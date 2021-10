Ocio - Tecnología

Cómo comprar entradas para el cine online

Dependiendo del día que escojas para ir al cine, es posible que te encuentres con largas colas en la taquilla. Por ello, lo más recomendable es comprar las entradas con antelación. Así evitarás las esperas y te asegurarás de poder ver la película que realmente quieres. A continuación, te contamos cómo conseguir las entradas para el cine online en los dos principales distribuidores.

Cines Yelmo

Yelmo Cines es uno de los distribuidores de películas de estreno más importantes de España. Están presentes en casi todas las ciudades del país y ofrecen unas salas amplias y cómodas para disfrutar de las películas desde el primer momento. Si quieres comprar entradas de cine para alguna de ellas, debes saber que puedes hacerlo de las siguientes formas:

En taquilla

Por supuesto, puedes acudir presencialmente a la taquilla en el momento que quieras y dejar comprada tu entrada. Así evitarás tener que hacer cola justo antes de la película.

Por Internet

Saber cómo adquirir entradas de las salas de estreno de forma online es muy sencillo. Para hacerlo tienes que ir a su página web.

1. Entra en la web oficial de Yelmo Cines y selecciona la ciudad y sala a la que quieras ir.

2. Escoge la película que quieres y pincha en la sesión que te interese. Al hacerlo se te redirigirá a la página principal de la compra.

3. Selecciona cuántas entradas quieres y del tipo que sean: adulto, joven, niño o senior. Dependiendo de la que escojas los tiques tendrán un precio u otro.

4. Pincha en ‘Elige un lugar’ y escoge la butaca que más te guste. Después, haz clic en ‘haz tu pago’.

5. Finalmente, aquí tendrás que decidirte por una fórmula de pago e introducir los datos oportunos. Al hacerlo, se confirmará la venta de tus entradas y se te enviarán al correo electrónico facilitado. A partir de este momento tendrás formalizada la reserva de tus butacas.

Una vez hayas expedido las entradas, podrás imprimirlas tú mismo o recogerlas en las taquilla antes de la sesión. Nuestra recomendación es optar por la primera alternativa para ir directos sin necesidad de hacer colas antes de la película.

En Cinesa

El otro gran distribuidor en España es Cinesa. Si tienes una de sus salas más cerca, tal vez te interese ir a este cine. Su cartelera será muy parecida a la de Yelmo Cines y la calidad de sus salas, por supuesto, será igual o incluso mayor. En cuanto a los métodos de compra, estos serán muy parecidos a los anteriores.

Así, del mismo modo que antes, podrás adquirir tu tique tanto en la taquilla o por Internet. En caso de que te decantes por esta segunda opción, te contamos los pasos a dar para facilitarte todavía más el proceso.

1. Entra en su página web y selecciona la película que quieras ver.

2. Al hacerlo, te pedirán que indiques la sala en la que estés interesado.

3. Después, tendrás que pinchar en la hora que quieras y se abrirá otra ventana para sugerir que te registres a su web. Si ya tienes un perfil en Cinesa, bastará con introducir tus datos para loguearte iniciando sesión con tu nombre de usuario y contraseña. Si no es así, puedes optar por registrarte en ese mismo momento.

4. A continuación, tendrás que seleccionar qué tipo de butaca prefieres, las normales o las VIP. Éstas están situadas en el mejor lugar de la sala y presentarán unas características de comodidad Premium. Eso sí, tendrán un sobrecoste de 1,20€ por cada entrada que compres.

5. Indica ahora cuántas entradas quieres y de qué tipo. En caso de optar por alguna opción con descuento, debes tener en cuenta que después tendrás que acreditar que tienes derecho a él. Por ejemplo, si escoges la opción de entrada ‘joven’, tendrás que presentar tu Carnet Joven.

6. Después de esto, habrá llegado el momento de seleccionar la butaca que quieres. En este momento podrás escoger entre todas las libres a excepción de las VIP, a no ser que hayas seleccionado este extra en el paso anterior.

7. Por último, llegarás a la pantalla del pago. En este caso, si no tenías una cuenta personal ni te la habías creado, tendrás que hacerlo. Para ello, bastará con facilitar algunos datos de contacto y seguir las instrucciones solicitadas. Tras esto, podrás introducir tus datos con el número de tu cuenta bancaria o de tu tarjeta de crédito y confirmar la compra de tus entradas.

Una vez se hayan expedido tus tickets, bastará con que los imprimas y los entregues a tu llegada a la sala.

Precios

Los precios de las entradas de cine pueden variar enormemente dependiendo de la ciudad en la que quieras ir, así como de la sala en concreto. De este modo, las de mejor calidad y demanda suelen tener un importe más elevado. En cualquier caso, podemos hablar de un abanico que va desde los 6€ hasta los 15€.

Conseguir entradas baratas

En los últimos años, tanto miembros de la industria del cine como consumidores se han quejado del alto coste de las entradas. Afirman que esto impide la difusión de la cultura y el crecimiento del negocio.

Para evitarlo, los grandes distribuidores han optado por realizar promociones que permitan rebajar los precios en más del 50% en determinados momentos del año. Por ejemplo, la famosa ‘Fiesta del cine’ da la posibilidad de acudir a las salas a ver una película desde 3,9€. Eso sí, esta promoción tiene una vigencia limitada y requerirá registrarse con antelación en su página web para poder disfrutarla.

En todo caso, muchas veces publican otras promociones destinadas a un público en concreto. Por ello, nuestra recomendación es que, antes de comprar las entradas, compares los precios entre unas salas u otras. Además, puedes buscar entre sus ofertas para localizar aquella que te ofrezca la cifra más razonable. Así podrás disfrutar del séptimo arte a un precio más que asequible.

Si eres de los que prefiere ver las películas en casa sentado en el sofá, existen plataformas y páginas webs para ver películas online como Pelis28 o Miradetodo.

