque las decisiones las toméis entre todos mediante una video llamada o en el caso de hacerlo con tu familia, tomar de forma conjunta las decisiones de forma personal.

Según los creadores la duración media de resolución de este tipo de escape room es desde una hora y media hasta alrededor de las tres horas. Aunque es una media, habrá personas que puedan hacerlo antes y otras que no puedan terminarlo. Es gratis y según las recomendaciones de los creadores, es mejor jugar desde un ordenador puesto que en los móviles no aparece todo el contenido.

El papel de tu vida

El papel de tu vida también versa sobre el papel higiénico. Está creado por Carlos te cuenta Ciencias. Se trata de un juego en el que sois los agentes encargados de ayudar a la CIA y encontrar un cargamento de papel higiénico que ha desaparecido. Este escape room cuenta con hasta tres aventuras diferentes. Es recomendable hacerlo por ordenador porque es necesaria la descarga de algunos archivos para poder jugar.

La cura del virus

La temática de La cura del virus es muy clara: Los jugadores son dos investigadores de laboratorios diferentes, uno de España y otro de China. El objetivo es conseguir la vacuna contra el coronavirus. Cada uno de los investigadores ha hecho grandes hallazgos y habéis conseguido descifrar parte del código genético que ayudará a crear la vacuna.

Ahora es el momento de que os pongáis en contacto y conseguir hacer la vacuna. Pero de repente salta el estado de emergencia, se bloquean las puertas de los laboratorios y os quedáis encerrados dentro. Por tanto la misión principal de este escape room online es conseguir llegar a la sala de ordenadores desbloqueando diferentes salas para poder comunicaros los hallazgos y fabricar la vacuna.

Para poder jugar a este escape room es necesario dos dispositivos. O bien dos ordenadores, o un móvil y un ordenador, o un móvil y una tablet. Cada jugador mirará su propia pantalla.

Escape Cuarentena

En el escape room online Escape Cuarentena partes de la situación real de la cuarentena en la que vivimos, tu misión es salir a comprar el pan. Para poder salir de casa tendrás que resolver una serie de acertijos y problemas. El objetivo es hacerlo en el menor tiempo posible, puesto que todo el mundo va a comprar el pan. Si tardas menos de una hora y media en conseguir salir podrás hacerte con un pan horneado, mientras que si tardas tres horas, sólo podrás hacerte con las migas.

TEMÁTICA PELÍCULAS

Los escape room sobre películas o sobre series de televisión son muy aclamados y demandados por el público. Uno de los que se ha convertido al mundo digital es el de Harry Potter.

Hogwarts Digital Escape Room

Hogwarts digital escape room se adentra en el mundo de Harry Potter. Así que si eres un gran fan de esta saga de películas te encantará adentrarte en este mundo. Eso sí, está en inglés, así que para poder superarlo deberás tener unos mínimos conocimientos del idioma o alguien que te ayude.

En este escape room online te conviertes en un alumno de primer año de Hogwarts. Según llegas a la habitación te dicen que los muggles son encerrados y para poder salir tienes que descifrar acertijos y puzles. Es un escape room que nos permite jugar o bien de forma individual o en grupo.

TEMÁTICA ESPACIO

¿Te gusta la astronomía y todo lo que tiene que ver con el universo? Si es así, este escape room online va a ser tu mejor aliado durante esta cuarentena.

Escape Room Estelar

Lo primero que tenemos que saber sobre Escape Room Estelar es que es de pago. Se trata de una versión del juego que permite la participación de hasta 6 jugadores.

Este escape room estelar está ambientado en el espacio y la trama principal del juego es que estás perdido en medio del universo. Para poder ganar debes localizar las coordenadas en las que te encuentras que han sido encriptadas.

TEMÁTICA FUTURO

Este escape room combina una historia de un doctor con una máquina del tiempo estropeada. ¿Te animas?

Hora 26

La temática de Hora 26 parte de la situación del Doctor Arribia que llega del futuro para transmitir los conocimientos necesarios para el desarrollo de una tecnología punta. Sin embargo los problemas empiezan cuando su máquina del tiempo se estropea y no puede volver a su época. El doctor Arribia está confinado en el futuro y necesita nuestra ayuda para configurar la máquina y volver a su época. Es un juego gratuito y está pensado para grupos de entre 1 y 3 personas.

TEMÁTICA ASESINATOS

¿Habéis jugado alguna vez al Cluedo? Pues estos escape room online son lo mismo. La misión consiste en desvelar quién es el asesino:

Aco Game

Aco Game es un escape room online creado por Acoplaos. Se trata de un juego idéntico al Cluedo en el que tienes tres oportunidades para averiguar quién es el asesino, cómo ha matado, con qué herramienta y dónde se ha producido el asesinato.

Misterio en el Botánico

El juego Misterio en el Botánico destinado para los niños más pequeños les transporta como buenos exploradores a investigar todo lo que aparece aplicando los conocimientos botánicos para resolver un misterioso asesinato. Ha sido creado por el CSIC junto con la Universitat de València, el Jardí Botànic de Valencia y la FECYT.

TEMÁTICA TERROR

Son muy típicos los escape room que nos hagan sudar de miedo. Y evidentemente, tienen una versión online.

La melodía maldita

La melodía maldita es un escape room creado por la empresa Insomnia Corporation y gira en torno al mito de la melodía maldita por la que se dice que si escuchas la canción mueres en 24 horas… Tu objetivo será salvarse. Podrás hacerlo solo o en grupo.

TEMÁTICA CULTURA

Si te apasiona el mundo del arte y de la investigación no puedes dejar de jugar a estas versiones.

Robo al museo

En este escape room de Robo al museo nos situamos en París, en el museo del Louvre. Has viajado a la ciudad del amor junto a tu equipo porque habéis sido contratados para robar el célebre cuadro de La Gioconda sin ser descubiertos.

Sherlock Holmes

En este escape room online https://sala-sherlock-holmes.weebly.com/ tienes que detener a un ladrón que se ha hecho con la estatua de oro que estaba en la cima de la torre de Londres y descubrir donde la tiene escondida.

TEMÁTICA CIENCIA

En este caso presentamos uno relacionado con un virus, aunque no es el COVID-19.

El suero del profesor Javinski

El suero del profesor Javinski está enfocado para jugar en grupos de unos 4 jugadores. Cada uno de vosotros tenéis una localización distinta y a través de videollamadas tenéis que resolver un total de 6 experimentos. Cada jugador va a tener un panel de laboratorio y debéis comunicaros con el resto para acceder al suero del profesor Javinski y así salvar al país de un virus.

Cómo entrenar el cerebro

La compañía La Caja Lista, que realiza escape room en teatros con experiencias inmersivas, ha puesto a disposición de todo el mundo un libro en el que se recogen diferentes acertijos y problemas para resolver. Estos enigmas para combatir durante una cuarentena recogen una serie de acertijos y problemas que están destinados a todos los públicos y que tienen varios niveles de dificultad. Existen dos tipos de enigmas, en los que tienes que adivinar quién es el asesino y en aquellos que tienes que resolver un problema concreto que se plantea.

¿Qué es un escape room online?

Para poder hacernos una idea, un escape room online es la versión virtual de los escape room tradicionales. Aunque con una gran diferencia, en este tipo de juegos no tenemos que desplazarnos a un local o nave física, puesto que se hace desde el ordenador. Se trata de un juego en el que para poder superar la partida tenemos que descubrir acertijos y retos para encontrar la salida de la habitación. Si alguna vez habéis tenido la oportunidad de jugar al juego de mesa de escape room, ya sabéis cómo funciona.

¿Cuál es la finalidad de un escape room online?

A causa del confinamiento, los escape room, al igual que la mayoría de los servicios han tenido que cerrar. Por este motivo algunas empresas han decidido reinventarse y adaptarse a esta etapa de cuarentena. Para ello han creado esta modalidad de escape room online que permite a todos los usuarios poder jugar tanto en familia como con amigos, o en solitario si se prefiere, a este juego de estrategia y acertijos para salir de la habitación, aunque en este caso, al ser totalmente virtual, todo se realizará online y ganamos el juego sin movernos de donde estemos.



