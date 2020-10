Pluto TV, cine y series gratis y sin registrarte

Sabías Que...

La plataforma de contenidos digitales Pluto TV llega a España. Se trata de una web de contenidos online para poder visionar series, películas, documentales gratis y sin tener que registrarte.

Qué es Pluto TV

¿Es el nuevo Netflix gratuito? Pluto TV es una plataforma de contenidos digitales que permite que todas las personas que tengan conexión a Internet puedan ver diferentes contenidos como películas, series, documentales, realities, deportes, gaming y mucho más sin necesidad de registrarse y de forma completamente gratuita.

Pluto TV pertenece a ViacomCBS Betworks International y es el primer servicio basado en vídeos bajo demanda de carácter gratuito y sin registros.

Cuándo estará disponible Pluto TV

Aunque la página web está en funcionamiento, el objetivo es que Pluto TV llegue a España a finales del mes de octubre 2020 y a partir de este momento poder visualizar todos los contenidos.

Dónde puedo ver Pluto TV

Muy sencillo. Si quieres acceder a los contenidos online de Pluto TV tan sólo tienes que teclear en google Pluto TV o entrar directamente a la web pluto.tv.

Aunque no es la única manera. Pluto TV está asociada a Movistar + y por tanto también se va a poder ver desde esta plataforma. La compañía es la encargada de la publicidad de los contenidos.

Aunque también se puede ver a través de otros medios como Apple TV, Android TV y del reproductor de smart TV Amazon Fire TV. Es un servicio que también va a estar disponible para poder ver contenidos en los dispositivos móviles Android e iOS.

Qué contenidos puedo ver en Pluto TV

Pluto TV ofrece un total de 40 canales con contenidos completamente diferentes a los usuarios.

Aunque de forma inicial la plataforma va a poner a disposición de los usuarios un total de 40 canales, el objetivo es incrementarlos poco a poco.

El primer objetivo de la plataforma pasa por aumentar en 10 los canales hasta final de año y terminar 2020 con 50 canales disponibles.

El segundo objetivo es conseguir llegar a finales del año 2021 con 100 canales disponibles.

Dentro de estos canales tienen previsto poner a disposición de los usuarios los siguientes contenidos temáticos:

MTV

Pluto TV Cine de Comedia

Pluto Thrillers

Pluto TV Cine tipo Romántico

Pluto TV para Juniors

Pluto TV para los más pequeños: Kids.

Esta plataforma contará también con canales de cocina y de viajes, de temáticas como la naturaleza, programas de investigación y realities. También contenidos de entretenimiento como las novelas, películas o series de anime, y contenidos de diferentes géneros: comedia, terror, acción o drama entre otros.

En resumen, Pluto TV es un servicio de streaming en el que se puede visionar contenidos digitales con publicidad antes y después de cada vídeo. La compañía pretende incorporar a su catálogo en un futuro también los canales de televisión, aunque de momento se van a ofrecer contenidos exclusivamente digitales en streaming.

No se saben de momento los títulos de las películas y series que se van a poder ver en esta plataforma pero sí que se han conocido algunos de series como Curro Jiménez o Ana y los 7.

Canales asociados de Pluto TV

