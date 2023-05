Ocio - Tecnología

Cuál es el precio por tener todas las plataformas de streaming en España

NOTICIA de de Cristian Pinto

La variedad de plataformas de streaming en España es cada vez mayor y, por ello, la competencia entre ellas es máxima. A las pioneras en este sector como Netflix o HBO Max se le suman también algunas nuevas como SkyShowtime. Es probable que estés suscrito a una o más de las muchas plataformas que están disponibles en España, pero ¿te has preguntado cuánto te costaría al mes tener todas a tu disposición? ¿Y al año?

En esta información te resolvemos la duda y, además, te desglosamos los precios mensuales y anuales de cada una de las plataformas de streaming que se pueden ver en España, ya sea para ver series, películas, documentales o deportes.

Precio total

Para tener a tu disposición el catálogo de streaming más amplio posible en España, necesitarás desembolsar un total de 145,85 euros al mes. Este precio asciende a 1.453,13 euros anuales.

En la siguiente tabla aparecen desglosados los precios mensuales y anuales de cada una de las plataformas de pago que están disponibles en España. Las que son gratuitas no aparecerán debido a que no tienen coste alguno y no afectaría en nada al precio total. En esta otra información te mostramos una lista con todas las plataformas de streaming para verlo todo en España, tanto las que son gratuitas como las que son de pago.

Plataforma Precio al mes Precio al año Netflix 7,99 euros/plan estándar 95,88 euros/plan estándar HBO Max 8,99 euros 69,99 euros Disney+ 8,99 euros 89,90 euros SkyShowtime 5,99 euros/prueba gratis de 7 días 46,99 euros Prime Video 4,99 euros/prueba gratis de 30 días 49,90 euros DAZN 29,99 euros/pack total 299,99 euros/pack total Eurosport Player 6,99 euros 39,99 euros Apple TV+ 6,99 euros/prueba gratis de 7 días 83,88 euros Rakuten TV 6,99 euros/prueba gratis de 30 días 83,88 euros Filmin 7,99 euros 84 euros Movistar+ Lite 8 euros 96 euros Mitele Plus 5 euros 42 euros Atresplayer Premium 4,99 euros 49,99 euros FlixOlé 3,99 euros/prueba gratis de 14 días 39,99 euros Filmin 7,99 euros 84 euros Mubi 9,99 euros/prueba gratis de 7 días 83,88 euros Planet Horror 2 euros 19,99 euros Hulu 7,99 euros con anuncios/prueba gratis de 30 días 95,88 euros

Si quieres ver una serie o película de alguna de las anteriores plataformas y no quieres pagar, aquí te dejamos las mejores alternativas gratuitas a Netflix para ver de todo.

