Las 6 páginas para ver el fútbol gratis por internet

NOTICIA de de Cristian Pinto

¿Quieres seguir todos los partidos de tu equipo favorito en directo y sin pagar un euro? Las compañías encargadas de emitir el fútbol tienen unos precios cada vez más elevados, por lo que es probable que hayas pensado en dejar de pagar sus servicios. Una opción para poder ver el fútbol gratis por internet es desde alguna de las siguientes páginas totalmente gratuitas que te proponemos. Eso sí, es posible que en algunas de estas webs haya una gran cantidad de anuncios que molesten durante la visualización del partido. También puede que la emisión vaya unos segundos retardada.

En esta otra información, puedes consultar algunas aplicaciones para ver el fútbol gratis y en directo desde el móvil, para que puedas disfrutar de las mejores competiciones como la Champions League.

Kora Online TV, la página árabe para ver el fútbol

La web de Kora Online TV es una de las que mejor funciona. Su web no tiene casi publicidad, por lo que la experiencia de usuario es muy buena. En su menú principal puedes encontrar un calendario con los mejores partidos del día que incluyen un enlace directo para ver la retransmisión cuando sea la hora. Además, también puedes consultar los resultados de los partidos del día anterior y los horarios de los partidos del día siguiente.

Ten en cuenta que el partido puede llevar unos segundos de retraso respecto a la emisión en directo y los comentarios pueden ser extranjeros. Si esto no es un problema para ti, esta web te será muy útil.

Elitegol TV

ElitegolTV es una de las webs más conocidas para ver el fútbol gratis por internet. El único problema que tiene es que su dirección web cambia constantemente, pero siempre está disponible. Desde esta página podrás encontrar partidos en directo y en diferido de las principales ligas y competiciones. Además, no solo ofrece fútbol, sino que también puedes ver competiciones de tenis, Fórmula 1 o MotoGP.

Sportlemon TV

Al igual que la página anterior, Sportlemon TV ofrece una gran variedad de competiciones y de deportes en directo. La web es muy sencilla de utilizar, solo tienes que filtrar por deportes y aparecerán las principales competiciones y el horario de los partidos.

Batmanstream

Si quieres ver cualquier competición futbolera del mundo u otros deportes, Batmanstream es la página web más completa. Solo tienes que acudir a su barra de navegación en la parte superior de la pantalla y elegir el deporte que quieras ver. Eso sí, es posible que te aparezca mucha publicidad al pinchar sobre uno de los enlaces.

LiveSoccerTV

La página web de Footballstreaming ahora se llama LiveSoccerTV y funciona de maravilla. Desde su menú principal tienes acceso a las principales competiciones de fútbol. Además, también puedes consultar los próximos encuentros más importantes ordenados por fechas.

YouTube

Esta plataforma no necesita presentación alguna. Quizás no sepas que algunas cadenas de televisión autonómicas emiten sus contenidos también por YouTube. En el caso del fútbol, si hay algún partido que se emita gratis y en abierto por televisión, pero no puedas sintonizarlo porque es de una cadena autonómica, puedes probar a buscar por YouTube la emisión en directo. Solo escribe en la barra de búsqueda el partido y el nombre del canal de televisión que lo retransmite. Es posible que lo estén emitiendo en directo por YouTube.

