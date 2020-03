Cosas que hacer en casa Gratis por el coronavirus

Sabías Que...

¿Estás aburrido en casa? La cuarentena en casa por el coronavirus puede ser agobiante, por lo que a continuación vamos a proponerte un montón de cosas que hacer en casa por la crisis sanitaria del coronavirus gracias a tu conexión a Internet.

Para empezar, puedes hacer ejercicio en casa para liberar tensiones y que te ayude a relajarte, incluso practicar yoga e incluso meditar.

Si tienes niños, puedes hacer slime con ellos, ver anime o doramas y también instalarle en la tablet alguna de las mejores apps educativas gratuitas.

O incluso hacerte una limpieza facial tú misma o ya puestos debido al cierre de comercios comprar en Zara online aprovechando que las tiendas online no cierran.

Las posibilidades son infinitas gracias a Internet, te proponemos a su vez todas estas actividades para poner fin al aburrimiento:

Ver fútbol

Si lo tuyo es el deporte, concretamente el fútbol, a falta de partidos de competición siempre puedes volver a ver los mejores partidos de fútbol. Y el periodista deportivo Julio Maldonado, ‘Maldini’, ha comunicado desde su cuenta de Twitter que recomendará un partido por día y dejará el enlace a MEGA para descargarlo y verlo tranquilamente. El primer partido propuesto fue el mítico Man United contra el Real Madrid de abril de 2003, cuando Ronaldo hizo hat trick:

Chicos, hagamos más llevadero estos días sin fútbol no? Os subo cada día un partidazo de mi archivo. Será link de Mega.

Hoy el mítico Man United vs Real Madrid abril 2003 (hat trick Ronaldo). Haced RT para que lo disfrute la mayor gente posible!! https://t.co/tStLyzAU7T https://t.co/rsAL975VKV pic.twitter.com/fibIwX2vfE — Julio Maldonado (@MundoMaldini) March 12, 2020

Ver películas

Además de las plataformas de pago como Netflix, Amazon Video, Disney o HBO, también puedes acceder a un amplio catálogo de películas para ver en streaming gratis en eFilm, un nuevo servicio que lleva muy poco en funcionamiento pero que cuenta con 20.000 contenidos de cine español, cine europeo, cine independiente, cine clásico y conciertos de música. Y ahora viene lo mejor, tan solo basta con tener un carnet de biblioteca de las siguientes comunidades autónomas: Comunidad de Madrid, Generalitat de Catalunya, Murcia, Guadalajara, Canarias, Navarra, País Vasco, Asturias y la localidad de Vigo.



>> Otras plataformas gratuitas para ver películas gratis de forma legal

Ver teatro online

La Teatroteca permite ver teatro online, concretamente algo más de 1.500 grabaciones de espectáculos teatrales. En su página web puedes ver las obras disponibles desde teatro para niños, comedias españolas de actualidad, danza, zarzuela y también teatro clásico español.

Ir de museos

El Museo del Prado, el Reina Sofia y el Thyssen ofrecen contenido audiovisual y explicación de cuadros a través de sus webs para quien le interese. Pero no son los únicos, se les unen también por la crisis del coronavirus el Arqueológico Nacional o La Casa Encendida. Estos espacios de cultura y arte desarrollarán acciones especiales para acercar sus muestras a las personas que quieran acceder a ellas, sin coste, desde sus casas.

Otros museos internacionales que también se pueden visitar son:

Museo Vaticano (Roma)

Galería Ufizzi (Florencia)

Museo Louvre (París)

Museo Arqueológico (Atenas)

Museo Británico (Londres)

National Art Gallery (Washington)

Otra herramienta para visitar museos, en este caso de Google, es e Arts and Culture. Aquí puedes encontrar videos 360, para lo que es recomendable visualizarlos con unas gafas 360, y vivir experiencias como nadar con un dragón marino prehistórico o simular que estás dentro del transbordador espacial Discovery.

Leer revistas

La editorial Hearst ha hecho una propuesta muy interesante para ofrecer en abierto sus revistas para que todo el que quiera las pueda consultar. Las revistas a las que se puede acceder de forma gratuita, previo registro en la plataforma Kiosco y más desde su aplicación en Google Play o en la App Store para descargar los títulos que más te gusten de la lista siguiente: ELLE, Diez Minutos, Harper’s BAZAAR, Cosmopolitan, Car and Driver, Esquire, ELLE Decoration, ELLE Gourmet, Men’s Health, Women’s Health, Runner’s World, Fotogramas, Casa Diez, Cocina Diez, DeViajes, Mi Casa, Nuevo Estilo, QMD y SuperTele.

