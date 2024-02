Ocio - Tecnología

Las 7 plataformas de streaming gratuitas para ver películas y series

NOTICIA de Cristian Pinto

¿Quieres ver las mejores películas y series del momento sin pagar un euro? Debes saber que no es necesario pagar para ver plataformas de streaming como Netflix, Prime Video o HBO Max. Es cierto que en estas suelen estar los mejores títulos y los estrenos más recientes. Aunque, si lo que buscas es entretenimiento sin pagar un euro, en esta información puedes consultar todas las plataformas de streaming disponibles en España en las que podrás ver de forma gratuita series y películas.

¿Alguna vez te has preguntado cuál es el precio por tener todas las plataformas de streaming? En esta otra información puedes consultar el dinero que tendrías que pagar al mes y al año por verlo todo.

Plex

¿Aún no conoces Plex, la plataforma para ver gratis películas y series? Este programa multimedia ha ganado popularidad en los últimos meses gracias a la gran variedad de repositorios que existen. Dentro de esta plataforma podrás construir tu propia biblioteca de aplicaciones y reproducir contenido multimedia, tanto propio como de complementos externos.

No es necesario que descargues ningún programa extra. Solo con instalar Plex en tu Smart TV, móvil Android o iOS tendrás acceso a un amplio catálogo de más de 250 canales de televisión en directo, además de una variedad de series y películas de distintos géneros. Y, lo más importante, todo esto es gratis.

Kodi

Seguramente que si has oído hablar de Plex, también hayas oído hablar de Kodi. Gracias a la aplicación Kodi podrás ver una gran variedad de canales de televisión nacionales e internacionales, películas, series, deportes y un largo etcétera. Todo esto es gracias a sus add-ons o complementos de terceros que ofrecen de forma gratuita estos contenidos en streaming.

Si quieres saber más sobre Kodi y cómo usarlo para ver todos los canales, consulta esta otra información en el que te detallamos todo lo que necesitas saber.

Pluto TV

Pluto TV es una de las plataformas de streaming más famosas. En ella podrás ver películas y series gratuitas sin necesidad de pagar un solo euro. Así de sencillo. Descargando esta app, podrás acceder a un amplio catálogo de contenido en streaming que va variando mensualmente. Ni siquiera es necesario que registrarse o crearse una cuenta. Por ejemplo, las últimas incorporaciones han sido canales de temática romántica durante este mes con motivo de la celebración de San Valentín.

Tivify TV

En Tivify, además de poder ver películas y series gratuitas, también podrás tener acceso a todos los canales de la TDT en España, por lo que es una buena aplicación para ver la tele gratis en el móvil. En total, podrás acceder a más de 200 canales en abierto con anuncios. Entre otras funciones, podrás grabar los programas, vincular hasta 3 dispositivos y no es necesario registrarse. Todo esto de forma gratuita.

Runtime

Si buscas contenido en streaming a la carta con un amplio catálogo, en Runtime podrás encontrar más de 1.000 títulos de películas y series. Todos ellos gratuitos. Eso sí, a cambio tendrás que toparte con algunos anuncios publicitarios, pero si esto no es un impedimento para ti, es una gran alternativa para ver pelis y series en streaming sin pagar un solo euro.

Samsung TV Plus

En el caso concreto de que tengas un televisor Samsung, quizás no sepas que tienes la plataforma Samsung TV Plus totalmente gratis para ti. Más que una plataforma, Samsung TV Plus funciona como un canal integrado de fábrica en todas las Smart TV de Samsung. En el encontrarás contenido en streaming con algunos de los canales gratuitos que hemos mencionado en esta guía, como es el caso de Rakuten TV.

Además, pulsando un botón en el mando a distancia tendrás acceso a todos los canales más populares del momento para ver la programación y elegir la película o serie en concreto que quieres visualizar.

RTVE Play

La radiotelevisión pública de España cuenta con una plataforma en el que, además de ver en directo el contenido de sus canales de TV, también podrás ver a la carta y bajo demanda cualquier serie o programa emitido. Ya sea de La 1, La 2, 24H, Teledeporte o Clan, podrás ver cualquier contenido en esta plataforma.

