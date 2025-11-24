Las cinco marcas de ropa urbana con mayor crecimiento y que dominarán España el 2026

A medida que el año 2025 concluye, las marcas de ropa urbana han visto un notable aumento en la demanda en España. Según un análisis de las búsquedas en Google realizado por JD Sports, se prevé que estas marcas continúen conquistando el mercado español en 2026. Las tendencias de la estética Y2K y el estilo blokecore han guiado este crecimiento, impulsado por la visibilidad en redes sociales y el apoyo de celebridades.

El interés por las “Tendencias para 2026” se ha disparado un 96 % en las búsquedas en Google en las últimas semanas, lo que indica un deseo palpable entre los consumidores de anticipar lo que está por venir en el mundo de la moda. Los expertos de JD Sports han identificado las cinco marcas cuya popularidad ha crecido visiblemente y que están bien posicionadas para convertirse en imprescindibles el próximo año.

Las cinco marcas de ropa urbana con mayor crecimiento en 2025

Juicy Couture

Demanda de búsqueda interanual: 55 %

Volumen de búsqueda mensual: 14.800

Demanda de búsqueda interanual: 36 %

Volumen de búsqueda mensual: 201.000

Demanda de búsqueda interanual: 24 %

Volumen de búsqueda mensual: 27.100

Demanda de búsqueda interanual: 23 %

Volumen de búsqueda mensual: 110.000

Demanda de búsqueda interanual: 3 %

Volumen de búsqueda mensual: 135.000

Juicy Couture: el regreso del estilo Y2K

La marca Juicy Couture ha experimentado un impresionante repunte, con un aumento en la demanda interanual del 55 % y un promedio de 14.800 búsquedas mensuales. Conocida por sus chándales de terciopelo y elementos brillantes, Juicy Couture es ahora un elemento básico en el armario de muchas influencias de moda. La reciente colaboración con la cantante Ana Mena reafirma su estatus en el renacer de la estética Y2K.

ASICS y su dominio en el mercado

ASICS ha demostrado ser una de las marcas más sobresalientes de 2025, casi alcanzando a gigantes como Nike y Adidas. Con un incremento del 36 % en las búsquedas, y el mayor volumen de búsquedas mensuales de las cinco marcas, ASICS se ha consolidado como una opción preferida por los consumidores. Modelos como las ASICS Gel-NYC y GEL-1130 son ahora esenciales, lucidos por celebridades como Kendall Jenner y Hailey Bieber.

El auge del running en ropa urbana

El segmento del running ha ganado un terreno significativo, consolidándose como una de las categorías más dinámicas en el mercado español. Cada marca presenta un enfoque propio:

On Running : con un crecimiento del 24 % en búsquedas, destaca por su diseño minimalista y tecnología de rendimiento.

: con un crecimiento del 24 % en búsquedas, destaca por su diseño minimalista y tecnología de rendimiento. Salomon : ha tenido un crecimiento del 23 % interanual, atrayendo a los consumidores con su multisectorialidad y estética ‘gorpcore’.

: ha tenido un crecimiento del 23 % interanual, atrayendo a los consumidores con su multisectorialidad y estética ‘gorpcore’. Under Armour: aunque su aumento es más modesto (3 %), cuenta con 135.000 búsquedas mensuales, manteniéndose como una opción confiable entre entusiastas del fitness.

Perspectivas

Según Paula Guerola, Digital Trading Manager para Iberia en JD Sports, “en 2025, hemos sido testigos del regreso de marcas icónicas como Juicy Couture, que no da señales de ralentizarse. Al mismo tiempo, ASICS y On Running han emergido como competidores significativos en la industria. Las redes sociales son un motor que continuamente marcan nuevas tendencias en zapatillas y moda”. Guerola continúa: “Este año ha representado un renacimiento y disrupción, sugiriendo que estas marcas están preparadas para seguir marcando tendencias en 2026”.