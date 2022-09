Vivienda

Cómo devolver un pago hecho con la tarjeta

¿Quieres cancelar un pago que has realizado con la tarjeta? Si has comprado un producto que quieres devolver o te han pasado un recibo en el banco por error y quieres solicitar la cancelación del cobro para recuperar el dinero, en esta guía te explicamos cómo hacerlo. Lo primero a tener en cuenta es que hay distintas vías para devolver un pago de la tarjeta en función del origen de la compra.

Vías para devolver un pago con la tarjeta

Solicitar una devolución de un pago con la tarjeta es un proceso sencillo que puede hacerse por internet o a través de los establecimientos comerciales, en función del tipo de compra que hayas realizado y quieras solicitar la devolución.

Recibos domiciliados y pagos automáticos

El proceso para solicitar la devolución del dinero de un recibo que te ha pasado el banco de manera automática es muy sencillo. Es un trámite que hay que hacer si, por ejemplo, te has olvidado de dar de baja un servicio con el que ya no quieres continuar. En estos casos, además de darte de baja de la plataforma, hay que avisar al banco de que quite este pago automático.

Además de esta gestión, para solicitar la devolución del último importe que te han cobrado tienes que acceder al área personal del banco y buscar el pago que quieres devolver. Seleccionarlo y pulsar la opción de ‘Anular’ o ‘Devolver’ importe.

Te recomendamos que realices este trámite desde la versión web del ordenador de la entidad bancaria, puesto que puede que desde la aplicación no se muestren todas las opciones y posibilidades disponibles.

Devolver un pago con la tarjeta por compras en establecimientos

Has ido a comprar un vestido para una ocasión especial, pero al llegar a casa y probártelo, no te convence del todo. En este caso, el procedimiento para solicitar la devolución del pago con tarjeta puede realizarse por diferentes vías.

Algunas tiendas, como sucede con la devolución de un artículo en Zara, te permiten tramitar todo el proceso por internet y solicitar que un mensajero vaya a casa a recoger las prendas. Mientras que en otras, como la devolución en Bershka, requieren que este proceso de devolución sea presencial.

Las condiciones de devolución en este caso concreto dependen de la política de cada compañía, aunque en cualquier caso, el plazo para devolver un artículo se encuentra en torno a los 30 días desde la fecha de compra.

Tras entregar el producto comprado, el establecimiento inicia el proceso para reembolsar el importe y devolver la cantidad de dinero pagado con la tarjeta a través del mismo método de pago.

Devolución del pago con tarjeta en una tienda online

Si has realizado una compra en una tienda exclusivamente online, como puede ser Amazon, el proceso para devolver el pago con la tarjeta es muy fácil y rápido.

En este caso, solamente tienes que seguir las instrucciones y pautas indicadas en cada una de las compañías y solicitar la devolución. Por ejemplo, en el caso concreto para devolver un producto en Amazon, tras completar el trámite, la compañía inicia el procedimiento para reintegrar en la tarjeta el dinero de la compra.

Devolución del dinero por cargos erróneos o fraudulentos

Situación distinta es si lo que quieres es devolver el pago porque te han pasado un cargo duplicado en la tarjeta o porque has perdido o te han robado la tarjeta y la han utilizado.

En estos casos, el procedimiento para recuperar el dinero robado de una tarjeta o cargos incorrectos varía respecto a lo explicado en apartados anteriores.

