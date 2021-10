Ocio - Tecnología

Guía para comprar online en Zara

¿Cómo comprar en Zara por Internet? La ropa de marca Zara pertenece a la empresa Inditex, una multinacional de moda mundialmente conocida. Así, el negocio que empezó con una pequeña tienda en Arteixo, se ha convertido en todo un éxito a nivel internacional… Y también puedes pagar por Internet. Si tú eres uno más de los que quieres comprar ropa online en una de las tiendas de referencia del grupo Inditex, te contamos cómo funciona su proceso de compra a través de su página web para que vayas a tiro fijo.

Zara online

En su momento, se acusó a la marca de tardar demasiado en crear una página para comprar online Zara. Sin embargo, a día de hoy ésta funciona perfectamente y aglutina cada día a miles de persona en torno a sus productos de moda. El proceso es muy sencillo y basta con tener 18 años o más para poder llevarlo a cabo.

En cuanto a sus zonas de reparto, desde la página web española de la tienda, puedes enviar a cualquier punto del país, incluyendo las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. Sin embargo, es importante puntualizar que para la primera de las comunidades hay que acceder a su página particular. Esto no supone ningún problema, puesto que en cuanto entras a su web, se te pregunta si estás en la península o en las islas. En cuanto respondes, se te redirige al apartado correcto.

Una vez que se tiene esto claro, bastará con seleccionar la opción apropiada y empezar a mirar en el enorme catálogo de prendas de la marca.

Productos disponibles

La página web de Zara destaca por su sencillez y organización. Así, se pretende facilitar al máximo la tarea de compra, ya sea de temporada o de Zara Rebajas. Busques lo que busques, estamos seguros de que lo encontrarás rápidamente.

Mujer

El apartado estrella de la web es el de “mujer”, da igual si hablamos de ropa de temporada o de Zara mujer en rebajas. Todo se encuentra englobado bajo un mismo título y en él podrás encontrar todo tipo de productos para este público. Además, está dividido, a su vez, en subgrupos para facilitar todavía más la búsqueda. Si necesitas un vestido, podrás pinchar en este menú, si quieres un pantalón, lo encontrarás en su sección, al igual que con el resto de las prendas.

Por otra parte, si lo que quieres es buscar un producto en concreto, también podrás usar el buscador sencillo que aparece en la parte superior de la página. Ahí tendrás que escribir el nombre de la prenda que buscas o incluso su referencia y aparecerá en cuestión de segundos.

Hombre

Al igual que las mujeres, los hombres tienen su apartado en la web. Así, si cualquiera quiere adquirir online Zara para hombre podrá distinguir de un vistazo donde tiene que pinchar para encontrar lo que busca.

Niños

En el caso de la ropa para niños, también habrá un apartado específico. Sin embargo, en esta ocasión, a diferencia de los anteriores, la principal clasificación no va en relación al tipo de prenda, sino a la edad del niño. De todos modos, una vez que la seleccionas también podrás filtrar por el tipo de producto que estás buscando.

Formas de pago

Si ya te has decidido a comprar online, Zara te da la opción de pagar de distintos modos para que escojas el que más cómodo te resulte. Estos son los siguientes:

– Tarjeta de crédito o débito. Acepta Visa, MasterCard y American Express.

– Con Paypal. Además, si escoges esta opción debes saber que no tendrá ningún sobrecoste.

– Apple Pay y Android Pay.

– Tarjetas de regalo o de abonos. Ésta última tendrá que haber sido emitida por Zara España, S.A., Kiddy’s Class España, S.A. o por Fashion Retail, S.A.

– Affinity Card. Es la tarjeta de crédito del grupo Inditex, tanto físicas como online, del Grupo Inditex en España. Por esto te permite realizar sus compras en las ocho marcas que tiene Inditex: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe. Esta tarjeta permite elegir la forma de pago que desees en el momento de cada compra, ya sea de pago inmediato o aplazado. Esta tarjeta de crédito de Zara no tiene comisión por solicitarla ni tampoco de mantenimiento.

El momento de seleccionar el modo de pago será al final.

Métodos de envío

En cuanto a los métodos de envío para hacer la compra online, Zara ofrece tres formas estándar para toda la península y algunas específicas para determinadas zonas del país. Las tres principales son las siguientes:

Recogida en tienda

Esta opción es gratuita y al marcarla te darán a escoger entre los establecimientos de España para que selecciones la que mejor te venga. El plazo de entrega será de entre 2 y 3 días, pero en cuanto llegue, te avisarán para que pases a recoger tu paquete. Tendrás quince días para hacerlo y necesitarás presentar el número de pedido y el DNI del comprador.

Punto de entrega

Tu paquete será enviado a un punto de entrega que tú escojas del listado de los disponibles. Tendrá un coste de 3,95€ salvo que gastes más de 30€, que será gratuito. En cuanto al plazo de entrega, Zara promete intentar que lo recibas al día siguiente de la compra, siempre que la hayas comprado de lunes a viernes antes de las 14:00. En todo caso, te avisarán de cuando puedes pasar a recogerlo. Como en el caso anterior, para ello tendrás que llevar el DNI del comprador y el número del pedido.

Entrega a domicilio

Tiene un coste de 3,95€, a no ser que gastes más de 30€, en cuyo caso será gratuito. El plazo de entrega, si haces tu compra de lunes a viernes antes de las 14:00h, Zara promete intentar entregarlo al día siguiente. Además, si la dirección de envío es en Madrid y pagas 5,95€, si compras de lunes a viernes antes de las 14:00 prometen intentar que lo recibas el mismo día.

Por último, es importante puntualizar que los plazos de entrega pueden aumentar ligeramente si el envío se realiza a Canarias, a Ceuta o a Melilla. En todo caso, cuando realices tu pedido te indicarán el plazo estimado para que estés al tanto de todo.

Cambios y devoluciones

Por supuesto, si lo que has recibido no te ha convencido, puedes cambiarlo o devolverlo sin problema. Para ello, por ley dispones de 14 días naturales desde la recepción, pero además, Zara te ofrece un mes natural desde que confirmes el pedido. Para hacerlo, puedes optar por cualquiera de las siguientes opciones:

Cambiar o devolver en una tienda

Lo único que tienes que tener en cuenta es que deberás ir a una en la que haya la sección de tu mercancía. Además, tendrás que presentar el ticket electrónico.

Para ello tendrás que comunicarlo por la web y te enviarán una etiqueta para que entregues junto a tu pedido.

Solicitando un mensajero

Éste lo recogerá en tu casa y se tramitará la devolución.

Por supuesto, cualquiera de las opciones es perfectamente válida, pero es importante subrayar que solo con la primera recibirás tu dinero de forma instantánea. Con las siguientes tendrás que esperar a que el pedido se reciba en el almacén y se tramite para recibir el importe correspondiente.

Para terminar, conviene destacar que si te surge cualquier problema a la hora de comprar online, Zara pone a tu disposición cualquiera de sus canales para ayudarte a resolver tu incidencia. Así pues, puedes contactarles mediante correo electrónico, por teléfono o yendo a alguno de sus establecimientos.

