El Black Friday impulsa el gasto navideño de los españoles en 140 euros

NOTICIA de de Javi Navarro

Ocho de cada diez españoles (81,9 %) aprovecharán las ofertas del Black Friday para adelantar las compras navideñas, según el ‘II Estudio Hábitos de consumo de los españoles: Black Friday y Navidad’ de Oney, entidad financiera especializada en soluciones de pago. Este adelanto en las compras no solo es una estrategia para obtener descuentos, sino que también incrementa el gasto medio en regalos, alcanzando 140 € más que aquellos que no participan en esta jornada comercial.

Expectativas de gasto y tendencias de compra

En esta temporada, los españoles han manifestado su intención de gastar casi 411 € de media en regalos, lo que representa un 4,8 % de aumento respecto a 2024. El desglose de las intenciones de gasto revela que el 53,4 % planea mantener el presupuesto del año pasado, un 28,1 % tiene la intención de gastar menos y el 18,5 % piensa invertir más.

Las expectativas de gasto se distribuyen de la siguiente manera:

33,4 %: Entre 200 y 399 €

Entre 200 y 399 € 28,8 %: Menos de 200 €

Menos de 200 € 18,5 %: Entre 400 y 599 €

Entre 400 y 599 € 6,4 %: De 600 a 799 €

De 600 a 799 € 12,9 %: 800 € o más

Desde una perspectiva regional, los ciudadanos de Canarias (546,1 €), Extremadura (545,5 €) y Castilla-La Mancha (505,1 €) se destacan como los que más gastarán en estas festividades. Por el contrario, Baleares (181,6 €), Aragón (268,2 €) y Cantabria (305 €) son las comunidades que prevén el menor desembolso.

La financiación como aliada en las compras navideñas

En medio de un contexto económico desafiante, 1 de cada 4 españoles (25,8 %) considera recurrir a algún tipo de financiación para hacer frente a sus compras navideñas. Dentro de este grupo, el 6,4 % planea solicitar un préstamo personal, mientras que el 19,4 % optará por el aplazamiento de pagos, siempre y cuando el comercio lo permita. Este recurso es particularmente popular entre los más jóvenes y aquellos con menores ingresos.

Un dato relevante indica que el 26,7 % de los españoles no prioriza la financiación en sus compras, mientras que solo el 8,2 % se decanta por comercios que ofrecen opciones de financiación.

Preferencias de regalo en Navidad

En cuanto a las preferencias de regalo, destacan la moda (52,6 %), la tecnología (46,1 %) y los viajes (29,1 %). En términos de género, las mujeres tienden a gastar más en moda (58,4 %), salud y bienestar (33,5 %), mientras que los hombres destinan la mayor parte de su presupuesto a tecnología (55,6 %).

Respecto al canal de compra, casi 4 de cada 10 españoles (38,6 %) prefieren las tiendas físicas para una mejor experiencia de compra, mientras que un 31,9 % disfruta de la comodidad de comprar online. Entre los jóvenes y aquellos con menores ingresos, la preferencia por las tiendas físicas es más marcada, contrastando con la tendencia de los consumidores de entre 35 a 44 años, que optan más por lo digital.

Xochitl Gonzalez Mora, CMO de Oney España, afirma: “El Black Friday es un punto de inflexión para el consumo navideño en España. Lejos de limitarse a descuentos puntuales, actúa como un potente reclamo que anima a los españoles a adelantar y organizar sus compras, destinando parte importante de su presupuesto a los regalos navideños. En este marco, contar con soluciones de pago flexibles y responsables es clave para ayudarles a planificar mejor y vivir unas fiestas con mayor tranquilidad”.