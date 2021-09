Sabías Que...

Dónde ver fútbol gratis por Internet

de Jessica Pascual

El fútbol se ha convertido en el deporte más seguido y consumido de todos los tiempos, por lo que existen multitud de alternativas para ver partidos de fútbol gratis por Internet. Para conseguir este objetivo, en España dispones de las mejores páginas y plataformas sin que tengas que estar instalando complicados programas en tu ordenador. Toma nota de la siguiente información para ver partidos gratis por Internet y comienza a disfrutar de las mejores jugadas.

Sin cortes

En gran cantidad de ocasiones, cuando intentamos ver fútbol online gratis por Internet, nos encontramos con enlaces que están rotos o repletos de banners publicitarios. El principal motivo de esto es que muchas de las páginas que se encuentran activas en la red no son legales. Sin embargo, en esta información te proponemos alternativas totalmente fiables y gratuitas. Por ello, lo más recomendable es que conozcas las diferentes plataformas existentes en la actualidad para ver partidos online sin cortes y de manera segura.

En directo sin descargar

Si lo que quieres es disfrutar de los encuentros de forma gratuita por Internet sin tener que descargarlos, te recomendamos que utilices las siguientes plataformas de streaming o las mejores páginas para ver fútbol.

Facebook Sports

Facebook sports es una de las plataformas de streaming que mejores resultados está cosechando en los últimos meses, sobre todo, por las múltiples y novedosas posibilidades que ofrece a los verdaderos aficionados al fútbol desde la llegada de las retransmisiones deportivas a la televisión.

En los últimos años, varios equipos retransmitieron sus partidos íntegros desde su fanpage, regalando de manera gratuita este contenido a sus miles de aficionados. A pesar de que eran partidos amistosos, la iniciativa tuvo tan buena acogida que comenzará a aplicarse a otros partidos en abierto. Curiosamente, la primera liga profesional que suscribió un contrato de estas características con Facebook fue la Liga Española en 2018. Por ejemplo, las semifinales de la Copa del Rey española se retransmitieron a través de la página oficial de la Liga y en Facebook, mediante su tecnología de streaming en vivo.

Por su parte, la primera liga profesional del mundo que emitió sus partidos a través de Facebook fue la mexicana. Por tanto, los aficionados pudieron ver 46 encuentros de temporada de la primera división de México totalmente gratis. Si te interesa saber cómo ver fútbol a través de esta vía pero no sabes cómo usar Facebook porque no utilizas las redes sociales, te contamos cómo aprender a utilizar Facebook paso a paso.

Roja Directa

Seguramente ya habrás oído hablar de Roja Directa anteriormente, puesto que es la página por excelencia para ver un partido gratis por Internet. Tiene una antigüedad de más de 8 años y ofrece enfrentamientos deportivos de Europa y América, con una buena calidad de imagen. Su interfaz es muy sencilla e intuitiva de utilizar. En su página principal, puede encontrar todos los partidos que se emiten ese mismo día, con sus respectivos horarios. Además, incluye resúmenes, otros partidos grabados y algunas ruedas de prensa importantes.

Su amplia oferta de emisiones incluye también la Liga inglesa, así como otros tipos de deporte, como tenis, Fórmula 1 o Moto GP. Además, uno de sus grandes puntos a favor es la estabilidad de sus contenidos, pudiendo ver fútbol gratis en Internet sin cortes.

Desde las casas de apuestas

Otras alternativas totalmente legales para ver fútbol en Internet son las páginas web de las casas de apuestas digitales. En muchas de ellas, existe la posibilidad de que sigas en vivo el desarrollo del partido de tu equipo favorito de forma sencilla. Para ello, tan solo tienes que realizar una mínima apuesta de céntimos, hacer una apuesta online, o directamente, acceder sin ningún tipo de requisito.

Bet365 Streaming

Para poder ver fútbol en directo por Internet en la famosa casa de apuestas Bet365 tan solo tienes que rellenar un breve formulario de registro y tener un balance positivo en apuestas. Además, existe un truco muy extendido entre los usuarios, con el objetivo de no gastar dinero, que es hacer una pequeña apuesta de 10 céntimos y de este modo, poder comenzar a disfrutar de todo el partido gratis. Tan solo tendrás que pinchar sobre la opción En Directo y ver el partido que más te apetezca. En esta plataforma, se encuentran disponibles todos los partidos online, independientemente del campeonato o del país escogido.

Bet365 ofrece programación de varias ligas como, por ejemplo, la Liga Española, la Bundesliga y la Ligue 1, entre otras muchas. Todos los partidos son legales, ya que se encargan de pagar la licencia para poder retransmitir sin problemas desde su página web.

BWin TV Streaming

Si, por el contrario, decides ver los partidos de tu equipo preferido en Bwin, tan solo tienes que estar registrado y disponer de algo de saldo en el cajero virtual de la página. Además, si es la primera vez que accedes a este servicio, obtendrás de regalo un bono de bienvenida de 50 euros en apuestas. Una vez hayas completado los pasos iniciales, tendrás que entrar en el apartado de apuestas en directo y elegir el partido que quieras ver. Como en el caso anterior, muestran casi todo su abanico de posibilidades en abierto, independientemente de la liga y del país.

Por tanto, para ver fútbol gratis por Internet desde Bwin TV tan solo tienes que hacer un depósito en tu cuenta de menos de 5 euros, aunque no es necesario que lo apuestes. Posteriormente, tras pinchar en Apuestas en vivo, ya podrás empezar a disfrutar de todos los minutos de deporte que desees.

William Hill TV

En esta ocasión, a diferencia de las dos anteriores, William Hill no requiere que realices un depósito de dinero, por mínimo que sea. Ofrece un servicio totalmente gratuito y te permite ver los partidos retransmitidos directamente desde su propio portal. El único requisito es que tengas una cuenta, pero sin pagos ni bonos. Su oferta también es muy variada y extensa, incluyendo las ligas más famosas del mundo y otras menos comunes, como la liga de Sudáfrica o las competencias futbolísticas de Europa del este. Además, si disfrutas con el visionado de deportes en streaming, en William Hill también puedes ver el golf, el baloncesto o el tenis, entre otras disciplinas.

Con operadores

Los operadores de televisión en los que vas a poder ver desde casa la temporada 2020/2021 son Orange y Movistar. En lo detallado a continuación no se tiene en cuenta las ofertas de canales de fútbol que emitan en lugares públicos.

Tarifas de Orange

Orange va a emitir de forma gratuita el fútbol en sus tarifas Love Total durante toda la temporada. Los partidos que se incluyen en esta oferta son los de La Liga Santander de Primera División y los de La Liga Smartbank de segunda división. También la Champions League y la Europa League.

3 tarifas de fútbol Orange Total:

Love total es la más barata que cuenta con fibra 500 megas y una línea con llamadas ilimitadas por 70 euros al mes. Con descuento de 25 euros durante los seis primeros meses.

es la más barata que cuenta con fibra 500 megas y una línea con llamadas ilimitadas por 70 euros al mes. Con descuento de 25 euros durante los seis primeros meses. Love total plus 4: Fibra hasta 1Gbps, 4 líneas con llamadas ilimitadas por 105 euros al mes y los seis primeros meses un descuento de 25 euros mensuales, es decir, hasta 150 euros en total.

Tarifas fútbol Movistar

Con Movistar la oferta de partidos cubre las mismas temporadas: La Liga Santander de Primera División, La Liga Smartbank de segunda división, La Champions League y la Europa League. Existen tres tarifas diferentes de esta compañía con los que puedes disfrutar de todos los partidos de la temporada 2020/2021:

Movistar Fusión Selección Plus que tiene Fútbol y 600 megas. La oferta es de 57,50 euros mensuales hasta el 2022 y sin permanencia. Una vez llegue 2021, la tarifa asciende hasta 120 euros al mes. Esta tarifa cuenta con dos líneas móviles, la primera llamadas, sms y gigas ilimitados y la segunda a 0 céntimos el minuto.

que tiene Fútbol y 600 megas. La oferta es de 57,50 euros mensuales hasta el 2022 y sin permanencia. Una vez llegue 2021, la tarifa asciende hasta 120 euros al mes. Esta tarifa cuenta con dos líneas móviles, la primera llamadas, sms y gigas ilimitados y la segunda a 0 céntimos el minuto. Fusión total Plus tiene una tarifa promocional de 69 euros al mes y 184 a partir de 2021. Cuenta con tres líneas móviles, las dos primeras llamadas, mensajes y gigas ilimitados.

