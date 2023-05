Samsung TV Plus: qué es y qué contenido ofrece

Ocio - Tecnología

¿Tienes un televisor inteligente de Samsung? Si es así, debes saber que tienes a tu disposición Samsung TV Plus, una plataforma de contenido en streaming exclusiva para los usuarios de esta marca. ¿Su mayor atractivo? Es totalmente gratis y tiene una gran variedad de canales para ver series, películas, documentales y programas de televisión para todos los públicos. En esta información te explicamos cómo ver Samsung TV Plus y disfrutar de todo su catálogo gratuito.

Qué es Samsung TV Plus

TV Plus es un servicio gratuito que viene incorporado en las Smart TVs de Samsung. Es exclusivo para esta marca y no es necesario enchufar ningún complemento externo al televisor. Además, ya viene preinstalado de serie, por lo que no hay que descargarlo desde ningún sitio. Para ver su contenido tampoco es necesario crear una cuenta ni introducir datos bancarios.

Este servicio aparece en el menú como una app más, al igual que YouTube o Netflix. No es obligatorio utilizarlo para ver los canales convencionales de la TDT, pero estará ahí para cuando quieras utilizarlo. Hay que remarcar que, al ser una app que ya viene preinstalada en el sistema operativo, no se puede eliminar.

Cómo ver Samsung TV Plus

Para poder ver los canales que incorpora TV Plus hay que ir al menú principal del televisor, donde se encuentran todas las apps. Después, con el mando debes seleccionar sobre la app para reproducirla.

Una vez dentro, podrás echar un vistazo a la guía de servicio para ver qué canales hay y la programación que están emitiendo en directo o la que irá a continuación. Para ello, tendrás que pulsar el botón ‘CH’ del mando a distancia de Samsung.

TV Plus ofrece también una sección con los canales más populares del momento. Y, si hay algún canal que no te interesa ver, puedes borrarlo de la lista de canales para que no te moleste.

Canales disponibles

Aquí puedes ver la lista con los más de 100 canales de TV Plus. Podrás encontrar desde canales de películas y series de acción, infantiles o de entretenimiento hasta canales de música o documentales.

