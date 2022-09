Cómo hacer una devolución en Bershka

Ocio - Tecnología

¿Necesitas devolver un artículo en Bershka? Si has comprado una prenda de ropa o algún accesorio que no te vale o no te gusta y quieres devolverlo, en esta guía te explicamos el proceso para hacerlo. Desde el plazo que tienen los clientes para devolver un artículo en esta tienda hasta el procedimiento en función del método de compra. Y si necesitas cambiar o devolver un producto en otra de las tiendas del grupo Inditex, en esta otra información te explicamos cómo devolver un artículo en Zara.

Plazo para devolver un artículo en Bershka

El plazo para devolver un artículo en Bershka es de 30 días a contar desde el momento de la compra. En el caso de las compras online, estos 30 días empiezan a contar desde la fecha en la que se produjo la confirmación del envío.

Por tanto, no se aplica en estos casos la norma europea de que el plazo de devolución de un artículo comprado por internet es de 14 días.

Cuánto cuesta devolver un artículo en Bershka

El proceso de devolución de un pedido en esta compañía es siempre gratuito, independientemente de la vía escogida para hacerlo.

Cómo devolver un artículo en Bershka

Los clientes que quieran devolver un artículo en Bershka pueden hacerlo desde cualquiera de las tiendas del país en el que se ha comprado el producto o desde una oficina de Correos.

Devolución en tienda

En el caso de decidirte por esta opción, para devolver una prenda de ropa en las tiendas solo debes acudir con el producto que quieres entregar y adjuntar el ticket de compra. Las tiendas aceptan el ticket en papel o en la versión electrónica mediante el código QR si lo tienes en el teléfono.

La ventaja de esa opción es que no es necesario acudir a la misma tienda donde compraste el producto para devolverlo. Por el contrario, puedes ir a cualquiera de las tiendas de Bershka del país en el que has comprado el artículo para devolverlo.

Devolución en Correos

En el caso de querer devolver un producto mediante una oficina de Correos para no tener que trasladarte hasta una tienda, el proceso es el siguiente:

Tienes que hacer la solicitud desde la cuenta que tienes creada en la compañía. En el caso de haber realizado el pedido como invitado, tienes que solicitarlo desde este enlace. A continuación de hacer la solicitud, recibes un correo electrónico en el que se confirma la solicitud. Poco después, recibes otro en el que se adjunta la etiqueta de devolución para la prenda solicitada. Una vez recibas la etiqueta, hay dos posibilidades:

Por un lado, imprimir y pegar la etiqueta al paquete .

. Por otro, acudir a la oficina de Correos con el paquete y enseñar el código QR de la etiqueta a los empleados de la oficina.

Hecho esto, el último paso es acudir a un punto de entrega autorizado para depositar el paquete. Recuerda guardar el comprobante de la devolución.

Cuándo y cómo recibo el dinero de la devolución

Cuando la compañía apruebe la devolución, el cliente recibe un correo electrónico en el que le informan de que el reembolso le llegará a la cuenta en unos días. El tiempo exacto que tarda en llegar el importe depende de la entidad bancaria.

El dinero de la devolución se recibe siempre en el mismo método de pago en el que se realizó la compra.

En el caso de haber comprado el producto en una tienda, debes acudir a uno de los establecimientos para recibir la devolución en la misma forma de pago.

Devoluciones con ticket regalo

Las devoluciones con el ticket regalo pueden realizarse de dos maneras diferentes:

En tienda, presentando la factura original de compra. En estos casos, el reembolso se realiza con el mismo método de pago que se efectuó la compra En tienda, con el ticket regalo y recibiendo el reembolso en una tarjeta abono de la compañía por valor de ese mismo importe.

¿Puedo devolver un artículo en Bershka si no tengo el ticket?

No. Para hacer cualquier devolución de un producto es obligatorio contar con el ticket de compra. En el caso de haber comprado online, puedes acceder a tu cuenta y buscar en el historial de pedidos. Desde ahí puedes ver las distintas compras y acceder a los tickets electrónicos.

