Lista de las 34 plataformas de streaming para verlo todo

¿No sabes qué serie o película ver? Si eres de los que suele preguntar a amigos recomendaciones de series y películas, pero ya has visto todos los títulos que te proponen, o si ya no sabes en qué secciones meterte de la plataforma de streaming que tienes contratada porque te sabes los títulos de memoria y quieres ver cosas nuevas, a continuación te dejamos un listado completo de las 29 mejores plataformas de streaming para ver todas las series y películas.

Comparativa de precios de plataformas de streaming

Plataforma Tipo de contenido Precio Netflix Contenido generalista (Series, documentales, películas…) Entre 7,99€ y 15,99€ al mes HBO Contenido generalista (Series, documentales, películas…) 8,99€ al mes Prime Video Contenido generalista (Series, documentales, películas…) 3€ al mes (pagado anualmente) Disney+ Contenido de Disney (Series y películas) 8,99€ al mes Movistar+ Lite Contenido generalista (Humor, series, deportes…) 8€ al mes Pluto TV Contenido generalista Gratis Rakuten TV Películas y documentales Depende del contenido Atresplayer Premium Contenido generalista (Cine, series, documentales…) 3,99 Mitele Plus Contenido generalista (Cine, series, documentales…) Entre 4 y 5 euros RTVE a la Carta Contenido generalista (Cine, series, documentales…) Gratis DAZN Deportes 9,99 euros al mes Footters Deportes Entre 6 y 24,99 euros al mes Barça TV Deportes Entre 3,99 y 29,99 euros al mes La Liga Sports TV Deportes 14,99 euros al año Eurosport Player Deportes Desde 3,99 euros el alta Somos Cine TVE Películas Gratis Tivify Generalista, canales de televisión Entre 4,99 y 9,99 euros al mes FuboTV Generalista (Series, dibujos, programas…) 2,99 euros al mes Apple TV+ Contenido generalista (Series, documentales, películas…) 4,99 euros al mes Planet Horror Películas de terror 19,99 euros al año Mubi Cine independiente Prueba gratuita Rlaxx Generalista (Películas, deporte, dibujos…) Gratis iQIYI Contenido chino Gratis Plex TV Canales generalistas de televisión Gratis Curiositystream Documentales 19 euros al año Hayu Realities 4,99 euros al mes Facebook Watch Vídeos de Facebook Gratis FlixOlé Películas clásicas españolas 2,99€ al mes Filmin Cine 7,99€ al mes Starzplay Generalista (Películas, series, documentales…) 4,99€ al mes

Generalistas

A continuación te dejamos una lista de las plataformas de streaming generalistas más comunes y con un mayor catálogo de contenido:

HBO España. La plataforma de streaming ofrece una prueba gratuita de 7 días para que eches un vistazo a toda la cartelera que tiene disponible. Después de este periodo la plataforma tiene un coste de 8,99 euros al mes sin compromisos de permanencia. Puedes cancelar cuando quieras. HBO permite dos reproducciones simultáneas a la vez y te permite descargar contenidos. En su repertorio cuenta con series y películas de todos los géneros.

Prime Video. Para poder disfrutar de Amazon Prime Video debes ser cliente de Amazon Prime. Si no lo eres, tienes la posibilidad de probar la plataforma durante 30 días de forma gratuita. Amazon cuenta con un amplio catálogo de series y películas originales de la plataforma como títulos de series y películas reconocidos.

Netflix es una de las plataformas de streaming más conocidas. En ella podemos encontrar todo tipo de contenido audiovisual, desde series y películas hasta documentales y anime. La clasificación es por temática y la plataforma incorpora contenidos propios de forma habitual. Depende del plan que selecciones, Netflix tiene un coste que puede variar desde los 7,99 euros al mes hasta los 15,99. Si quieres saber más de la plataforma, consulta cómo darse de alta y compartir Netflix con amigos.

Apple TV. Es una plataforma que publica nuevos contenidos de forma mensual. Apple TV ofrece un periodo de prueba gratuito y después debes pagar una suscripción de 4,99 euros al mes. En esta plataforma puedes encontrar contenidos originales así como series premiadas, películas, programas infantiles, documentales y mucho más.

Disney + es una plataforma en la que podemos ver todo el contenido que ha creado Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star. Se trata de una plataforma de pago que tiene un coste mensual de 8,99 al mes y si compras la suscripción anual el pago es de 89,90 euros, ahorrándote dos meses. La plataforma permite una visualización simultánea de 6 personas. Cada mes añade nuevos contenidos ya sean series, cortos películas o animaciones. Es la plataforma ideal si tienes niños en casa porque podrán disfrutar desde los contenidos más nuevos hasta los clásicos que veías tu cuando eras pequeño.

Movistar+ Lite es una plataforma de la compañía telefónica que ofrece un repertorio audiovisual de humor, series y deportes. La promoción para los meses de marzo y abril es de 1 euro al mes si lo contratas en este periodo. Una vez finalice la oferta la promoción es de 8 euros al mes. Esta plataforma no tiene permanencia y permite la visualización simultánea de dos reproducciones.

Starzplay es una plataforma que tiene un gran catálogo de series y películas. En marzo de 2021 cuenta con una oferta promocional para darte de alta y pagar 1,99 euros al mes por la suscripción durante seis meses. Permite utilizar la app en cuatro dispositivos de forma simultánea.

Rakuten TV es una plataforma de streaming que ofrece películas y documentales. Parte de su catálogo es gratuito y otra parte de pago. En esta plataforma no se paga suscripción mensual, sino que por el contrario pagas por cada película o serie que quieras ver de forma individual. Cada título tiene un coste mínimo de 3,99 euros y otros títulos alcanzan un coste de 14,99.

Pluto TV es una plataforma de streaming completamente gratuita que amplía de forma habitual su repertorio de canales. Descubre todos los canales de Pluto TV, la nueva plataforma para ver todos los canales que te imaginas de forma gratuita.

Somos Cine TVE es la plataforma de contenidos de cine de RTVE. Se trata de una plataforma gratuita en la que podemos encontrar los títulos de las películas españolas más conocidos y los estrenos.

FuboTV España. La plataforma FuboTV España tiene un coste de 2,99 euros al mes, pero cuenta con un periodo gratuito para que puedas ver el funcionamiento y catálogo completo de la plataforma. A través de esta plataforma puedes disfrutar de series, dibujos y programas. Tiene un catálogo de series de Movistar, contenidos infantiles y de entretenimiento.

Tivify. La plataforma de streaming Tivify ofrece una suscripción gratuita para que todos los usuarios puedan disfrutar de más de 80 canales de televisión en abierto. A través de esta versión gratuita los usuarios pueden vincular hasta 3 dispositivos, aunque sólo permite una única visualización simultánea. Los canales que puedes ver en Tivify son todos los generalistas así como contenidos de cine y series, entretenimiento y deportes, programas autonómicos y locales así como informativos y nacionales y canales específicos de música e infantiles. Además, permite grabar alguno de estos canales e incluso, retroceder durante las emisiones. También acceder a las grabaciones durante 30 días. La plataforma indica en su página que la contratación de este servicio no tiene permanencia ni costes adicionales. En cuanto a los planes de pago, la horquilla de precio se encuentra entre los 4,99 y los 9,99 euros al mes.

De cadenas de TV en España

Tanto las cadenas de televisión privadas como la pública ofrecen canales y plataformas específicas para poder disfrutar de sus contenidos todas las veces que queramos.

Atresplayer premium. Es un canal de pago con contenidos exclusivos de la compañía Atresmedia. Una de sus características es que ofrecen contenidos en la plataforma antes de que se emitan en televisión. En el catálogo de Atresplayer Premium encontramos contenidos especializados para niños con la sección Universo Kidz además de las últimas series y películas que se están emitiendo en televisión. A través de esta plataforma podemos ver todo el contenido, programas y emisiones que se hayan producido en cualquiera de los canales de Atresmedia. Se trata de una plataforma de pago que tiene un coste mensual de 3,99 euros al mes.

Miteleplus es la plataforma de Telecinco. Se trata también de una plataforma de pago que tiene un coste de 5 euros al mes si contratas el plan Plus y si quieres el básico es de 4 euros. Al igual que en el caso anterior, con Miteleplus tienes acceso a toda la programación que se emita en este canal además de contenidos originales y exclusivos.

RTVE a la Carta. Al igual que Somos Cine, RTVE a la Carta es la plataforma de contenidos de Radio Televisión Española, el canal de televisión pública de España. Por este motivo se trata de una plataforma totalmente gratuita en la que puedes ver todos los contenidos, series, películas o telediarios, todo lo que hayan emitido en este canal. RTVE incluye canales como La 1, La 2, Canal 24 horas, Teledeporte, Clan y el archivo.

Loves TV es una plataforma resultado de la unión entre RTVE, Atresmedia y Mediaset en la que podrás visualizar contenido de todo tipo de los tres canales, aunque de momento está en proceso de desarrollo.

Plataformas especializadas

A continuación dejamos un listado de plataformas especializadas en un tipo de películas o series.

FlixOlé es una plataforma de streaming de cine español que tiene un coste de 2,99 euros al mes y ofrecen un periodo de prueba gratuito. En esta plataforma puedes encontrar clásicos del cine español, cine de culto y series que clásicas.

Planet horror, como su nombre indica, se trata de una plataforma especializada en cine de terror. Esta plataforma ofrece estrenos exclusivos todas las semanas y cuenta con un amplio catálogo que cubre todos los géneros del cine de terror. Se trata de una plataforma de pago que tiene un coste de menos de dos euros al mes y si apuestas por la suscripción anual cuesta 19,99 euros.

Filmin es una plataforma especializada en series y cine independiente. Para poder disfrutar del contenido de esta plataforma es necesario suscribirse. Tiene un coste de 7,99 euros al mes. La plataforma permite dos reproducciones simultáneas y no tiene compromiso de permanencia.

iQIYI es una plataforma de series y cine chinas. Es gratuita y puedes encontrar gran variedad de títulos, desde las últimas tendencias, películas y series.

Mubi es una plataforma con un catálogo que se centra en títulos de cine independiente. Ofrece un periodo de prueba gratuito durante siete días. En su catálogo encontramos películas de culto y títulos recientes. Publican una nueva película cada día.

Rlaxx es una plataforma nueva que ha aterrizado en España en 2021 y que cuenta con una oferta algo más limitada de contenidos. Ofrece a los usuarios canales de diferentes temáticas, principalmente películas, música, contenido para niños y deporte. Gran parte de su contenido está en inglés y el acceso tiene que hacerse a través de las tiendas de aplicaciones como Google Play o Apple store o a través de otros dispositivos, como por ejemplo Amazon Fire TV Stick o desde Android TV.

Plex TV es una plataforma que ofrece televisión en directo completamente gratis y más de 130 canales en streaming. Permite grabar los contenidos y diseñar tu propia carpeta multimedia para tener en un acceso directo todo el contenido que más te guste. Para ver los canales que ofrece Plex TV los usuarios tienen que registrarse a través de una cuenta y descargar la app en el ordenador.

Curiositystream es un canal que se dedica en exclusiva a la emisión de documentales de todo tipo de contenidos. Puede suscribirte a través de una cuota mensual de unos 3 euros o hacerlo mediante una cuota estándar por 19 euros al año.

Hayu es una plataforma que se centra en la emisión de realities. Es decir, que en este canal no podrás acceder a otro tipo de programas, sino a diferentes tipos de realitis. La suscripción mensual a este canal es de 4,99 euros al mes.

Facebook Watch es el canal específico de la red social en el que podrás ver los videos y contenidos más graciosos que circulan por la red. A diferencia de otros canales de esta lista, es una plataforma gratuita en la que sólo necesitas tener una cuenta para acceder.

Para ver deportes

Si lo que quieres es tener un acceso ilimitado a un amplio catálogo de contenidos deportivos, presta atención a los siguientes canales que te explicamos a continuación:

DAZN es la plataforma especializada en contenido deportivo ofrece un periodo de prueba gratuito y después, es necesario suscribirse y pagar 9,99 eros al mes. En Dazn puedes encontrar todos los deportes que te imagines, desde UFC, moto2, formula 1, moto GP, copa del Rey…

Footters es una plataforma para ver fútbol directo y a la carta. Se trata de una web especializada para ver segunda división B y tercera división. Ofrece un plan básico de 6,99 euros al mes o puedes optar por alguno de los planes por temporadas que tienen un coste algo superior. Si quieres ver todos los partidos de 2b y 3º el plan es de 24,99 euros al mes.

Barça TV + es el canal oficial del Barcelona donde puedes visualizar todos los contenidos relacionados con el club, no sólo los partidos.

La Liga Sports TV es el canal específico para ver en diferido las retransmisiones deportivas en español. No sólo fútbol, sino que la plataforma emite partidos de baloncesto y balonmano, entre otros. La suscripción anual tiene un coste de 14,99 euros al año.

Eurosport Player es una plataforma que ofrece una gran variedad de contenido deportivo online y en directo. El canal ofrece distintos planes de pago, con suscripciones anuales desde 3,99 euros. Todos los planes incluyen cobertura en directo y contenido a la carta.

También te dejamos, si no quieres pagar una suscripción, esta otra guía de plataformas para ver fútbol gratis.

De compañías telefónicas

Hay canales que van asociados a la compañía de teléfono y que puedes contratar junto con el teléfono. Existen tres grandes compañías con las que puedes contratar la televisión que son:

Movistar +

Vodafone tv

Orange TV

En los tres casos el contenido audiovisual al que tengas acceso va a depender directamente del paquete que contrates con la compañía. En función de ello, podrás ver más series, películas o documentales o tener sólo acceso a los canales básicos de televisión.

