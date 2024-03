Ocio - Tecnología

Las 5 mejores plataformas para ver series turcas

NOTICIA de Cristian Pinto

¿Estás cansado de que siempre echen las mismas películas y series en televisión? Las series turcas están más de moda que nunca y algunas plataformas de streaming tiene una sección específica dentro de su catálogo. De hecho, en internet puedes encontrar una gran variedad de webs que están especializadas solamente en este tipo de series y con doblaje en español. En esta información te contamos una serie de plataformas y páginas web donde puedes acceder a un amplio catálogo de series otomanas que probablemente no hayas visto todavía y con doblaje en español.

Y, si quieres pegarte una maratón este fin de semana, en esta otra información puedes consultar las plataformas de streaming gratuitas para ver películas y series.

Contenido de la información: Seriesturcas.tv

Telemundo

Dizi

Atresplayer

Netflix

Seriesturcas.tv

Series Turcas TV es un sitio web con una amplia variedad de series turcas. Podrás elegir entre un amplio catálogo de series totalmente gratuitas y en español. También puedes filtrar los títulos por género, año de estreno y capítulos. Y, si quieres ver las últimas series otomanas, también cuenta con un apartado de series que han incorporado nuevas temporadas y nuevos capítulos. En esta web encontrarás desde las series más conocidas que a lo mejor ya has visto hasta series nuevas para que nunca te quedes sin contenido. Eso sí, a pesar de ser gratuita, a cambio tendrás que soportar mucha publicidad.

Telemundo

La cadena de televisión estadounidense Telemundo cuenta en su web con un apartado dedicado solamente a series y novelas turcas en español. En esta web podrás disfrutar de una gran variedad de títulos exitosos y actual, de forma totalmente gratuita y con doblaje en español.

Dizi

Dizi es una plataforma de streaming online que reúne varias series turcas dobladas al español. Este servicio pertenece a la plataforma de streaming Mitele de Mediaset. Eso sí, a contrario que las anteriores webs, esta no es gratuita. Si no eres suscriptor de Mitele Plus tendrás que pagar 3 euros al mes para poder acceder al catálogo de series y películas turcas.

Atresplayer

La plataforma de streaming de Atresmedia, Atresplayer, también incluye en su catálogo un apartado con solo telenovelas turcas. Estas han sido emitidas en algún momento en los canales de Antena 3 o Nova. Algunos títulos están disponibles de forma gratuita, pero otros son de pago (1,99 euros). Es probable que alguna de las series y películas ya las hayas visto por televisión, pero puedes filtrar por recomendados, últimos estrenos o más vistos para encontrar nuevos títulos que ver.

Netflix

La gran plataforma de streaming, como no podía ser de otra manera, también incluye un apartado de Telenovelas turcas dentro su amplio catálogo. Si ya eres usuario de Netflix estás de enhorabuena, porque puedes disfrutar a la carta de decenas de series turcas dobladas al español. Si todavía no estás suscrito a esta plataforma, te contamos cómo ver Netflix con amigos y ahorrar dinero compartiendo una cuenta.