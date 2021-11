Ocio - Tecnología

Los 67 canales que puedes ver en directo online ahora

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Sueles ir zapeando de canal en canal de la televisión para encontrar el programa o contenido que más te gusta? Si eres de los que navegan saltando de un canal a otro para no aburrirte mientras ves la tele, a continuación te dejamos una lista con los 67 canales de todas las temáticas que puedes ver en directo online.

Tanto si estás en la calle y empieza tu programa favorito que no quieres perderte, como si en medio de una película o capítulo te meten 7 minutos de anuncios y no estás dispuesto a tragártelos, presta atención a la siguiente lista en la que recogemos todos los canales de televisión que puedes ver ahora en directo desde cualquier dispositivo.

Generalistas

La 1 es el principal canal de noticias de Radiotelevisión Española. Es una cadena pública y apenas cuenta con publicidad.

La 2 es el segundo canal de Radiotelevisión española. Se caracteriza por la emisión de documentales de diferentes temáticas, muchos de ellos sobre sociedad, cultura y animales.

Antena 3 es una cadena privada de televisión. A través del enlace que te hemos dejado puedes ver la programación en directo de la cadena e incluso reproducir ese contenido desde el principio. Se caracteriza por las emisiones de programas de actualidad en horario de mañana y por contenidos de entretenimiento por las tardes, tanto de capítulos de series como de concursos de televisión.

Cuatro es una cadena privada en la que podemos ver contenidos de actualidad como de entretenimiento.

Telecinco es una cadena privada que se caracteriza por programas de entretenimiento y salsa rosa además de programación informativa y de noticias. A través de la web se pueden visualizar todos los contenidos de la cadena en directo desde cualquier dispositivo.

La Sexta es una cadena privada perteneciente al grupo de Atresmedia. Se trata de una cadena que se centra en los programas informativos y de entretenimiento. A través de la web se pueden ver contenidos en directo o empezar el programa que se está retransmitiendo desde el principio.

De información

El principal canal informativo que basan su programación en telediarios y contenidos de noticias es el Canal 24 horas de RTVE que emite de forma constante las informaciones a nivel nacional y mundial en diferentes telediarios y programas.

Series y programas

Dentro del grupo Atresmedia distinguimos tres canales que se caracterizan por emitir series y películas. Son Nova, Mega y Atreseries. A través de la web puedes ver de forma gratuita el contenido que están emitiendo en directo de todos ellos o reproducir esa emisión desde el principio.

Mediaset es otro de los grupos privados de televisión que ofrece un catálogo de canales que emiten programas, películas y series de forma constante. En este caso son Be Mad, Divinity, Energy y FDF. En todos ellos podemos ver el contenido en directo que se está reproduciendo en ese momento y ver una guía con la programación del día.

Infantiles

Si tienes peques en casa, toma nota de los siguientes canales infantiles en los que podrás encontrar contenidos de entretenimiento para ellos y verlo en directo a cualquier hora del día.

Clan es un canal que pertenece a RTVE. En este canal encontramos contenidos apropiados para niños en edad preescolar, infantil y junior.

Boing es un canal privado que pertenece a Mediaset. En este canal emiten principalmente series de dibujos animados que puedes ver siempre que los estén emitiendo en directo.

Neox es otro canal privado enfocado a un público infantil y juvenil que pertenece al grupo Atresmedia. Al igual que en otros canales, puedes visualizar el contenido en directo de la cadena o empezar la retransmisión que estén emitiendo desde el principio.

Deportes

Los canales deportivos que puedes ver online en directo son:

Teledeporte que pertenece a RTVE

GOL

Real Madrid TV, que es el canal del equipo de fútbol en el que se emiten todos los contenidos relacionados con el equipo.

Canales que no emiten online

Hay algunos canales, como los que vamos a detallar a continuación, que no se pueden ver a través de la web de forma online, pero sí se puede consultar la guía de programación como podéis comprobar en los enlaces que os dejamos a continuación.

Dkiss

Dmax

Paramount Network

TEN

8TV

Canales autonómicos

A continuación detallamos una lista de los canales que puedes ver online, a través de sus páginas web, de las principales cadenas autonómicas.

En Andalucía destacan Canal Sur .

. En Aragón destaca el canal de noticias y entretenimiento Aragón TV .

. En Asturias destaca el canal TPA perteneciente a la Radiotelevisión del Principado de Asturias.

perteneciente a la Radiotelevisión del Principado de Asturias. En las Islas Canarias podemos ver dos canales en directo desde sus webs, son la TV Canaria y el canal de TVE de Canarias.

En Cantabria destaca el canal Popular TV Cantabria.

En Castilla y León destacan los siguientes canales:

Castilla-La Mancha cuenta con el canal CMM TV.

En Cataluña podemos ver online todos los siguientes canales

Canales que se pueden ver en YouTube

A continuación detallamos la lista de canales de televisión que tienen un canal creado en YouTube a través del que se pueden visualizar sus contenidos. En la lista se incluyen canales de programas que pertenecen a canales de televisión y que suben fragmentos de sus contenidos al canal.

Antena 3

El Hormiguero

La Voz

La voz Kids

Boom y Ahora Caigo

Clan

Disney Channel

Dkiss

Dmax

Gol

Españoles por el mundo

Masterchef

Operación Triunfo

La 2

Programas de La Sexta

Informativos de La Sexta

El chiringuito de Jugones de Mega

El día después de Movistar +

Ilustres ignorantes de Movistar +

La Resistencia Movistar +

Late motiv Movistar +

RTVE

Noticias RTVE

Cocina RTVE

Series RTVE

Música RTVE

Archivos RTVE

