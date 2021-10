Sabías Que...

Gratis

Cómo ver Netflix gratis o compartido con amigos

NOTICIA de de Jessica Pascual

Las plataformas de series y películas como Netflix han revolucionado la forma de consumir televisión de forma radical. Con plataformas como Netflix es el consumidor el que decide qué ver y cuándo hacerlo. Sin publicidad, sin cortes y con toda la comodidad del mundo. Además los contenidos de esta plataforma se actualizan de forma regular para estar completamente actualizados.

¿Quieres saber cómo compartir una cuenta de Netflix con amigos? Te contamos todo lo que necesitas saber para compartir una cuenta Premium de Netflix en grupos de hasta cinco personas y disfrutar de todo el catálogo de contenidos de la plataforma compartiendo los gastos.

Cómo ver Netflix gratis

Ojo, si quieres ver Netflix gratis, puedes hacerlo. La plataforma ha abierto parte de su catálogo de series, películas y documentales para todo el que quiera sin necesidad de pagar ni de registrarse.

Aunque las series no están disponibles enteras, sí que puedes ver los primeros capítulos y decidir si te convence o no.

Para poder empezar a ver Netflix gratis entra en este enlace y disfruta de sus contenidos más actuales de forma gratuita.

Entre los contenidos que han abierto a todo el público se encuentran series como Stranger Things o Élite, documentales como Nuestro Planeta y películas como Los dos Papas y Bebé Jefazo para los más pequeños de la casa.

Si te enganchas a una serie y decides darte de alta en Netflix, sigue leyendo para descubrir cómo puedes compartir Netflix con amigos y disfrutar de los contenidos pagando menos.

Compartir cuentas con amigos

Netflix compartido ofrece tres planes diferentes que varían según la cantidad de pantallas que puedes ver al mismo tiempo. El máximo es de 4 reproducciones simultáneas. Pero no hay límite de pantallas en las que puedes abrir tu cuenta.

Por eso es la opción ideal si os juntáis cuatro amigos y entre todos pagáis el importe del plan Premium con el que podéis disfrutar sin límite del contenido de la plataforma.

¿Cómo hacerlo? ¿Qué opina Netflix sobre esto?

Lo primero que tenemos que saber es que debe haber un sólo titular o un pagador. Esta persona es la que va a tener el control total de las cuentas. Por tanto de los cuatro amigos que os juntéis sólo uno podrá tener el control de los pagos de las mensualidades.

Los métodos que queráis utilizar para pagaros entre vosotros quedan al margen de la gestión de Netflix. Aunque una de las opciones más rápidas e instantáneas si tenéis la aplicación móvil de vuestro banco es pagar por Bizum.

El resto de personas con las que quiera compartirla no tendrán control de la gestión de las cuentas, sólo podrán entrar en su perfil y visualizar contenidos.

O en caso de ser una pareja y pagarlo a medias, tendréis que enviaros dinero el uno al otro para hacer el pago mensual.

La contraseña según términos de Netflix sólo puede tenerla el titular. Si lo compartes con la gente que convives bastará con que introduzcas tu contraseña una vez en los dispositivos y ya se quedará guardada para siempre si no estableces lo contrario.

Aunque si tenéis cuentas compartidas con amigos, será inevitable que todos conozcan la contraseña puesto que Netflix no establece un límite de dispositivos en los que visualizar contenidos. Por tanto el titular de la cuenta puede haber abierto su perfil de Netflix en varios dispositivos, por ejemplo, en su tableta, ordenador, teléfono y en su televisión y que el resto de amigos con los que comparte la cuneta hagan lo mismo. No hay límite de dispositivos, sólo de reproducciones simultáneas. Por tanto sí se puede ver Netflix en varios dispositivos al mismo tiempo.

Opinión de Netflix

La propia plataforma explica que el servicio de Netflix y sus contenidos son intransferibles, para uso personal y no comercializable. Desde la plataforma especifican textualmente que no se pueden compartir con individuos fuera de tu hogar. Pero a pesar de ello no lo limitan ni establecen ningún control sobre ello.

El creador de la cuenta y pagador mensual de Netflix, de forma independiente al plan que se suscriba, es el responsable total de la actividad que se realice con esa cuenta. Por este motivo añaden que el titular no debe revelar a nadie ni la contraseña ni el método de pago.

Informan de la posibilidad que tienen desde la plataforma de cancelar la cuenta con el objetivo de protegerte a ti, a la plataforma o a los asociados de Netflix por actividades fraudulentas.

A pesar de estas afirmaciones desde Netflix han explicado que ven con buenos ojos que padres compartan cuentas con sus hijos o que una pareja la comparta, sin embargo no piensan lo mismo sobre compartir cuentas con personas más lejanas. Pero repetimos, no establecen ningún tipo de control sobre ello. Porque compartir cuentas con amigos es la opción más popular y demandada de la plataforma.

En definitiva resumen que lo que ven apropiado es que se comparta con gente con la que vivas pero con la que no residas dicen que no está permitido.

En los términos y condiciones de uso informan de que cuando un usuario contrata Netflix aceptas no archivar, reproducir, distribuir, modificar, exhibir, ejecutar, publicar, licenciar, crear trabajos derivados, poner a la venta o usar contenidos e información que se encuentre en la propia plataforma o hayan sido obtenidos a través de ella.

¿Cuántos pueden ver Netflix a la vez?

¿Pueden dos personas ver Netflix al mismo tiempo? A diferencia de otras plataformas, Netflix no pone a los usuarios ningún tipo de limitación o registro a la hora de reproducir sus contenidos en todos los dispositivos que quieran.

Dan una mayor libertad al consumidor de tener la cuenta activa en diferentes dispositivos sin un límite máximo.

El único límite que establece es el de la creación de hasta 5 perfiles y un máximo de 4 reproducciones simultáneas. A pesar de que desde sus términos y condiciones dicen que no es un uso apropiado, lo cierto es que no hay ningún método de control para evitar que varias personas usen un mismo perfil.

¿Cuánto cuesta?

Netflix ofrece tres tipos de planes con diferentes precios:

Plan básico

Un plan básico que cuesta 7,99 euros al mes y en el que sólo se puede ver una sola pantalla a la vez, es decir, que sólo puedes ver al mismo tiempo una cosa desde una pantalla.

Este plan básico no está disponible en HD ni en Ultra HD si no que se trata de un streaming SD.

Plan Estándar

El plan intermedio que es el que desde la plataforma llaman Estándar cuesta 11,99 euros al mes y con este plan son dos las pantallas que pueden verse al mismo tiempo. Es decir, que tú puedes estar viendo una serie y tu pareja otra distinta al mismo tiempo y en distintas televisiones, tabletas, móviles u ordenadores.

Este plan tiene una calidad de imagen HD.

Plan Premium

Por último el plan más alto de gama es el Premium. Cuesta 15,99 euros mensuales y el número de pantallas que pueden visualizarse a la vez son 4.

Al ser el más alto de gama es el que tiene mayor calidad de imagen, alcanzando niveles de Ultra HD y televisiones 4K.

En definitiva los planes se diferencian por el número de pantallas que puedes ver a la vez y por la calidad de la imagen, pero el catálogo de series, películas o documentales es el mismo para todos.

El cobro mensual se hará el mismo día de cada mes en que te suscribiste. Además en cualquier momento tienes la posibilidad de cancelar o cambiar de plan sin coste alguno.

Cómo darse de alta

El sistema para darnos de alta en Netflix es muy sencillo. Sólo te hará falta una cuenta de correo electrónico y el número de cuenta al que van a pasarle la mensualidad. Es un trámite automático, no tendrás que estar pendiente.

Son tres sencillos pasos:

En primer lugar tienes que elegir el plan que quieras: Básico, Estándar o Premium. En el segundo paso tienes que introducir una cuenta de correo electrónico y una contraseña. Por último tendrás que añadir una cuenta bancaria para pagar las mensualidades.

Registrarte en Netflix te llevará solo unos pocos minutos.

El único requisito imprescindible para darte de alta en la plataforma es ser mayor de edad.

Promociones y periodos de prueba

Hay ocasiones en las que Netflix lanza ofertas y puede que comiences tu suscripción con una prueba gratuita. El tiempo de la prueba lo dicta la plataforma y en todo caso se especificará en el momento en el que te des de alta.

Si una vez finalizado el periodo de prueba gratis no quieres continuar dado de alta en la plataforma deberás cancelar el servicio o por el contrario Netflix te cargará automáticamente la siguiente cuota.

La cancelación de la cuenta así como el cambio en el plan es totalmente gratuito y sólo te llevará unos minutos.

Desde Netflix avisan de que ningún cambio de precio ni de plan de suscripción se hará efectivo antes de los 30 días siguientes a la notificación.

Dónde puedo verlo

El único requisito que tenemos que seguir para poder disfrutar del contenido de Netflix es un dispositivo con Internet.

Podemos ver Netflix desde los siguientes dispositivos:

El ordenador .

. Desde el teléfono , puesto que hay una aplicación específica para el móvil.

, puesto que hay una aplicación específica para el móvil. Desde una Tablet .

. A través de reproductores multimedia de streaming como es el caso de los Chromecast.

como es el caso de los Chromecast. Desde consolas .

. En las televisiones , siempre y cuando éstas últimas estén conectadas a Internet, o bien por wifi o por cable. Las conocidas como Smart TV o a través de la compra de decodificadores.

, siempre y cuando éstas últimas estén conectadas a Internet, o bien por wifi o por cable. Las conocidas como Smart TV o a través de la compra de decodificadores. También podemos verlo en reproductores de Blu-Ray.

Y si en alguna ocasión te apetece ir al cine a ver el estreno de alguna película concreta, te contamos cómo conseguir las mejores entradas de cine de forma barata.

O si eres más de fútbol, de momento, Netflix sólo tiene disponible en su catálogo documentales de deportistas. Si quieres ver partidos de fútbol online en directo.

Cómo ver Netflix gratis o compartido con amigos was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo ver Netflix gratis o compartido con amigos, te recomendamos que entres en la categoría de Gratis.