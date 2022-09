Ocio - Tecnología

Cómo hacer una devolución de un pedido de Zara

NOTICIA de Jessica Pascual

Un pantalón que te queda pequeño, un vestido que no te gusta o unas botas que te quedan grandes. Si has comprado un artículo en Zara y quieres devolverlo, en esta guía te explicamos todas las opciones que hay para hacerlo. Y los requisitos que marca la compañía para aceptar la prenda.

No importa si has hecho la compra en una tienda, física, de forma online a través de la web o la app o es un artículo que te han comprado y solo tienes el ticket regalo. Aquí puedes consultar todas las formas de cómo hacer una devolución de un pedido de Zara.

Plazos para devolver un producto en Zara

Todos los clientes que quieran hacer una devolución de un artículo de Zara disponen de 30 días para hacerlo desde la fecha de envío del pedido. Si la devolución se realiza dentro de este plazo de tiempo, el procedimiento es gratuito, independientemente de si se ha comprado en tienda física o por la web. O del método de devolución que prefieras.

Cómo tienen que devolverse los artículos en Zara

Como requisito, para poder devolver un artículo en Zara es obligatorio que todas las prendas tengan las etiquetas puestas y se encuentren en perfecto estado.

En cuanto al embalaje, si escoges la opción de devolución en el domicilio o en un punto de entrega, puedes utilizar el original. Aunque si lo has tirado o roto y no puedes usarlo, puedes devolver el pedido en otra caja, siempre y cuando esté bien precintado para evitar el extravío del pedido. Además, tal y como señalan en la web de la compañía, en estos casos no hay que escribir ninguna dirección de envío en la devolución del paquete.

Cómo hacer una devolución

Existen tres formas de hacer una devolución de un artículo en Zara:

De manera presencial, en cualquiera de las tiendas de esta marca. Hacer la devolución desde el domicilio. En un punto de entrega.

La solicitud de devolución a domicilio o en un punto de entrega solamente está disponible para compras online y no es necesario adjuntar el ticket impreso. Mientras que la devolución de un pedido en una tienda física puede hacerse tanto si has comprado el producto en una tienda física o vía online, por la aplicación o la web.

Hacer una devolución en la tienda

El proceso para hacer la devolución de un pedido en una tienda de Zara es el más sencillo. Da igual si has comprado el producto en una tienda física o has realizado el procedimiento online, a través de la web o la aplicación. Y puedes acudir a hacerlo a cualquier tienda del país donde hayas comprado sin que suponga un sobrecoste. Es decir, que puedes comprar un producto en el Zara de Madrid y devolverlo en el de otra comunidad distinta.

Para solicitar la devolución hay que acudir a este establecimiento y presentar los artículos que quieras devolver junto con el ticket de compra. La presentación del ticket puede ser en papel o en el teléfono mediante el código QR si has comprado por aplicación.

Si no tienes el ticket en papel, puedes conseguirlo si tienes cuenta en la web de Zara. Para ello, solo hay que iniciar sesión con el usuario y contraseña y buscar el pedido realizado. En el detalle de la compra, puedes localizar el ticket.

Si has comprado online sin tener cuenta, puedes acceder al ticket en los correos electrónicos de confirmación de la compra que envía Zara tras finalizar el pedido.

Devolución desde el domicilio

La devolución desde el domicilio es un procedimiento que tienes que solicitar de manera online. Para ello, pueden darse dos situaciones:

Comprar online en Zara con una cuenta.

Comprar online en Zara como invitado, sin registrarte en la web.

En el primer caso, hay que iniciar sesión en la web o aplicación de Zara y acceder al apartado ‘Devoluciones’ para hacer la solicitud.

A través de esta vía es posible devolver productos de diferentes envíos de una sola vez. El transportista llegará a la vivienda en un plazo de 24 o 48 horas y recogerá el paquete que quieres devolver.

En el segundo caso, si no tienes una cuenta de usuario en Zara, tienes que buscar los correos electrónicos que envía la compañía del pedido que has realizado. Al final de estos correos electrónicos hay un enlace que dice ‘Ayuda’. Al seleccionarlo, se abre una página de Zara en la que hay que buscar la pestaña ‘Devoluciones’ para solicitar el procedimiento.

Devolver en un punto de entrega

El procedimiento para hacer la devolución en un punto de entrega es muy similar al detallado en el apartado anterior. Y también varía en función de si se ha comprado con una cuenta de usuario o como invitado.

Para solicitar la devolución hay que hacerlo de la misma manera que en el caso anterior. Al hacerlo, recibes en el correo electrónico tantas etiquetas de devolución o códigos QR como cajas quieras devolver.

Una vez que hayas formalizado la solicitud de devolución, puedes acceder a la lista de todos los puntos de entrega disponibles cercanos a tu domicilio. Para llevar a cabo la devolución, sigue las instrucciones que indica la compañía y llévalo a cualquier punto de entrega indicado. Si has recibido el código QR, no es necesario imprimir la etiqueta de devolución.

Reembolso del importe de la compra

En el caso de hacer una devolución del paquete con entrega en domicilio o en un punto de entrega, el reembolso del importe se realiza una vez que la compañía reciba el pedido en las instalaciones. Y se efectúa en la misma forma de pago que hayas abonado la compra en un plazo de 14 días aproximadamente.

Si la devolución se efectúa en una tienda, el reembolso se realiza en ese mismo momento.

Devolución de un artículo con ticket o tarjeta regalo

Puede pasar que alguien te compre algún artículo de la tienda y no te guste o no te valga. En estos casos, tanto si tienes ticket regalo, como si dispones de una tarjeta regalo, el proceso de devolución es el siguiente:

Con ticket regalo

Hay dos opciones para hacer una devolución de un pedido con ticket regalo.

Reembolsar el importe al destinatario (es decir, a ti). Si solicitas la devolución en tienda, los empleados emiten un ticket abono por valor al precio del ticket regalo. Si realizas el proceso online, recibes el mismo ticket, pero por correo.

(es decir, a ti). Si solicitas la devolución en tienda, los empleados emiten un ticket abono por valor al precio del ticket regalo. Si realizas el proceso online, recibes el mismo ticket, pero por correo. Reembolsar el importe al comprador. Para que el comprador reciba el importe de la devolución del pedido, el destinatario tiene que presentar la factura de compra. El reembolso se efectuará al mismo método de pago con el que se abonó la compra.

Devolución con tarjeta regalo

Las devoluciones de pedidos que se hayan comprado con tarjeta regalo se ingresan en la misma tarjeta. El proceso para hacer la devolución puede ser tanto online, como físico. Y hay que seguir los mismos pasos que los detallados en apartados anteriores.

Si has efectuado la compra en una tarjeta regalo, pero no la tienes en el momento de la devolución en tienda , se ingresa el importe correspondiente en una tarjeta abono.

, se ingresa el importe correspondiente en una tarjeta abono. Mientras que si se realiza la devolución online, el ingreso se efectúa en una copia virtual de la tarjeta regalo.

